Calendario de pagos AUH ANSES confirmado: cuánto se cobra y quiénes pueden ser dados de baja
La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las fechas en las que los beneficiarios podrán percibir la prestación. Sin embargo, algunos pueden quedar exentos.
Cuánto se cobra y quiénes pueden ser dados de baja de la AUH de ANSES (Foto: archivo).
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya tienen el calendario confirmado y nuevos montos definidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Sin embargo, hay un punto clave que muchos beneficiarios pasan por alto y que puede impactar directamente en el dinero que reciben cada mes.
El organismo oficializó no solo las fechas de cobro, sino también los nuevos valores y los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder a la prestación. Todo esto se da en el marco de una actualización automática basada en la inflación.
Aumento confirmado: cuánto cobra la AUH en abril
La ANSES aplicó un incremento del 2,9% en abril de 2026 para las asignaciones familiares. Este ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, establecida por el Decreto 274/2024.
El mecanismo toma como referencia la evolución del índice de inflación informado por el INDEC, lo que busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios.
Con esta actualización, los valores quedan definidos de la siguiente manera:
Monto total de la AUH: $136.666
Pago directo mensual (80%): $109.332,80
Monto retenido (20%): $27.333,20
Este esquema de cobro no cambió: las familias reciben una parte del dinero mes a mes, mientras que el resto queda retenido hasta cumplir con ciertos requisitos obligatorios.
AUH: el detalle clave que muchos no tienen en cuenta
Aunque el aumento ya está confirmado, existe una condición fundamental para acceder al 100% del beneficio. El sistema mantiene la retención del 20% hasta que se presente la Libreta AUH.
Este documento acredita tres aspectos esenciales:
Controles de salud
Escolaridad
Vacunación
Si no se presenta la libreta en tiempo y forma, ese porcentaje retenido no se libera. Por eso, desde el organismo insisten en que las familias cumplan con este requisito para no perder parte del ingreso anual.
Calendario de pago AUH abril 2026
El cronograma de la AUH abril 2026 ya fue publicado y seguirá el esquema habitual según la terminación del DNI.
Las fechas de cobro serán las siguientes:
DNI terminados en 0: 10 de abril
DNI terminados en 1: 13 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 17 de abril
DNI terminados en 6: 20 de abril
DNI terminados en 7: 21 de abril
DNI terminados en 8: 22 de abril
DNI terminados en 9: 23 de abril
Nuevos límites de ingresos para la AUH: quiénes pueden cobrar
Otro punto clave que actualizó la ANSES tiene que ver con los topes de ingresos para acceder a la AUH y al sistema SUAF.
Los nuevos valores fueron establecidos por la Resolución 55/2026 y deben cumplirse de forma simultánea.
Los límites vigentes son:
Ingreso individual máximo: $2.722.595
Ingreso familiar total: $5.445.190
Este punto es determinante: si uno de los integrantes del grupo familiar supera el ingreso individual permitido, se pierde automáticamente el beneficio, incluso si el total del hogar está dentro del límite general.