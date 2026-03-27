Calendario de pagos AUH ANSES confirmado: cuánto se cobra y quiénes pueden ser dados de baja

Con esta actualización, los valores quedan definidos de la siguiente manera:

Monto total de la AUH: $136.666

Pago directo mensual (80%): $109.332,80

Monto retenido (20%): $27.333,20

Este esquema de cobro no cambió: las familias reciben una parte del dinero mes a mes, mientras que el resto queda retenido hasta cumplir con ciertos requisitos obligatorios.

AUH_ANSES

AUH: el detalle clave que muchos no tienen en cuenta

Aunque el aumento ya está confirmado, existe una condición fundamental para acceder al 100% del beneficio. El sistema mantiene la retención del 20% hasta que se presente la Libreta AUH.

Este documento acredita tres aspectos esenciales:

Controles de salud

Escolaridad

Vacunación

Si no se presenta la libreta en tiempo y forma, ese porcentaje retenido no se libera. Por eso, desde el organismo insisten en que las familias cumplan con este requisito para no perder parte del ingreso anual.

Calendario de pago AUH abril 2026

El cronograma de la AUH abril 2026 ya fue publicado y seguirá el esquema habitual según la terminación del DNI.

Las fechas de cobro serán las siguientes:

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Nuevos límites de ingresos para la AUH: quiénes pueden cobrar

Otro punto clave que actualizó la ANSES tiene que ver con los topes de ingresos para acceder a la AUH y al sistema SUAF.

Los nuevos valores fueron establecidos por la Resolución 55/2026 y deben cumplirse de forma simultánea.

Los límites vigentes son:

Ingreso individual máximo: $2.722.595

Ingreso familiar total: $5.445.190

Este punto es determinante: si uno de los integrantes del grupo familiar supera el ingreso individual permitido, se pierde automáticamente el beneficio, incluso si el total del hogar está dentro del límite general.