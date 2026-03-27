17 mujeres denunciaron a Jessica Maciel de Gran Hermano por explotación sexual: "Las molieron a..."

Pero eso no fue todo. Según los testimonios, el mecanismo incluía exigencias económicas incluso sin haber trabajado: “Si no le pagaba les exigía el dinero hayan trabajado o no ”. Y la violencia aparece como otro eje central del relato: “Se escapaban cuando venían a recolectar el dinero hasta que una noche fueron acorraladas con palos, fierros, las encerraron y las molieron a palos ”.

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Qué dijo la denunciante de Jessica Maciel de Gran Hermano

El tema tomó mayor dimensión pública luego de que una de las denunciantes, identificada como Flor, brindara su testimonio en LAM (América TV), donde relató su versión con fuertes señalamientos.

“Somos un grupo que la estamos denunciando por explotación sexual, muchas chicas éramos menores de edad, yo tenía 15 años ”. Y sumó detalles del supuesto funcionamiento: “ Las chicas me contaron que tenía que pagarle para poder trabajar en la ruta 8 ”. Ese pago, según explicó, tenía nombre propio: “Se llamaba la famosa ‘diaria’ o ‘plaza’. Nos pegaba si no llegábamos”.

“Creo yo que sabía la edad que tenía yo y muchas de mis compañeras, había otras que eran más chicas todavía”, continuó. Y cerró con una frase contundente: “ Somos 17 chicas que ratificamos la denuncia… Así como cuenta su historia llorando, que cuente esto ”.

Frente a estas acusaciones, el entorno de Jessica “La Maciel” salió a desmentirlas y a sostener que se trataría de una maniobra en su contra. “Es mentira, es todo una operación. Una falsa denuncia”, aseguró Mariano, su pareja, según contó Pilar Smith. Por su parte, Laura Ubfal sumó una observación vinculada al proceso de selección del reality: “Para entrar a Gran Hermano se piden antecedentes".