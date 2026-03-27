17 mujeres denunciaron a Jessica Maciel de Gran Hermano por explotación sexual: "Las molieron a..."

Una nueva polémica judicial vuelve a sacudir a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), que desde su inicio en febrero no dejó de quedar envuelto en este tipo de controversias vinculadas a sus participantes.
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Jessica “La Maciel”, participante de Gran Hermano, quedó envuelta en un fuerte escándalo tras ser denunciada por 17 mujeres por presunta explotación de menores y distintos episodios de violencia.
Una nueva polémica judicial vuelve a sacudir a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), que desde su inicio en febrero no dejó de quedar envuelto en este tipo de controversias vinculadas a sus participantes.
En esta ocasión, se trata de una denuncia por explotación sexual contra Jessica Maciel que ya estaría en manos de la Justicia y que contaría con una gran cantidad de pruebas, las cuales darían cuenta de un presunto entramado oscuro que involucra a menores y distintas situaciones de maltrato.
"Jéssica Maciel está denunciada en la Justicia poraveriguación de ilícito, todavía no hay nada comprobado”, comenzó Ángel de Brito en LAM (América TV) dejando en claro que se trata de una causa en curso contra quien ingresó a la casa a mediados de marzo. Según detalló, la presentación fue realizada el 21 de marzo por una asociación civil vinculada a víctimas de explotación sexual en la zona de San Martín.
El relato que se desprende de la denuncia es estremecedor. “Las víctimas comentaron que fueron captadas por Jésica Maciel cuando tenían entre 16 y 17 años, que las convocaba a su casa particular, que las presentaba en sociedad ante otras mujeres trans ”, leyeron al aire. Y agregaron un dato que generó aún conmoción: “Tenía que pagarle a ella o a quien ella designada”.
Pero eso no fue todo. Según los testimonios, el mecanismo incluía exigencias económicas incluso sin haber trabajado: “Si no le pagaba les exigía el dinero hayan trabajado o no ”. Y la violencia aparece como otro eje central del relato: “Se escapaban cuando venían a recolectar el dinero hasta que una noche fueron acorraladas con palos, fierros, las encerraron y las molieron a palos ”.
El tema tomó mayor dimensión pública luego de que una de las denunciantes, identificada como Flor, brindara su testimonio en LAM (América TV), donde relató su versión con fuertes señalamientos.
“Somos un grupo que la estamos denunciando por explotación sexual, muchas chicas éramos menores de edad, yo tenía 15 años ”. Y sumó detalles del supuesto funcionamiento: “ Las chicas me contaron que tenía que pagarle para poder trabajar en la ruta 8 ”. Ese pago, según explicó, tenía nombre propio: “Se llamaba la famosa ‘diaria’ o ‘plaza’. Nos pegaba si no llegábamos”.
“Creo yo que sabía la edad que tenía yo y muchas de mis compañeras, había otras que eran más chicas todavía”, continuó. Y cerró con una frase contundente: “ Somos 17 chicas que ratificamos la denuncia… Así como cuenta su historia llorando, que cuente esto ”.
Frente a estas acusaciones, el entorno de Jessica “La Maciel” salió a desmentirlas y a sostener que se trataría de una maniobra en su contra. “Es mentira, es todo una operación. Una falsa denuncia”, aseguró Mariano, su pareja, según contó Pilar Smith. Por su parte, Laura Ubfal sumó una observación vinculada al proceso de selección del reality: “Para entrar a Gran Hermano se piden antecedentes".