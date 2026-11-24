¿Cuánto suben el Complemento Leche y la asignación por nacimiento en diciembre?

Las familias con niños de hasta 3 años cobran automáticamente el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, prestación que sí se ajusta por movilidad y pasa de $60.203 a $61.510 en diciembre de 2026. De este modo, un hogar con un menor de 3 años que cobra el 80% de la AUH reúne $264.220 netos ($130.460 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar + $61.510 del Complemento Leche).

En paralelo, las Asignaciones de Pago Único (APU) aplican el mismo porcentaje de suba: la asignación por nacimiento asciende de $93.035 a $95.054 en diciembre. Para tramitar las APU (nacimiento, matrimonio o adopción) entre los 2 meses y los 2 años posteriores al evento, los ingresos no deben superar los $3.342.813 por persona ni los $6.685.625 por grupo familiar.

¿Cuándo se cobran la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en diciembre?

Tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche se depositan de manera automática junto con la asignación principal, sin requerir inscripción previa, siempre que el grupo familiar y los datos de contacto estén actualizados en Mi ANSES. El cronograma oficial de diciembre de 2026 es el siguiente: