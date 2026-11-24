Los pasajeros también pueden utilizar los molinetes multipagos disponibles en todas las estaciones, que permiten abonar con tarjetas de crédito, débito y códigos QR.

Cómo quedan los descuentos para pasajeros frecuentes

El beneficio para pasajeros frecuentes continuará vigente en diciembre. El sistema contempla descuentos del 20%, 30% y 40% a medida que aumenta la cantidad de viajes realizados durante el mes.

Con la nueva tarifa, los valores serán:

De 1 a 20 viajes: $1.966 por pasaje.

De 21 a 30 viajes: $1.572,80.

De 31 a 40 viajes: $1.376,20.

Desde 41 viajes: $1.179,60.

Los descuentos se aplican de manera progresiva según la cantidad de viajes acumulados por cada usuario durante el mes.

Cuáles son las estaciones de subte que permanecen cerradas por obras

En paralelo al aumento de la tarifa, cinco estaciones continúan cerradas por trabajos de renovación incluidos en el Plan de Renovación Integral de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).

Las estaciones afectadas son:

Línea C: Independencia y Lavalle.

Línea B: Medrano.

Línea E: General Urquiza y Entre Ríos.

Las obras contemplan mejoras en andenes, vestíbulos, accesos y escaleras, además de tareas de restauración de elementos patrimoniales de las estaciones.