¿Cómo quedan las jubilaciones, pensiones y el bono de $70.000 en diciembre?

La actualización automática por inflación eleva los haberes previsionales básicos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y las pensiones no contributivas, valores sobre los cuales se liquidará además la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo):

Jubilación mínima: asciende a $453.797 mensuales. Con la continuidad prevista del bono extraordinario de $70.000 (exento de descuentos), el ingreso piso trepa a $523.797 antes del aguinaldo.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): pasa a $363.038 mensuales (80% de la mínima), alcanzando los $433.038 con el refuerzo de $70.000.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: se fijan en $317.658 mensuales (70% de la mínima), sumando $387.658 con el bono.

PNC para Madres de 7 hijos: equipara el haber mínimo en $453.797 mensuales ( $523.797 con el refuerzo).

Jubilación máxima: alcanza un tope bruto de $3.053.622.

Respecto a las deducciones de obra social, se mantiene el aporte del 3% para PAMI sobre el haber mínimo y el medio aguinaldo, mientras que los montos que excedan el piso jubilatorio tributan un 6% únicamente sobre el excedente.

Jubilados de ANSES: confirman cómo se pagará el aguinaldo diciembre

¿Cuál es el monto de las Asignaciones de Pago Único de ANSES en diciembre?

Las Asignaciones de Pago Único (APU) correspondientes a nacimiento, matrimonio y adopción también incorporan la suba del 2,17% en el último mes del año. Para el caso de nacimiento, el beneficio sube de $93.035 a $95.054 en diciembre de 2026.

Para acceder a estas prestaciones extraordinarias, los solicitantes deben respetar los nuevos topes de ingresos vigentes en diciembre: $3.342.813 por integrante y $6.685.625 para el grupo familiar. El trámite no es automático; debe gestionarse mediante Atención Virtual o presencialmente con turno previo entre los 2 meses y los 2 años posteriores al evento, contando con los datos personales y familiares actualizados en Mi ANSES.

¿Cuándo cobran los beneficiarios de ANSES en diciembre de 2026?

La acreditación de la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche se realiza de forma conjunta en la cuenta bancaria declarada, sin necesidad de inscripción previa para los suplementos alimentarios, bajo el siguiente esquema por terminación de documento:

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 5: miércoles 16 de diciembre.

DNI terminados en 6: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 7: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 8: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 9: martes 22 de diciembre.

Por su parte, quienes tengan aprobadas Asignaciones de Pago Único correspondientes a las liquidaciones de noviembre tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de diciembre sin distinción de DNI, mientras que el cronograma específico para las altas de diciembre estará disponible en Mi ANSES hacia fines de noviembre.