En su relato, el conductor también puso en palabras el difícil equilibrio entre la esperanza de que la situación mejore y el deseo de evitarle más sufrimiento a alguien que uno ama. “Esperábamos que no pase, pero también no querés que sufra más la persona que vos querés. Va pasando la vida como flashes, ves el trabajo de los médicos... Seguro nos pase a todos parecido. Cuando tenés hijos te hacen preguntas para lo que no tenés explicación”, expresó.

Sin embargo, uno de los momentos más impactantes de su testimonio llegó cuando mencionó a Lionel Messi. El conductor explicó que recordar una situación personal del capitán de la Selección argentina, vinculada con la muerte de su padre, le permitió encontrar otra perspectiva frente a su propia pérdida.

“Tenés sentimientos de impotencia muy grandes... Me ayudó otra vez Messi, porque pensé en él y en su papá. Y pensé ‘Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera’. Y algo de eso me aliviaba, porque entonces... Aceptás que la vida es así”, confesó.

Finalmente, Guido Kaczka compartió una profunda reflexión sobre el amor, el acompañamiento y la despedida, al recordar esos últimos momentos junto a su mamá. “Después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma”, concluyó, en un testimonio atravesado por la tristeza y la aceptación.

Cómo fue la desconsolada reacción de Ximena Capristo y Majo Martino al escuchar a Guido Kaczka hablar sobre la muerte de su mamá

La muerte de la mamá de Guido Kaczka, Susana, provocó un profundo momento de emoción en Sálvese quien pueda (América TV). El testimonio que el conductor había compartido en la radio sobre el doloroso proceso que atravesó llegó hasta el programa y conmovió especialmente a Ximena Capristo y Majo Martino, quienes no pudieron contener las lágrimas al escuchar sus palabras.

La primera en tomar la palabra fue Pía Shaw, quien destacó la sensibilidad con la que Guido consiguió transmitir una experiencia tan dolorosa y puso en valor su capacidad para encontrar las palabras justas en medio de semejante pérdida.

“Hoy aprendimos lo importante que es el don de su palabra porque con el dolor que tuvo no podemos no conmovernos y el momento y la forma en que lo transmitió. Yo no puedo dejar de abrazar también a Majo y a la negra que, sin duda, escuchándolo con estas palabras conmueve”, expresó la periodista.

Visiblemente movilizada, Ximena Capristo se identificó con el relato del conductor y recordó el momento en que ella misma perdió a su mamá. En ese sentido, contó que tuvo que reincorporarse al trabajo apenas un día después de la muerte y explicó cuánto comprendía lo que estaba expresando Guido.

“A todo el mundo le pasa de perder un ser querido, en mi caso yo también perdí a mi mamá en su momento y al otro día tuve que ir a trabajar porque lo necesitaba, entonces entiendo todo esto que él está diciendo. Son hermosas las palabras que dijo”, manifestó.

Por su parte, Majo Martino rescató una de las reflexiones más profundas del conductor, vinculada con la difícil decisión de dejar partir a alguien que se ama. “Por eso la frase cuando dice que entendió la diferencia entre sostener una mano y dejar un alma libre, porque nadie quiere despedir a su mamá, nadie, pero llega un momento en donde tenés que soltar”, señaló.

La charla también llevó a Capristo a hablar sobre lo complicado que resulta explicarles a los hijos la ausencia definitiva de una abuela. “En mi caso tengo hijos y cómo explicarle que su abuela no está, que no va a compartir el resto de su vida con ellos”, reflexionó.

Finalmente, Martino hizo hincapié en la impotencia de no poder salvar a un ser querido, incluso cuando se intenta todo. También recordó la referencia de Guido a Lionel Messi y la muerte de su papá como ejemplo de que ni siquiera tener todas las posibilidades permite evitar ciertos desenlaces.