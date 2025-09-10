En vivo Radio La Red
Aumento de ANSES: los JUBILADOS que cobran más de $2.000.000 en septiembre

Con el aumento del 1,9% por movilidad, algunos jubilados cobrarán más de $2.000.000. ANSES detalló todos los valores actualizados y qué grupos quedan excluidos del refuerzo.

Este incremento impacta en todos los haberes previsionales: desde la jubilación mínima hasta la máxima, que ahora se ubica en $2.155.162,17, un valor histórico que refleja el reajuste aplicado este mes.

De cuánto es la jubilación máxima y mínima en septiembre 2025

Los haberes actualizados de septiembre son los siguientes:

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17.

  • Jubilación mínima: $320.277,18, que se complementa con un bono de $70.000, alcanzando un total de $390.277,18.

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $256.221,74 + bono de $70.000 = $326.221,74.

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $224.194,02 + bono de $70.000 = $294.194,02.

  • PNC para madres de siete hijos o más: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18.

De esta manera, mientras la jubilación máxima supera los dos millones de pesos, la mínima y las pensiones más bajas reciben un refuerzo que les permite alcanzar un piso garantizado en torno a los $390.000.

Jubilados_beneficio

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre?

El refuerzo extraordinario de $70.000 se mantiene vigente en septiembre 2025, pero está dirigido de manera focalizada a los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Lo reciben:

  • Jubilados y pensionados con el haber mínimo.

  • Beneficiarios de PUAM.

  • Titulares de PNC por Invalidez o Vejez.

  • Madres con siete hijos o más que perciben PNC.

En estos casos, el bono se acredita de manera automática junto con los haberes mensuales.

¿Por qué los jubilados que cobran la máxima no reciben el bono?

El bono de $70.000 tiene como finalidad reforzar los ingresos de quienes perciben la mínima o valores cercanos. Una vez superado ese umbral, el extra se aplica de manera proporcional hasta alcanzar el tope de $390.277,18 en septiembre.

Por eso, los jubilados que perciben haberes altos —como quienes reciben la jubilación máxima— no forman parte del universo que accede a este beneficio.

Cómo iniciar el trámite jubilatorio en ANSES

Más allá de los aumentos, quienes estén próximos a iniciar su retiro laboral deben realizar el trámite jubilatorio en la ANSES. El procedimiento se puede iniciar de la siguiente manera:

  • Ingreso a Mi ANSES: con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Verificación de aportes: dentro de la sección Trabajo > Consultar Historia Laboral.

  • Documentación complementaria: en caso de faltantes, presentar comprobantes de servicios, recibos de sueldo, afiliación a obra social o Declaración Jurada.

  • Formulario 6.18: solicitud de prestaciones previsionales.

  • Turno presencial: se gestiona online y el día del trámite se debe llevar DNI y partida de nacimiento o sentencia de adopción.

Modalidades de gestión

El trámite puede hacerse de dos formas:

  • Virtual: desde Mi ANSES, seleccionando la opción “Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción” dentro de Atención Virtual.

  • Presencial: solicitando un turno y presentándose en una oficina de ANSES con la documentación requerida.

