Previsional
ANSES
Becas Progresar
Ayuda para estudiantes

¿Aumento en las Becas Progresar? ANSES comenzó con el calendario de pagos de septiembre

A partir de este miércoles la Administración Nacional de la Seguridad Social comenzó con el desembolso de haberes para los beneficiarios de este plan.

Desde este miércoles

Desde este miércoles, ANSES comenzó con los pagos de septiembre de las Becas Progresar (Foto: archivo).

Las Becas Progresar son una de las prestaciones más esperadas por miles de estudiantes en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el calendario de pagos de septiembre 2025 ya está en marcha y que los titulares recibirán un haber mensual de $35.000.

Becas Progresar: cuándo se cobra en septiembre 2025

El beneficio académico, dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, se acreditará de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma oficial quedó establecido de la siguiente forma:

  • Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1

  • Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3

  • Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5

  • Lunes 15 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7

  • Martes 16 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9

De esta manera, todos los titulares percibirán el pago correspondiente durante la segunda semana del mes.

becas progresar alerta.jpg

Becas Progresar: montos vigentes

En septiembre, los beneficiarios cobran un haber mensual de $35.000, monto que se mantendrá vigente hasta que el Gobierno disponga una nueva actualización. Este ingreso representa un apoyo económico clave para estudiantes que buscan completar su trayectoria educativa en distintos niveles.

Becas Progresar: cómo y cuándo anotarse

A la par del calendario de pagos, sigue habilitada la segunda y última etapa de inscripción para quienes deseen acceder a las Becas Progresar o renovar la prestación. Las fechas varían según la categoría:

  • Progresar Obligatorio: del 4 de agosto al 1 de septiembre

  • Progresar Superior: del 18 de agosto al 5 de septiembre

  • Progresar Trabajo: hasta el 30 de noviembre

La inscripción puede realizarse en línea a través de la plataforma oficial o de manera presencial en sedes habilitadas, según el caso de cada solicitante.

Becas Progresar: los requisitos para inscribirse

El Ministerio de Capital Humano detalló los requisitos generales que deberán cumplir los aspirantes y titulares de las becas:

  • Tope de ingresos: el grupo familiar no puede superar tres veces el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

  • A partir de agosto de 2025, el límite mensual quedó fijado en $322.200.

  • Certificado de escolaridad: los titulares deben presentar constancia que acredite asistencia y continuidad educativa.

  • Materias aprobadas: quienes renuevan la beca deberán demostrar la aprobación de un mínimo de asignaturas del ciclo lectivo anterior.

El cumplimiento de estos requisitos es condición obligatoria para acceder al pago del beneficio y garantizar su continuidad.

