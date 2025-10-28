ANSES noviembre 2025: cuánto cobro si tengo dos hijos, AUH y otros extras

Detalle completo de los montos de noviembre

Para una familia tipo de AUH compuesta por dos hijos, uno de ellos menor de 3 años, la suma total de ingresos se compone de la siguiente manera:

AUH (2 hijos, 80% abonado): $191.505,60

Tarjeta Alimentar: $81.936

Complemento Leche (1 hijo menor de 3 años): $45.142

Total a recibir: $318.583,60

Es importante destacar que estos beneficios se acreditan automáticamente y no requieren trámites adicionales, salvo el caso del 20% retenido que se cobra mediante la presentación de la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar: el subsidio que llega sin trámites

La Tarjeta Alimentar es un beneficio que se otorga automáticamente a las familias de AUH con hijos menores de 17 años, y sin límite de edad para hijos con discapacidad. Su objetivo es garantizar acceso a una alimentación adecuada, especialmente en los hogares con menores recursos.

Montos vigentes desde mayo de 2024 (Resolución 111/2024):

$52.250 para una familia con 1 hijo.

$81.936 para una familia con 2 hijos.

para una familia con 2 hijos. $108.062 para una familia con 3 o más hijos.

Al tratarse de un beneficio automático, no es necesario presentar formularios adicionales, y el dinero se acredita junto con la AUH de cada mes.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

El Complemento Leche es un beneficio específico para niños menores de 3 años y embarazadas que cobran la asignación por embarazo.

En noviembre de 2025, el importe será de $45.142 .

Se acredita junto con la AUH y, al igual que la Tarjeta Alimentar, no requiere ningún trámite adicional.

Este complemento busca garantizar la nutrición en los primeros años de vida, asegurando que los niños cumplan con los controles de salud básicos y reciban la alimentación necesaria para un crecimiento saludable.

El 20% retenido de la AUH: cómo liberarlo

Cada año, ANSES retiene un 20% del monto mensual de la AUH para asegurarse de que los beneficiarios cumplan con los requisitos de controles de salud, vacunación y asistencia escolar, los cuales se verifican mediante la Libreta AUH.

Presentar este formulario permite cobrar el 20% acumulado del año anterior y acceder a la Ayuda Escolar Anual. La buena noticia es que el trámite es completamente digital, evitando traslados a oficinas de ANSES.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH