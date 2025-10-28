ANSES noviembre 2025: cuánto cobro si tengo dos hijos, AUH y otros extras
Cuando se acercan los últimos meses del año, muchas familias comienzan a preguntarse cuánto recibirán finalmente por la AUH y los beneficios complementarios. Entre ajustes por inflación, programas de asistencia y montos retenidos del año anterior, la suma total puede sorprender.
ANSES noviembre 2025: cuánto cobro si tengo dos hijos, AUH y otros extras
En noviembre de 2025, una familia tipo con hijos en edad escolar y preescolar verá cómo sus ingresos se potencian gracias a varios beneficios que se acreditan automáticamente, sin necesidad de trámites complicados. Sin embargo, para acceder a todo el dinero disponible, algunos pasos son fundamentales, y no cumplirlos puede significar perder parte de lo que les corresponde.
En esta nota, te contamos paso a paso cómo acceder a la AUH completa, el 20% retenido, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, con todos los montos actualizados y fechas de cobro de noviembre.
El aumento de noviembre de la AUH y cómo impacta en las familias
La Asignación Universal por Hijo (AUH) recibe actualizaciones periódicas por movilidad, que buscan compensar la inflación y asegurar que los ingresos de las familias se mantengan acordes a la suba de precios. Según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en noviembre de 2025 la AUH tendrá un aumento del 2,08%, basado en los datos de inflación registrados dos meses antes.
Para una familia tipo de dos hijos, esto significa que el pago directo de la AUH, luego de la retención del 20%, alcanzará los $191.505,60. Este monto se complementa con otros beneficios que buscan fortalecer la alimentación y el desarrollo de los niños, aumentando significativamente el ingreso familiar total.
Detalle completo de los montos de noviembre
Para una familia tipo de AUH compuesta por dos hijos, uno de ellos menor de 3 años, la suma total de ingresos se compone de la siguiente manera:
AUH (2 hijos, 80% abonado): $191.505,60
Tarjeta Alimentar: $81.936
Complemento Leche (1 hijo menor de 3 años): $45.142
Total a recibir:$318.583,60
Es importante destacar que estos beneficios se acreditan automáticamente y no requieren trámites adicionales, salvo el caso del 20% retenido que se cobra mediante la presentación de la Libreta AUH.
Tarjeta Alimentar: el subsidio que llega sin trámites
La Tarjeta Alimentar es un beneficio que se otorga automáticamente a las familias de AUH con hijos menores de 17 años, y sin límite de edad para hijos con discapacidad. Su objetivo es garantizar acceso a una alimentación adecuada, especialmente en los hogares con menores recursos.
Montos vigentes desde mayo de 2024 (Resolución 111/2024):
$52.250 para una familia con 1 hijo.
$81.936 para una familia con 2 hijos.
$108.062 para una familia con 3 o más hijos.
Al tratarse de un beneficio automático, no es necesario presentar formularios adicionales, y el dinero se acredita junto con la AUH de cada mes.
Complemento Leche del Plan de los Mil Días
El Complemento Leche es un beneficio específico para niños menores de 3 años y embarazadas que cobran la asignación por embarazo.
En noviembre de 2025, el importe será de $45.142.
Se acredita junto con la AUH y, al igual que la Tarjeta Alimentar, no requiere ningún trámite adicional.
Este complemento busca garantizar la nutrición en los primeros años de vida, asegurando que los niños cumplan con los controles de salud básicos y reciban la alimentación necesaria para un crecimiento saludable.
El 20% retenido de la AUH: cómo liberarlo
Cada año, ANSES retiene un 20% del monto mensual de la AUH para asegurarse de que los beneficiarios cumplan con los requisitos de controles de salud, vacunación y asistencia escolar, los cuales se verifican mediante la Libreta AUH.
Presentar este formulario permite cobrar el 20% acumulado del año anterior y acceder a la Ayuda Escolar Anual. La buena noticia es que el trámite es completamente digital, evitando traslados a oficinas de ANSES.
Paso a paso para presentar la Libreta AUH
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o desde la app oficial.
Acceder al menú Hijos – Libreta AUH y revisar qué secciones faltan completar (salud, vacunación o educación).
Seleccionar “Generar Libreta” para descargarla o recibirla por correo electrónico.
Imprimir el formulario y llevarlo al centro de salud o escuela para que lo completen y firmen.
Sacar una foto clara del formulario y subirla en formato JPG en la sección Hijos – Libreta AUH de Mi ANSES.