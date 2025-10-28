AUH: el dinero oculto que ANSES está pagando y pocos están cobrando

Qué es la Libreta AUH de ANSES

La Libreta AUH es un formulario obligatorio que deben presentar todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo. En ese documento se certifican tres aspectos fundamentales:

Controles de salud y vacunación del menor .

Asistencia escolar o nivel educativo que cursa.

Su presentación anual es una condición indispensable para que la familia reciba el 20% retenido de la AUH a lo largo del año.

Además, este documento tiene un fin social clave: garantiza que los niños y adolescentes beneficiarios mantengan acceso a la salud y a la educación, dos derechos esenciales que la ANSES busca proteger mediante este requisito.

El formulario puede generarse y enviarse de manera online, sin necesidad de acercarse a una oficina del organismo, lo que simplifica el trámite y evita demoras.

image.png Presentar la Libreta AUH antes de marzo es clave para recibir el beneficio adicional acumulado de 2024. Foto: Internet.

Cómo tramitar la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido

El trámite puede hacerse de forma completamente online a través de la plataforma Mi ANSES o desde la app oficial.

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social . También se puede hacer desde la aplicación móvil.

En el menú “Hijos – Libreta AUH” , revisar qué secciones faltan completar (salud, vacunación o educación).

Si hay información pendiente, seleccionar “Generar Libreta” para descargar o recibir el formulario por correo electrónico.

Imprimir el documento y llevarlo a la escuela o al centro de salud para que completen y firmen los datos requeridos.

Una vez firmado, sacar una foto clara del formulario y subirla en formato JPG desde el mismo portal de Mi ANSES, en la sección Hijos – Libreta AUH.

Después de completar estos pasos, el sistema confirmará la carga y, en un plazo breve, el monto retenido se acreditará automáticamente en la cuenta bancaria del titular.

Cuánto se cobra por la AUH en noviembre 2025

Durante noviembre de 2025, los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) son los siguientes:

AUH por hijo menor de edad: $119.714 (se paga el 80%, es decir $95.771, mientras que el 20% restante se libera con la Libreta).

AUH por hijo con discapacidad: $389.809 (se cobra el 80%, unos $311.847, y el 20% restante queda retenido hasta la presentación del formulario).

De esta forma, quienes cumplan con la presentación de la Libreta AUH podrán cobrar el acumulado del 20% retenido durante 2024, lo que representa un refuerzo adicional significativo para muchas familias.

Qué beneficios adicionales se activan con la Libreta AUH

Además del cobro del 20% retenido, la presentación de la Libreta AUH habilita otros beneficios sociales vinculados a la infancia y la alimentación. Entre ellos:

Acceso a la Ayuda Escolar Anual , que se paga automáticamente a quienes acreditan la asistencia a clases.

Complemento Leche del Plan 1000 Días , para titulares con hijos menores de 3 años.

Compatibilidad con la Tarjeta Alimentar, que en noviembre 2025 otorga montos de $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos) y $108.062 (3 o más hijos).

De esta manera, una familia que presenta la Libreta AUH puede acceder no solo al dinero retenido del año anterior, sino también a refuerzos y programas complementarios que amplían sus ingresos mensuales.

Plazos y recomendaciones

La Libreta AUH puede presentarse durante todo el año, pero ANSES recomienda hacerlo antes del 31 de diciembre para no demorar el cobro del 20% retenido.

El trámite es personal y gratuito, y se realiza desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Para verificar el estado del trámite o confirmar si el monto ya fue acreditado, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES, opción “Hijos”, o consultar directamente en el homebanking de su cuenta asociada.