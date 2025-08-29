¿Becas Progresar con aumento? ANSES confirmó el monto para septiembre 2025

Monto de las Becas Progresar en septiembre 2025

El valor confirmado por ANSES para septiembre será de $35.000 brutos. La cifra se mantiene congelada, a diferencia de otras prestaciones sociales como la AUH, AUE o jubilaciones, que sí recibirán aumentos por la Ley de Movilidad.

La falta de incremento se debe a que las becas dependen directamente del Ministerio de Capital Humano, que todavía no informó si habrá cambios en los montos durante lo que resta del año.

becas progresar alerta.jpg

Fechas de inscripción para las Becas Progresar 2025

El programa abrió nuevas convocatorias y estableció fechas límite para cada línea de beca:

Progresar Superior y Progresar Enfermería : inscripción hasta el 5 de septiembre de 2025.

Progresar Obligatorio : inscripción abierta hasta el 1 de septiembre de 2025.

Progresar Trabajo: inscripción habilitada hasta el 30 de noviembre de 2025.

Todas las gestiones se realizan de forma online en la página oficial de Becas Progresar, utilizando un usuario validado en la plataforma Mi Argentina.

Becas Progresar: cómo inscribirse, paso a paso

El trámite es gratuito, personal y 100% digital. Para anotarse se debe:

Ingresar a la página oficial de Becas Progresar con usuario y contraseña de Mi Argentina.

Seleccionar la línea de beca que corresponda (Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo).

Completar el formulario en tres pasos: datos personales, encuesta y datos académicos.

Enviar la solicitud y esperar la publicación de resultados.

Consultar el estado de la inscripción en la misma plataforma.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar

De acuerdo con la normativa oficial, los requisitos generales para todas las líneas son: