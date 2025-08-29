En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Becas Progresar
Es oficial

¿Becas Progresar con aumento? ANSES confirmó el monto para septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer cuál será la cifra que se abonará para estos beneficiarios el mes que viene.

ANSES confirmó el monto de las Becas Progresar para septiembre (Foto: A24.com).

ANSES confirmó el monto de las Becas Progresar para septiembre (Foto: A24.com).

Los titulares de las Becas Progresar recibieron una noticia que no esperaban para septiembre 2025. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el monto de la ayuda estudiantil continuará en $35.000 brutos, sin cambios respecto a meses anteriores.

ANSES confirmó un bono de $500.000 que se pagará en septiembre (Foto: A24.com).

Esto significa que los estudiantes que perciben esta asistencia cobrarán $28.000 netos, ya que ANSES liquida solo el 80% hasta que se presente la documentación que habilita el pago del 20% restante.

Qué son las Becas Progresar

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública administrada por el Ministerio de Capital Humano. Está destinado a jóvenes que buscan terminar la educación obligatoria o continuar con estudios terciarios, universitarios o de formación profesional.

Desde hace más de un año, el monto de las becas no registra actualizaciones. La última suba fue en agosto de 2024 y, por ahora, todo indica que durante el 2025 seguirá sin incrementos.

Monto de las Becas Progresar en septiembre 2025

El valor confirmado por ANSES para septiembre será de $35.000 brutos. La cifra se mantiene congelada, a diferencia de otras prestaciones sociales como la AUH, AUE o jubilaciones, que sí recibirán aumentos por la Ley de Movilidad.

La falta de incremento se debe a que las becas dependen directamente del Ministerio de Capital Humano, que todavía no informó si habrá cambios en los montos durante lo que resta del año.

Fechas de inscripción para las Becas Progresar 2025

El programa abrió nuevas convocatorias y estableció fechas límite para cada línea de beca:

  • Progresar Superior y Progresar Enfermería: inscripción hasta el 5 de septiembre de 2025.

  • Progresar Obligatorio: inscripción abierta hasta el 1 de septiembre de 2025.

  • Progresar Trabajo: inscripción habilitada hasta el 30 de noviembre de 2025.

Todas las gestiones se realizan de forma online en la página oficial de Becas Progresar, utilizando un usuario validado en la plataforma Mi Argentina.

Becas Progresar: cómo inscribirse, paso a paso

El trámite es gratuito, personal y 100% digital. Para anotarse se debe:

  • Ingresar a la página oficial de Becas Progresar con usuario y contraseña de Mi Argentina.

  • Seleccionar la línea de beca que corresponda (Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo).

  • Completar el formulario en tres pasos: datos personales, encuesta y datos académicos.

  • Enviar la solicitud y esperar la publicación de resultados.

  • Consultar el estado de la inscripción en la misma plataforma.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar

De acuerdo con la normativa oficial, los requisitos generales para todas las líneas son:

  • Ser alumno regular en una institución educativa secundaria, terciaria, universitaria o de formación profesional.

  • Tener ingresos individuales y del grupo familiar que no superen tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

  • Contar con nacionalidad argentina, ya sea nativa o naturalizada, o en caso de ser extranjero, tener residencia legal de al menos dos años y DNI vigente.

