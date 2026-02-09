ANSES confirma el bono de $85.000 por hijo: quiénes lo cobran y cómo activarlo

Quiénes pueden cobrar los $85.000 por hijo

El beneficio está dirigido a los titulares de:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares (SUAF)

Siempre que tengan hijas, hijos o personas a cargo que asistan a establecimientos educativos reconocidos oficialmente.

La Ayuda Escolar Anual alcanza a:

Niñas, niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años y 1 mes

Hijos con discapacidad , sin límite de edad, que concurran a: Escuelas especiales Instituciones de formación Talleres protegidos Espacios de apoyo educativo



Desde ANSES remarcaron que la asistencia escolar debe estar debidamente acreditada para habilitar el pago.

AYUDA ESCOLAR DE ANSES.jpg Ayuda Escolar 2026: ANSES confirma el monto para este año

El trámite obligatorio para cobrar la Ayuda Escolar ANSES

Para acceder al cobro del bono de hasta $85.000 por hijo, ANSES exige un trámite clave: la acreditación de la escolaridad.

“El cobro de la Ayuda Escolar Anual requiere obligatoriamente la presentación del Certificado de Alumno Regular”, informaron desde el organismo.

Este documento debe ser completado por la institución educativa y luego validado ante ANSES, ya sea de forma presencial o a través de los canales digitales habilitados.

Cómo y cuándo se paga la Ayuda Escolar Anual

Una vez que el Certificado de Alumno Regular es aprobado, el pago se realiza de manera automática, sin necesidad de nuevas gestiones.

El monto de $85.000 por hijo se acredita en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH o la asignación familiar correspondiente, lo que agiliza el proceso y evita demoras.

ANSES recomienda realizar el trámite con anticipación para asegurar el cobro en tiempo y forma y evitar quedar fuera del beneficio.