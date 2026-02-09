ANSES confirma el bono de $85.000 por hijo: quiénes lo cobran y cómo activarlo
ANSES confirmó un aumento en una de las ayudas más esperadas por las familias argentinas. Se trata de la Ayuda Escolar Anual, que este año alcanza los $85.000 por hijo. Quiénes pueden cobrarla, qué trámite es obligatorio y cómo se acredita el pago.
ANSES fija el monto de la Ayuda Escolar 2026 para quienes cobran AUH
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,5% en sus prestaciones, en línea con la inflación registrada en noviembre y conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria. El objetivo de esta actualización es evitar que los beneficiarios pierdan poder adquisitivo frente al avance de los precios.
Dentro de este esquema, uno de los beneficios que recibió una mejora es la Ayuda Escolar Anual, una prestación clave para las familias al inicio del ciclo lectivo. Con el nuevo ajuste, el monto a cobrar llega a $85.000 por hijo, consolidándose como un respaldo económico fundamental para afrontar los gastos escolares.
Ayuda Escolar ANSES: para qué sirve el bono de $85.000
La Ayuda Escolar Anual está pensada para acompañar los costos que surgen al comienzo del año escolar. El monto puede destinarse a la compra de útiles, mochilas, guardapolvos, uniformes, libros y otros elementos indispensables para la cursada.
ANSES recordó que se trata de un pago por hijo, por lo que las familias con más de un niño o adolescente a cargo pueden percibir un monto mayor, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Quiénes pueden cobrar los $85.000 por hijo
El beneficio está dirigido a los titulares de:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignaciones Familiares (SUAF)
Siempre que tengan hijas, hijos o personas a cargo que asistan a establecimientos educativos reconocidos oficialmente.
La Ayuda Escolar Anual alcanza a:
Niñas, niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años y 1 mes
Hijos con discapacidad, sin límite de edad, que concurran a:
Escuelas especiales
Instituciones de formación
Talleres protegidos
Espacios de apoyo educativo
Desde ANSES remarcaron que la asistencia escolar debe estar debidamente acreditada para habilitar el pago.
El trámite obligatorio para cobrar la Ayuda Escolar ANSES
Para acceder al cobro del bono de hasta $85.000 por hijo, ANSES exige un trámite clave: la acreditación de la escolaridad.
“El cobro de la Ayuda Escolar Anual requiere obligatoriamente la presentación del Certificado de Alumno Regular”, informaron desde el organismo.
Este documento debe ser completado por la institución educativa y luego validado ante ANSES, ya sea de forma presencial o a través de los canales digitales habilitados.
Cómo y cuándo se paga la Ayuda Escolar Anual
Una vez que el Certificado de Alumno Regular es aprobado, el pago se realiza de manera automática, sin necesidad de nuevas gestiones.
El monto de $85.000 por hijo se acredita en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH o la asignación familiar correspondiente, lo que agiliza el proceso y evita demoras.
ANSES recomienda realizar el trámite con anticipación para asegurar el cobro en tiempo y forma y evitar quedar fuera del beneficio.