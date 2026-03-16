Becas Progresar 2026: el detalle que aparece en la plataforma destinado a miles de estudiantes

Qué se sabe sobre la inscripción a Becas Progresar 2026

Aunque todavía no se anunció la apertura oficial del registro, el esquema de convocatorias suele repetirse cada año.

Históricamente, el programa lanza dos períodos de inscripción:

El primero suele abrir entre marzo y abril .

El segundo se habilita entre agosto y septiembre.

Por este motivo, muchos estudiantes esperan que durante las próximas semanas se confirme la primera convocatoria correspondiente a Becas Progresar 2026.

Mientras tanto, desde el sitio oficial del programa ya recomiendan a los interesados que revisen sus datos y preparen la información necesaria para completar el trámite cuando se habilite el formulario.

Las tres líneas de Becas Progresar

El programa cuenta con distintas líneas de becas, cada una orientada a diferentes niveles educativos o trayectorias de formación.

Progresar nivel obligatorio

Esta línea está destinada a jóvenes que necesitan completar la educación obligatoria.

Incluye:

Nivel secundario.

Modalidad Jóvenes y Adultos.

Programas Fines.

Programa Finestec.

Plan A Estudiar.

El objetivo es facilitar que los estudiantes puedan finalizar la escuela secundaria, uno de los requisitos fundamentales para mejorar sus oportunidades laborales.

Progresar nivel superior

Esta modalidad está dirigida a quienes cursan carreras terciarias o universitarias.

Dentro de esta línea se incluyen:

Carreras terciarias.

Carreras universitarias.

Programa Progresar Enfermería.

El incentivo busca promover la continuidad educativa en niveles superiores, especialmente en áreas estratégicas para el desarrollo del país.

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Progresar Trabajo

La tercera línea apunta a quienes desean capacitarse en cursos de formación profesional.

Estos programas están orientados a adquirir habilidades técnicas y laborales que faciliten la inserción en el mercado de trabajo.

Se trata de una opción especialmente elegida por jóvenes que buscan capacitarse en oficios o especialidades técnicas con rápida salida laboral.

El paso clave antes de iniciar la inscripción

Antes de iniciar cualquier trámite para acceder a Becas Progresar 2026, las autoridades recomiendan verificar un requisito fundamental: tener acceso a la plataforma Mi Argentina.

Esto se debe a que el proceso de inscripción se realizará a través de ese sistema digital.

Los estudiantes que todavía no tengan una cuenta deberán crearla con anticipación para evitar demoras cuando se habilite el formulario oficial.

Tener el perfil activo en la plataforma también permite revisar información personal y avanzar con algunos datos que el sistema solicita.

Cómo será el proceso de inscripción cuando se habilite

Cuando se abra el registro, el trámite se realizará completamente de forma online.

La inscripción es personal, gratuita y digital, y se completa mediante un único formulario.

El procedimiento suele incluir varios pasos que los estudiantes deberán completar dentro de la plataforma.

Completar los datos personales

En la primera sección, los datos del postulante aparecerán cargados automáticamente desde la cuenta de Mi Argentina. Sin embargo, el estudiante deberá verificar que la información esté correcta y actualizarla en caso de ser necesario.

Al finalizar esta sección también deberá informar un dato clave para el cobro de la beca. Se trata del CBU de una cuenta bancaria o el CVU de una billetera virtual, siempre a nombre del beneficiario. Este dato es indispensable para que ANSES pueda acreditar el pago mensual.