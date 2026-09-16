Luciana Salazar estalló por las versiones sobre su faltazo a la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

“Viendo noticias falsas por todos lados”, comenzó escribiendo la modelo antes de enumerar cada una de las versiones que quiso desmentir.

En primer lugar, fue categórica sobre su vínculo con los Ortega: “Con mi familia Ortega nos amamos y nadie está peleado con nadie, todo lo contrario”.

Luego apuntó directamente contra quienes relacionaron su ausencia con una supuesta interna: “Que focalicen que yo no fui invitada a un casamiento por mala relación, cuando no fueron ni sus hermanos y tampoco mi padre, es falso”.

De esta manera, Luciana dejó en claro que no fue la única integrante de la familia que no participó del civil y rechazó que detrás de su ausencia exista algún enfrentamiento.

Pero hubo otra versión que también provocó su enojo. Después del casamiento, una historia que había publicado en Instagram fue interpretada como una posible indirecta destinada a los recién casados.

Salazar también lo desmintió: “Que digan que la historia que subí ayer en IG tenía que ver con este tema, es más absurdo todavía”.

Con esas palabras, buscó despegar completamente aquella publicación de la boda y terminar con las especulaciones que habían surgido en las últimas horas.

Las ausencias que llamaron la atención en la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Emanuel Ortega y Julieta Prandi eligieron realizar una ceremonia civil íntima en San Isidro después de seis años de relación. Entre quienes acompañaron a la pareja estuvieron Palito Ortega y Evangelina Salazar, padres del cantante.

Sin embargo, la ausencia de varios hermanos de Emanuel y de otros integrantes de la familia llamó la atención y rápidamente se convirtió en uno de los temas alrededor del casamiento.

Frente a las especulaciones, Palito y Evangelina explicaron que algunas de las ausencias estuvieron relacionadas con compromisos laborales y viajes.

Ahora fue Luciana Salazar quien decidió ponerle un freno a las versiones sobre una supuesta interna y dejó una definición contundente sobre su relación con los Ortega: “Nos amamos y nadie está peleado con nadie”.