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La ANSES actualizó los montos de Pago Único y Prestaciones Universales para octubre de 2026

El Gobierno nacional actualizó los importes de las asignaciones de protección social y pagos extraordinarios para el próximo mes. Repasá los ingresos netos de bolsillo, los desembolsos por única vez y las fechas fijadas por el organismo previsional.

La ANSES actualizó los montos de Pago Único y Prestaciones Universales para octubre de 2026

La ANSES actualizó los montos de Pago Único y Prestaciones Universales para octubre de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó la actualización en las asignaciones de protección social y de pago extraordinario. La medida alcanza de manera directa a trabajadoras, personas desempleadas y familias vulnerables que perciben asistencia del Estado nacional.

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Durante octubre de 2026, la Asignación por Embarazo alcanza un monto bruto de $156.634 (con una percepción neta en mano de $125.307), al tiempo que las asignaciones por Nacimiento suben a $91.298 y por Adopción a $545.845.

¿Cuánto cobra la Asignación por Embarazo para Protección Social en octubre de 2026?

Al igual que la Asignación Universal por Hijo, la prestación por Embarazo recibe el ajuste del 1,7% basado en la movilidad inflacionaria. El importe mensual se encuentra sujeto al esquema de retención del 20%, por lo que la liquidez directa de bolsillo asciende a $125.307, mientras que los $31.327 restantes se retienen acumulativamente hasta la acreditación de los controles de salud correspondientes.

¿Cuáles son los importes de las Asignaciones de Pago Único por Nacimiento y Adopción?

Las prestaciones que la ANSES liquida de forma extraordinaria por única vez ante eventos familiares registrados experimentan un incremento directo en sus escalas. En el caso de la liquidación por Nacimiento, el valor oficializado asciende a $91.298, mientras que el beneficio asignado por Adopción de un menor se fija en $545.845 finales.

¿A cuánto sube la Ayuda Escolar Anual en octubre de 2026?

El haber destinado a acompañar la escolarización de los niños y adolescentes registrados en el sistema de educación obligatoria también absorbe la actualización previsional. El beneficio alcanza un valor unificado de $88.260 por cada hijo acreditado que cumpla con la presentación de la Libreta sanitaria y escolar vigente.

¿En qué fechas se liquidan las Prestaciones de Pago Único en octubre de 2026?

A diferencia de los haberes mensuales que se organizan estrictamente por la terminación del documento de identidad, las Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio) se estructuran en dos tandas quincenales para todas las terminaciones de DNI. La primera quincena de cobro abarca del 6 de octubre al 10 de noviembre, mientras que la segunda ventana de liquidación se extenderá del 22 de octubre al 10 de noviembre.

En pocas palabras

  • ANSES actualizó: Montos de Pago Único y Prestaciones Universales para octubre de 2026.
  • Asignación por Embarazo: Alcanza un monto bruto de $156.634, con $125.307 netos de bolsillo.
  • Nacimiento y Adopción: Las asignaciones de pago único suben a $91.298 y $545.845 respectivamente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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