La ANSES actualizó los montos de Pago Único y Prestaciones Universales para octubre de 2026

¿A cuánto sube la Ayuda Escolar Anual en octubre de 2026?

El haber destinado a acompañar la escolarización de los niños y adolescentes registrados en el sistema de educación obligatoria también absorbe la actualización previsional. El beneficio alcanza un valor unificado de $88.260 por cada hijo acreditado que cumpla con la presentación de la Libreta sanitaria y escolar vigente.

¿En qué fechas se liquidan las Prestaciones de Pago Único en octubre de 2026?

A diferencia de los haberes mensuales que se organizan estrictamente por la terminación del documento de identidad, las Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio) se estructuran en dos tandas quincenales para todas las terminaciones de DNI. La primera quincena de cobro abarca del 6 de octubre al 10 de noviembre, mientras que la segunda ventana de liquidación se extenderá del 22 de octubre al 10 de noviembre.