Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono).

PUAM: $326.221,74 ($256.221,74 + $70.000 de bono).

PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 + $70.000 de bono).

PNC madre de siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 + $70.000 de bono).

Jubilación máxima: $2.155.162,17.

Este esquema asegura que quienes cobran la mínima alcancen casi $400.000 mensuales, mientras que los haberes más altos no perciben el bono extra.

¿Cómo quedaron la AUH, AUE y otras asignaciones en septiembre?

La AUH y la AUE también se ajustaron con el 1,9%. Los montos actualizados son:

AUH: $115.065 por hijo (con $92.052 netos tras la retención del 20%).

AUH con discapacidad: $374.744 (retención incluida).

AUE: $115.065 .

Ayuda Escolar Anual: $43.522 .

Nacimiento: $67.064 .

Adopción: $401.095 .

Cuidado de la Salud: $115.065.

Además, se mantiene la Tarjeta Alimentar, con montos de $55.250 para familias con un hijo, $86.936 para dos hijos y $114.062 para tres o más.

Un ejemplo: una madre con dos hijos que cobra AUH recibe en septiembre $184.103 en asignaciones más $86.936 de Tarjeta Alimentar, totalizando $271.039.

¿Qué pasa con la Libreta AUH y los pagos retenidos?

La ANSES recordó que quienes cobren AUH deben presentar la Libreta 2024 para acceder al 20% retenido durante todo el año anterior. Ese importe puede representar hasta $165.000 por hijo, o más de $540.000 en caso de discapacidad.

La libreta certifica:

Controles de salud y vacunación.

Escolaridad obligatoria.

El trámite puede hacerse en oficinas de ANSES sin turno o de manera digital, y si no se presenta por dos años consecutivos, la prestación puede suspenderse.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

ANSES en septiembre: jubilados, AUH, asignaciones y fechas de cobro con aumento

Los pagos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones se realizarán en las siguientes fechas:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados que cobran más de la mínima