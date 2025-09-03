-
Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono).
PUAM: $326.221,74 ($256.221,74 + $70.000 de bono).
PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 + $70.000 de bono).
PNC madre de siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 + $70.000 de bono).
Jubilación máxima: $2.155.162,17.
Este esquema asegura que quienes cobran la mínima alcancen casi $400.000 mensuales, mientras que los haberes más altos no perciben el bono extra.
¿Cómo quedaron la AUH, AUE y otras asignaciones en septiembre?
La AUH y la AUE también se ajustaron con el 1,9%. Los montos actualizados son:
AUH: $115.065 por hijo (con $92.052 netos tras la retención del 20%).
AUH con discapacidad: $374.744 (retención incluida).
AUE: $115.065.
Ayuda Escolar Anual: $43.522.
Nacimiento: $67.064.
Adopción: $401.095.
Cuidado de la Salud: $115.065.
Además, se mantiene la Tarjeta Alimentar, con montos de $55.250 para familias con un hijo, $86.936 para dos hijos y $114.062 para tres o más.
Un ejemplo: una madre con dos hijos que cobra AUH recibe en septiembre $184.103 en asignaciones más $86.936 de Tarjeta Alimentar, totalizando $271.039.
¿Qué pasa con la Libreta AUH y los pagos retenidos?
La ANSES recordó que quienes cobren AUH deben presentar la Libreta 2024 para acceder al 20% retenido durante todo el año anterior. Ese importe puede representar hasta $165.000 por hijo, o más de $540.000 en caso de discapacidad.
La libreta certifica:
El trámite puede hacerse en oficinas de ANSES sin turno o de manera digital, y si no se presenta por dos años consecutivos, la prestación puede suspenderse.
Calendario de pagos ANSES septiembre 2025
ANSES en septiembre: jubilados, AUH, asignaciones y fechas de cobro con aumento
Los pagos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones se realizarán en las siguientes fechas:
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilados que cobran más de la mínima
DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre