En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Septiembre
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES en septiembre: jubilados, AUH, asignaciones y fechas de cobro con aumento

Septiembre 2025 llega con aumentos de ANSES, bono de $70.000, actualización en AUH y AUE y la Tarjeta Alimentar confirmada. Además, el organismo advierte sobre la retención de hasta $165.000 y detalla el calendario de pagos para jubilados y familias.

ANSES en septiembre: jubilados

ANSES en septiembre: jubilados, AUH, asignaciones y fechas de cobro con aumento

La ANSES en septiembre 2025 confirmó una serie de medidas que impactan de manera directa en jubilados, pensionados y familias que dependen de la seguridad social. Entre ellas se destacan un aumento del 1,9% en haberes y asignaciones, el pago del bono extraordinario de $70.000 para jubilados de la mínima y la continuidad de la Tarjeta Alimentar.

Leé también ANSES septiembre 2025: lo que cambia en AUH, aumento y Tarjeta Alimentar
ANSES septiembre 2025: lo que cambia en AUH, aumento y Tarjeta Alimentar

El organismo también recordó la importancia de presentar la Libreta AUH 2024, ya que ese trámite habilita el cobro del 20% retenido durante el año pasado, que puede alcanzar los $165.000 por hijo o superar los $540.000 en el caso de AUH por discapacidad.

De esta manera, septiembre se convierte en un mes clave para millones de hogares argentinos, ya que no solo se actualizan los haberes por movilidad, sino que se suman ingresos adicionales que alivian el contexto inflacionario.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre 2025?

Jubilados_cobro
ANSES en septiembre: jubilados, AUH, asignaciones y fechas de cobro con aumento

ANSES en septiembre: jubilados, AUH, asignaciones y fechas de cobro con aumento

La movilidad previsional actualizó las jubilaciones y pensiones con un 1,9%. A su vez, el bono de $70.000 se mantiene vigente para los haberes mínimos y se paga de manera decreciente en ingresos intermedios. Los montos confirmados por ANSES son:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono).

  • PUAM: $326.221,74 ($256.221,74 + $70.000 de bono).

  • PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 + $70.000 de bono).

  • PNC madre de siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 + $70.000 de bono).

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17.

Este esquema asegura que quienes cobran la mínima alcancen casi $400.000 mensuales, mientras que los haberes más altos no perciben el bono extra.

¿Cómo quedaron la AUH, AUE y otras asignaciones en septiembre?

La AUH y la AUE también se ajustaron con el 1,9%. Los montos actualizados son:

  • AUH: $115.065 por hijo (con $92.052 netos tras la retención del 20%).

  • AUH con discapacidad: $374.744 (retención incluida).

  • AUE: $115.065.

  • Ayuda Escolar Anual: $43.522.

  • Nacimiento: $67.064.

  • Adopción: $401.095.

  • Cuidado de la Salud: $115.065.

Además, se mantiene la Tarjeta Alimentar, con montos de $55.250 para familias con un hijo, $86.936 para dos hijos y $114.062 para tres o más.

Un ejemplo: una madre con dos hijos que cobra AUH recibe en septiembre $184.103 en asignaciones más $86.936 de Tarjeta Alimentar, totalizando $271.039.

¿Qué pasa con la Libreta AUH y los pagos retenidos?

La ANSES recordó que quienes cobren AUH deben presentar la Libreta 2024 para acceder al 20% retenido durante todo el año anterior. Ese importe puede representar hasta $165.000 por hijo, o más de $540.000 en caso de discapacidad.

La libreta certifica:

  • Controles de salud y vacunación.

  • Escolaridad obligatoria.

El trámite puede hacerse en oficinas de ANSES sin turno o de manera digital, y si no se presenta por dos años consecutivos, la prestación puede suspenderse.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

calendario .jpg
ANSES en septiembre: jubilados, AUH, asignaciones y fechas de cobro con aumento

ANSES en septiembre: jubilados, AUH, asignaciones y fechas de cobro con aumento

Los pagos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones se realizarán en las siguientes fechas:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados que cobran más de la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Septiembre Jubilados AUH Fechas
Notas relacionadas
ANSES adelantó pagos AUH septiembre 2025 pero no todos van a cobrar
ANSES paga $42.711 extra por hijo en septiembre: fechas y requisitos para cobrarlo
Madres de AUH recibirán un pago de $90.000 en septiembre: cronograma oficial de ANSES

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar