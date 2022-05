Bono de $18.000: todo lo que hay que saber sobre quién lo cobra, cómo inscribirse y otras claves, según la titular de Anses

“Fue toda una novedad y estuvimos bastante nerviosos para ver cómo funcionaba. Estoy contenta porque el primer día, que fue el de movimiento mayor, fue como si pasaran por la puerta en el mismo momento 170.000 personas y tuvimos una sala de espera de 1.600.000 personas que tenían todo el tiempo una espera de media hora”, sostuvo Raverta en declaraciones a El Destape.

Y agregó: "Si cobraste el IFE en la pandemia (de coronavirus), el refuerzo no se acredita automáticamente", advirtió y explicó que "inscribirse es muy fácil".

ansesrefuerzo.jpg Comenzaron a pagarse los bonos por Refuerzo de Ingresos: hasta cuándo es el límite para inscribirse (Foto: ANSES).

¿Quiénes deben inscribirse al bono de $18.000?

Consultada respecto a si todas las personas que cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante 2020 iban a percibir automáticamente este refuerzo de ingresos, Raverta aclaró que no. Que es necesario inscribirse y que Anses evaluaría cada caso.

“La enorme mayoría de los argentinos que tienen una necesidad han entendido que se tienen que inscribir. Hubo demoras en la página, que tiene una sala de espera, fue de media hora promedio. Ahora ya no hay espera. Primero hicimos una semana para acreditar datos porque necesitábamos que esta semana que empezó el jueves y termina el jueves fuera todo muy rápido”, explicó.

posición en la fila mi anses.jpeg

¿Cómo inscribirse al bono de $18.000?

“En la página de Anses, vas a encontrar un aplicativo, la inscripción consta en firmar una declaración jurada y un CBU en la que se va a depositar el dinero”, dijo la funcionaria ante la consulta de otro oyente.

El proceso para anotarse es virtual en la solapa de "Mi ANSES" en la web https://www.anses.gob.ar/ y consta de 5 pasos:

Actualización de los datos en la plataforma "Mi ANSES".

en la plataforma "Mi ANSES". Completamiento de la solicitud con el pedido de refuerzo de ingresos. Allí, se produce la aceptación de la Declaración Jurada y se carga el número de clave bancaria (popularmente conocido como CBU).

con el pedido de refuerzo de ingresos. Allí, se produce la aceptación de la Declaración Jurada y se carga el número de clave bancaria (popularmente conocido como CBU). Respuesta de ANSES : desde el 5 de mayo la persona se enterara si será beneficiaria del cobro o no. Para definirlo, el Gobierno realizará un cruce de datos de la situación socio-económica y patrimonial del solicitante, el consumo que registra en tarjetas de débito y crédito.

: desde el 5 de mayo la persona se enterara si será beneficiaria del cobro o no. Para definirlo, el Gobierno realizará un cruce de datos de la situación socio-económica y patrimonial del solicitante, el consumo que registra en tarjetas de débito y crédito. Cierre de inscripción : el 7 de mayo .

: el 7 de mayo . Comienzo del cronograma de pagos: el 19 de mayo empieza a abonarse el bono a los beneficiarios. El cronograma está armado de acuerdo a la terminación de documento, un número por cada día hábil hasta terminar.

“A partir del 19 de mayo, terminación de documento número 0, vas a estar yendo al banco a hacer la extracción con la tarjeta. Y si la perdiste, vas a un cajero persona y retirás. No hay problema”, aclaró Raverta.

bono refuerzo.png

¿A quién le toca el bono de $18.000?

Trabajadores informales ;

; Monotributistas de las categorías más bajas (A y B)

de las categorías más bajas (A y B) Trabajadores de casas particulares que tengan entre 18 y 65 años.

“Si no tiene ingresos registrados, no tiene ingresos formales y eso tiene que ver con la economía informal, si, por supuesto, le corresponde el ingreso. No es tan difícil saber si te toca o no, porque la pensamos para una franja de población que lo necesita porque la inflación los está golpeando. Monotributistas A, B y sociales, trabajadoras de casas e informales y otros, son trabajadores que no tienen paritarias”, aclaró Raverta.

¿Cobran el refuerzo los beneficiarios de AUH?

“También, se inscriben y cobran este refuerzo [los titulares de AUH]. Vamos a estar enviando mensajitos a las mamás que no se hayan inscripto, porque es un momento difícil y no queremos que ningún argentino ninguna argentina se sienta solo. Que sepa que estamos ahí para dar una mano. Queremos que el Estado las abrace en este momento”, dijo la funcionaria.