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CONFESIÓN

La famosa que reveló que estuvo cinco años sin sexo y lanzó una frase que sorprendió a todos

Fiel a su estilo frontal, la comediante habló de todo y dejó definiciones que generaron una enorme repercusión. Entre ellas, recordó el trío que vivió y reveló cómo atravesó una larga etapa de abstinencia. Aquí, de quién se trata.

3 jun 2026, 09:59
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La famosa que reveló que estuvo cinco años sin sexo y lanzó una frase que sorprendió a todos
La famosa que reveló que estuvo cinco años sin sexo y lanzó una frase que sorprendió a todos

La famosa que reveló que estuvo cinco años sin sexo y lanzó una frase que sorprendió a todos

Dani La Chepi sorprendió con una serie de confesiones muy personales sobre su manera de vivir el amor, el sexo y los vínculos. En una entrevista con Rulo Schijman para Infobae, la humorista habló sin filtros sobre su presente sentimental y explicó por qué decidió mantener una relación abierta con el hombre con quien comparte actualmente su vida.

Durante la charla, la influencer aclaró que no le gusta definir a su pareja como “novio”. Según explicó, prefiere utilizar otro término que siente más acorde a esta etapa de su vida. "A esta edad, yo ya quiero un compañero. A esta edad, después de tanto barrio, tanto golpe, me gusta llamarlo así (compañero)", expresó. Sin embargo, entre risas también lanzó una frase que llamó la atención: "Pobre mi pareja actual".

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Fue entonces cuando profundizó sobre el tipo de vínculo que construyó con este hombre, cuya identidad mantiene en reserva. Dani La Chepi contó que ambos acordaron tener una pareja abierta y detalló cuál es la condición que considera indispensable para que funcione. "Respetame cuidándote (al tener relaciones con otras mujeres)", señaló como la regla principal. Además, dejó en claro que no le interesa conocer detalles sobre los encuentros que su compañero pueda tener con otras personas. En ese sentido, explicó: "Si te enganchás y tenés una relación, ya está, deja de ser una pareja abierta, porque ya estás teniendo otra pareja".

En medio de la conversación, Rulo quiso saber si esa decisión estaba relacionada con su escaso interés por el sexo. "¿Vos decidiste abrir la pareja para que él pueda tener más sexo cuando vos no querés?", preguntó. La respuesta de la comediante fue contundente: "Exacto. Sí. Si querés tener sexo, hacelo. Yo soy muy asexuada, por ende…".

A partir de allí, la charla tomó un tono aún más íntimo. La actriz reveló que en una oportunidad participó de un trío junto a un hombre y una mujer, aunque reconoció que la experiencia no le resultó agradable. "No me gustó", afirmó. También recordó que estuvo cinco años sin mantener relaciones sexuales, una etapa que coincidió con el período posterior a su maternidad.

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Sobre cómo vive la intimidad dentro de una relación, reconoció que el entusiasmo inicial suele desaparecer rápidamente. "El primer mes de relación lo doy todo. Al mes, tengo a mi pareja que me dice: 'Che, no somos amigos'. O sea, yo ya de ahí, corté… Por supuesto que es un problema, pero yo nunca dejé de blanquearlo. Yo no puedo tener relaciones todos los días", explicó.

Cuando Rulo insistió con la frecuencia ideal para ella, las respuestas fueron tan sinceras como sorprendentes. Ante la posibilidad de tener relaciones dos veces por semana respondió: "¿Estás loco vos?". Luego, frente a la sugerencia de una vez por semana, contestó: "Y con mucha suerte...". Finalmente, al hablar de una frecuencia quincenal, admitió: "Y... ponele. No sé, no las cuento. Es cuando los dos tenemos ganas. Tengo un mambo muy grande con eso, de cosas que me han pasado de pequeña, y esta personalidad fue un mecanismo de defensa que yo opté, igual que el humor, para defenderme de lo que podría pasar".

La artista reveló entonces que fue víctima de abuso y vinculó esa experiencia con las dificultades que atraviesa en el plano sexual. "Horrible. Entonces, tengo un tema y sé que tendría que ir, más allá de mi terapia, a un sexólogo. Sé que es importantísimo el tema del sexo en una pareja, pero como siempre digo: para mí está sobrevaluado el sexo. No estoy diciendo que no hay que hacerlo", reflexionó.

Más adelante también habló sobre cómo necesita construir los vínculos afectivos. "¿Y viste que a todo le ponen un nombre hoy? Creo que soy pansexual o algo así", comentó. Luego agregó: "Tengo que tener mucha confianza para tener una relación. Tiene que ver con que me guste algo, que no pasa solo por lo físico. Necesito tener una relación y sentirme segura".

Por último, Dani La Chepi se refirió a la relación que mantiene con su cuerpo y a las inseguridades que todavía la acompañan. Reconoció que recién con una pareja anterior logró quitarse la remera durante un encuentro íntimo y cuestionó los mensajes simplistas sobre la aceptación personal. "No soy la influencer que dice: 'Hay que aceptarse como uno es'. Yo digo: 'No me gusta tener toda la panza llena de cicatrices por todas las operaciones que tuve'", sostuvo. Aun así, dejó en claro que no modificaría su aspecto físico mediante intervenciones estéticas y concluyó que, aunque esas marcas forman parte de ella, no cambiaría ninguna de sus decisiones.

Dani La Chepi

Por qué Dani La Chepi insultó a todos frente a las cámaras

Un inesperado episodio tuvo como protagonista a Dani La Chepi este verano, quien sufrió un accidente vial en Vicente López y reaccionó con visible enojo. Toda la situación quedó registrada en imágenes que luego fueron mostradas en LAM (América TV), el programa conducido por Ángel de Brito.

Durante el clásico segmento de los enigmas, Pepe Ochoa fue el encargado de contar cómo ocurrieron los hechos. Sin revelar la identidad de la otra persona involucrada, explicó: “Ella venía tranquila por la avenida, el auto blanco hizo una maniobra, se tocan (los autos) y ella baja hecha una furia”, relató el panelista al reconstruir la secuencia que derivó en el conflicto.

En el video exhibido al aire se observa a la influencer completamente alterada después del impacto. Mientras los vehículos permanecían detenidos sobre la calle, La Chepi caminaba de un lado a otro con evidentes muestras de fastidio y nerviosismo. A su alrededor se encontraban efectivos policiales y también los conductores que participaron del incidente. El ambiente estaba lejos de ser sereno y en medio de la tensión se escuchó un fuerte grito: "Pará, la con... de tu madre".

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Más tarde, Denise Dumas aportó información sobre cómo atravesó la humorista las horas posteriores al accidente. Según contó, llegó a los ensayos de Papá por siempre todavía muy afectada por lo ocurrido, sin poder desprenderse de la bronca que le había generado el episodio.

Por último, Pepe Ochoa agregó un dato que reflejó la magnitud del conflicto. De acuerdo con su versión, el cruce entre las partes involucradas se prolongó durante cerca de 20 minutos antes de que los ánimos comenzaran a bajar. Recién cuando la tensión cedió, la situación logró encaminarse hacia la calma. Sin embargo, para Dani La Chepi no fue sencillo superar ese momento y las cámaras registraron cada instante de su fuerte reacción.

Dani La Chepi enojada 1 (1)

     

 

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