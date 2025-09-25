La ANSES en octubre 2025 aplicará un aumento del 1,88% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Este ajuste impactará de manera directa en la AUH, AUE, SUAF y jubilaciones, beneficiando a más de 17 millones de personas en todo el país.
Calendario ANSES: cuánto y cuándo se cobra con el aumento en octubre
El incremento se calculó a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró un 1,9%. Aunque la suba es moderada, se suma a los ingresos complementarios ya vigentes, como el bono de $70.000 para jubilados y la Tarjeta Alimentar, que mantienen sus valores sin modificaciones.
Además, la ANSES difundió el calendario de pagos de octubre 2025, que se organiza según la terminación del DNI y que no sufrirá cambios por feriados.
Con el ajuste, la Asignación Universal por Hijo (AUH) queda en $117.250,96 por hijo menor de 18 años. La ANSES deposita el 80% directo ($93.800,77) y el 20% restante ($23.450,19) se acumula hasta que la familia presente la Libreta AUH.
En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $402.831,11, de los cuales se pagan $322.264,88 mensuales y el resto queda pendiente hasta acreditar controles de salud, vacunación y escolaridad.
Los haberes quedan actualizados de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $325.709
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $260.567
PNC por invalidez: $227.996
PNC Madre de 7 hijos o más: $325.709
Además, los jubilados que perciben la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, que eleva el haber total a $395.709. Para quienes superen esa cifra, el bono será proporcional hasta alcanzar el tope máximo.
En octubre se mantienen los montos sin actualización:
$52.250 para titulares con un hijo.
$81.936 para titulares con dos hijos.
$108.062 para titulares con tres hijos o más.
El Plan 1000 Días continúa con un Complemento Leche de $44.142 por cada hijo menor de 3 años o por embarazo. Ambos beneficios se acreditan automáticamente junto con la AUH o la AUE, sin trámites adicionales.
El calendario de pagos ANSES será el siguiente:
AUH y AUE: del 8 al 19 de octubre, según la terminación del DNI.
Jubilados y pensionados con la mínima: del 8 al 19 de octubre.
Jubilados que superan la mínima: del 22 al 26 de octubre.
Los titulares pueden verificar las fechas exactas ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o en el portal oficial anses.gob.ar.