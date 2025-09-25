En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
octubre
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Calendario ANSES: cuánto y cuándo se cobra con el aumento en octubre

La ANSES en octubre 2025 confirmó incrementos en jubilaciones, pensiones y AUH, además de detallar el calendario de pagos y los montos de beneficios como la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días.

La ANSES en octubre 2025 aplicará un aumento del 1,88% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Este ajuste impactará de manera directa en la AUH, AUE, SUAF y jubilaciones, beneficiando a más de 17 millones de personas en todo el país.

El incremento se calculó a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró un 1,9%. Aunque la suba es moderada, se suma a los ingresos complementarios ya vigentes, como el bono de $70.000 para jubilados y la Tarjeta Alimentar, que mantienen sus valores sin modificaciones.

Además, la ANSES difundió el calendario de pagos de octubre 2025, que se organiza según la terminación del DNI y que no sufrirá cambios por feriados.

¿Cuánto cobra AUH con el aumento de ANSES en octubre 2025?

Con el ajuste, la Asignación Universal por Hijo (AUH) queda en $117.250,96 por hijo menor de 18 años. La ANSES deposita el 80% directo ($93.800,77) y el 20% restante ($23.450,19) se acumula hasta que la familia presente la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $402.831,11, de los cuales se pagan $322.264,88 mensuales y el resto queda pendiente hasta acreditar controles de salud, vacunación y escolaridad.

¿Cuáles son los montos para jubilados y pensionados en octubre 2025?

Los haberes quedan actualizados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $325.709

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $260.567

  • PNC por invalidez: $227.996

  • PNC Madre de 7 hijos o más: $325.709

Además, los jubilados que perciben la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, que eleva el haber total a $395.709. Para quienes superen esa cifra, el bono será proporcional hasta alcanzar el tope máximo.

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días en octubre?

En octubre se mantienen los montos sin actualización:

  • $52.250 para titulares con un hijo.

  • $81.936 para titulares con dos hijos.

  • $108.062 para titulares con tres hijos o más.

El Plan 1000 Días continúa con un Complemento Leche de $44.142 por cada hijo menor de 3 años o por embarazo. Ambos beneficios se acreditan automáticamente junto con la AUH o la AUE, sin trámites adicionales.

¿Cuáles son las fechas de cobro de ANSES en octubre 2025?

El calendario de pagos ANSES será el siguiente:

  • AUH y AUE: del 8 al 19 de octubre, según la terminación del DNI.

  • Jubilados y pensionados con la mínima: del 8 al 19 de octubre.

  • Jubilados que superan la mínima: del 22 al 26 de octubre.

Los titulares pueden verificar las fechas exactas ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o en el portal oficial anses.gob.ar.

