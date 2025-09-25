Calendario ANSES: cuánto y cuándo se cobra con el aumento en octubre

Con el ajuste, la Asignación Universal por Hijo (AUH) queda en $117.250,96 por hijo menor de 18 años. La ANSES deposita el 80% directo ($93.800,77) y el 20% restante ($23.450,19) se acumula hasta que la familia presente la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $402.831,11, de los cuales se pagan $322.264,88 mensuales y el resto queda pendiente hasta acreditar controles de salud, vacunación y escolaridad.

¿Cuáles son los montos para jubilados y pensionados en octubre 2025?

Los haberes quedan actualizados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $325.709

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $260.567

PNC por invalidez: $227.996

PNC Madre de 7 hijos o más: $325.709

Además, los jubilados que perciben la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, que eleva el haber total a $395.709. Para quienes superen esa cifra, el bono será proporcional hasta alcanzar el tope máximo.

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días en octubre?

En octubre se mantienen los montos sin actualización:

$52.250 para titulares con un hijo.

$81.936 para titulares con dos hijos.

$108.062 para titulares con tres hijos o más.

El Plan 1000 Días continúa con un Complemento Leche de $44.142 por cada hijo menor de 3 años o por embarazo. Ambos beneficios se acreditan automáticamente junto con la AUH o la AUE, sin trámites adicionales.

¿Cuáles son las fechas de cobro de ANSES en octubre 2025?

El calendario de pagos ANSES será el siguiente:

AUH y AUE: del 8 al 19 de octubre , según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados con la mínima: del 8 al 19 de octubre .

Jubilados que superan la mínima: del 22 al 26 de octubre.

Los titulares pueden verificar las fechas exactas ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o en el portal oficial anses.gob.ar.