La Tarjeta Alimentar que cobra la AUH de ANSES se convirtió en uno de los programas sociales más relevantes porque garantiza un monto fijo mensual destinado a la compra de alimentos. Y lo más importante: no requiere inscripción previa.
Tarjeta Alimentar: cómo hacer para cobrar más de $100.000
El sistema funciona de manera automática: ANSES cruza datos de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, y deposita el beneficio directamente en la misma cuenta bancaria donde ya se cobra la prestación. Es decir, no hay que hacer ningún trámite adicional para acceder.
Este detalle es clave: miles de familias aún creen que deben anotarse, pero la realidad es que solo alcanza con ser beneficiario de AUH o AUE y cumplir los requisitos.
El programa apunta a los sectores más vulnerables, con foco en la alimentación de niños, niñas y mujeres embarazadas. Según los lineamientos oficiales, los beneficiarios son:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
Mujeres embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo.
Personas con hijos con discapacidad, sin límite de edad, que reciben la AUH.
No se trata de un beneficio separado, sino de un complemento de la AUH y la AUE. Por eso, una vez otorgado, se deposita de forma automática y sin necesidad de tramitar tarjetas físicas: el dinero va directo a la cuenta bancaria o billetera virtual asociada.
Los montos vigentes, actualizados por el Gobierno nacional, son los siguientes:
$52.250 para familias con 1 hijo de hasta 14 años o con embarazo.
$81.936 para familias con 2 hijos en la misma franja.
$108.062 para familias con 3 o más hijos.
Estos valores son automáticos y acumulativos con la AUH, lo que significa que al sumar ambas prestaciones el ingreso mensual puede superar fácilmente los $100.000 en los hogares con más de un hijo.
La respuesta es clara: no.
El acceso a la Tarjeta Alimentar es automático. ANSES identifica a los titulares de AUH y AUE que cumplen con los requisitos y les deposita el dinero en sus cuentas sin necesidad de inscripción ni formularios.
Lo único que los beneficiarios deben hacer es mantener actualizados sus datos personales y los de sus hijos en Mi ANSES. De esta manera, el sistema puede reconocer la situación familiar y asignar el monto correcto según corresponda.
Aunque no haya que inscribirse, sí es importante revisar si el beneficio ya se acreditó. Para hacerlo:
Ingresá a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social en www.anses.gob.ar.
En el menú principal, buscá la opción “Mis Asignaciones” o “Consultas”.
Allí debería figurar la Prestación Alimentar junto con el detalle de monto y fecha de acreditación.
También podés revisar directamente el extracto de tu cuenta bancaria: el depósito aparece identificado como Tarjeta Alimentar o Prestación Alimentar.
En algunos casos, los beneficiarios cumplen con los requisitos pero no ven el depósito en sus cuentas. ¿Qué hacer?
Revisar datos en Mi ANSES: muchas veces el problema surge porque la cuenta bancaria está desactualizada o porque falta confirmar teléfono y domicilio.
Consultar si corresponde presentar la Libreta AUH: aunque la Tarjeta Alimentar no requiere trámite, la AUH sí tiene un control anual mediante la Libreta. La falta de presentación puede afectar acreditaciones.
Llamar al 130 o pedir turno en ANSES: si tras revisar todo no aparece, lo recomendable es acudir a una oficina para que verifiquen el caso.