Tarjeta Alimentar: cómo hacer para cobrar más de $100.000

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Mujeres embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo.

Personas con hijos con discapacidad, sin límite de edad, que reciben la AUH.

No se trata de un beneficio separado, sino de un complemento de la AUH y la AUE. Por eso, una vez otorgado, se deposita de forma automática y sin necesidad de tramitar tarjetas físicas: el dinero va directo a la cuenta bancaria o billetera virtual asociada.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en octubre 2025

Los montos vigentes, actualizados por el Gobierno nacional, son los siguientes:

$52.250 para familias con 1 hijo de hasta 14 años o con embarazo.

$81.936 para familias con 2 hijos en la misma franja.

$108.062 para familias con 3 o más hijos.

Estos valores son automáticos y acumulativos con la AUH, lo que significa que al sumar ambas prestaciones el ingreso mensual puede superar fácilmente los $100.000 en los hogares con más de un hijo.

¿Hay que anotarse para cobrarla?

La respuesta es clara: no.

El acceso a la Tarjeta Alimentar es automático. ANSES identifica a los titulares de AUH y AUE que cumplen con los requisitos y les deposita el dinero en sus cuentas sin necesidad de inscripción ni formularios.

Lo único que los beneficiarios deben hacer es mantener actualizados sus datos personales y los de sus hijos en Mi ANSES. De esta manera, el sistema puede reconocer la situación familiar y asignar el monto correcto según corresponda.

Cómo verificar si ya estás cobrando

Aunque no haya que inscribirse, sí es importante revisar si el beneficio ya se acreditó. Para hacerlo:

Ingresá a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social en www.anses.gob.ar.

En el menú principal, buscá la opción “Mis Asignaciones” o “Consultas” .

Allí debería figurar la Prestación Alimentar junto con el detalle de monto y fecha de acreditación.

También podés revisar directamente el extracto de tu cuenta bancaria: el depósito aparece identificado como Tarjeta Alimentar o Prestación Alimentar.

Qué hacer si no aparece el pago

En algunos casos, los beneficiarios cumplen con los requisitos pero no ven el depósito en sus cuentas. ¿Qué hacer?