AUH y Tarjeta Alimentar: el combo de casi $200.000 que se activa en un click

1. AUH mensual
La AUH volvió a actualizarse en septiembre a través de la fórmula de movilidad, que ajusta las prestaciones en función de la inflación y la recaudación.
-
Monto total por hijo menor de 18 años: $115.064,72.
-
Pago en mano (80%): $92.051,78.
-
Monto retenido (20%): $23.012,94.
En el caso de hijos con discapacidad, los valores son más altos:
-
Monto total por hijo con discapacidad: $374.670,30.
-
Pago en mano (80%): $299.736,24.
-
Retención (20%): $74.934,06.
La diferencia entre el total y lo que efectivamente se cobra mes a mes se debe a que ANSES retiene un 20% de cada asignación. Ese dinero solo se libera cuando la familia presenta la Libreta AUH 2024, trámite que certifica salud, vacunación y escolaridad
2. Tarjeta Alimentar (Programa Argentina contra el Hambre)
3. Complemento Leche (Plan de los 1000 Días)
-
Monto: $44.230 por hijo menor de 3 años
-
Es adicional a la AUH y a la Tarjeta Alimentar
-
Se deposita automáticamente
¿Quiénes pueden acceder a estos pagos?
Este combo está disponible para:
-
Titulares de AUH con hijos menores de 17 años , acceden a Tarjeta Alimentar
-
Titulares de AUH con hijos menores de 3 años , acceden al Complemento Leche
-
Quienes tengan los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES
-
Quienes tengan CBU validada a su nombre
No importa si el titular está desempleado, trabaja en la informalidad o cobra otro plan. Tampoco es necesario tener tarjeta física para cobrar Alimentar: el pago va directo a la cuenta donde se cobra la AUH.
¿Qué es la Tarjeta Alimentar y cómo se cobra en septiembre?
La Tarjeta Alimentar es un beneficio incluido en el Programa Argentina contra el Hambre, orientado a garantizar el acceso a alimentos esenciales. Se paga automáticamente a:
-
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
-
Titulares de la AUH por discapacidad, sin límite de edad
-
Embarazadas desde la semana 12 con AUE
-
Beneficiarias de pensiones no contributivas por madre de 7 hijos
Se paga en la misma fecha que la AUH y en la misma cuenta bancaria. Ya no se entrega tarjeta física salvo excepciones.
¿Qué es el Complemento Leche y quién lo cobra?
El Complemento Leche 1000 Días forma parte de una política sanitaria que apunta a garantizar la nutrición en la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 3 años.
Este beneficio se activa automáticamente si:
-
Sos titular de la AUH
-
Tenés hijos de 0 a 3 años
-
Están cargados correctamente en ANSES
-
No necesitás presentar ningún trámite adicional
En octubre será de $44.230 por hijo menor de 3 años
Se deposita todos los meses, junto con la AUH, y puede coexistir con Tarjeta Alimentar.
¿Cómo verificar si estoy cobrando el combo completo?
Desde la app o web de Mi ANSES podés chequear en segundos si estás cobrando todos los beneficios:
-
Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y clave de seguridad social
-
En el menú, elegí “Cobros” → “Consultar prestaciones”
-
Allí vas a ver los montos desglosados por programa: