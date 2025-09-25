AUH y Tarjeta Alimentar: el combo de casi $200.000 que se activa en un click

1. AUH mensual

La AUH volvió a actualizarse en septiembre a través de la fórmula de movilidad, que ajusta las prestaciones en función de la inflación y la recaudación.

Monto total por hijo menor de 18 años: $115.064,72.

Pago en mano (80%): $92.051,78.

Monto retenido (20%): $23.012,94.

En el caso de hijos con discapacidad, los valores son más altos:

Monto total por hijo con discapacidad: $374.670,30.

Pago en mano (80%): $299.736,24.

Retención (20%): $74.934,06.

La diferencia entre el total y lo que efectivamente se cobra mes a mes se debe a que ANSES retiene un 20% de cada asignación. Ese dinero solo se libera cuando la familia presenta la Libreta AUH 2024, trámite que certifica salud, vacunación y escolaridad

2. Tarjeta Alimentar (Programa Argentina contra el Hambre)

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Se paga en la misma fecha que la AUH

No requiere trámite si ya cobrás AUH

3. Complemento Leche (Plan de los 1000 Días)

Monto: $44.230 por hijo menor de 3 años

Es adicional a la AUH y a la Tarjeta Alimentar

Se deposita automáticamente

¿Quiénes pueden acceder a estos pagos?

Este combo está disponible para:

Titulares de AUH con hijos menores de 17 años , acceden a Tarjeta Alimentar

Titulares de AUH con hijos menores de 3 años , acceden al Complemento Leche

Quienes tengan los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES

Quienes tengan CBU validada a su nombre

No importa si el titular está desempleado, trabaja en la informalidad o cobra otro plan. Tampoco es necesario tener tarjeta física para cobrar Alimentar: el pago va directo a la cuenta donde se cobra la AUH.

¿Qué es la Tarjeta Alimentar y cómo se cobra en septiembre?

La Tarjeta Alimentar es un beneficio incluido en el Programa Argentina contra el Hambre, orientado a garantizar el acceso a alimentos esenciales. Se paga automáticamente a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Titulares de la AUH por discapacidad , sin límite de edad

Embarazadas desde la semana 12 con AUE

Beneficiarias de pensiones no contributivas por madre de 7 hijos

Se paga en la misma fecha que la AUH y en la misma cuenta bancaria. Ya no se entrega tarjeta física salvo excepciones.

¿Qué es el Complemento Leche y quién lo cobra?

El Complemento Leche 1000 Días forma parte de una política sanitaria que apunta a garantizar la nutrición en la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 3 años.

Este beneficio se activa automáticamente si:

Sos titular de la AUH

Tenés hijos de 0 a 3 años

Están cargados correctamente en ANSES

No necesitás presentar ningún trámite adicional

En octubre será de $44.230 por hijo menor de 3 años

Se deposita todos los meses, junto con la AUH, y puede coexistir con Tarjeta Alimentar.

¿Cómo verificar si estoy cobrando el combo completo?

Desde la app o web de Mi ANSES podés chequear en segundos si estás cobrando todos los beneficios: