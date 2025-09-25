En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Previsional

AUH y Tarjeta Alimentar: el combo de casi $200.000 que se activa en un click

El combo es automático para quienes cumplen los requisitos y no requiere trámites extra, salvo tener los datos actualizados en Mi ANSES. En esta nota te contamos cuánto se cobra, quiénes califican y cómo verificar si lo estás cobrando.

AUH y Tarjeta Alimentar: el combo de casi $200.000 que se activa en un click

AUH y Tarjeta Alimentar: el combo de casi $200.000 que se activa en un click

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar son dos de las prestaciones sociales más importantes que administra la ANSES. Juntas, representan un ingreso clave para millones de hogares en la Argentina, especialmente en un contexto de inflación y pérdida del poder adquisitivo.

Leé también AUH de ANSES: cuánto se cobra en octubre 2025 con los refuerzos confirmados
AUH de ANSES: cuánto se cobra en octubre 2025 con los refuerzos confirmados

En septiembre 2025, ambas ayudas llegan con nuevos montos actualizados, lo que genera la pregunta central de muchas familias: ¿cuánto voy a cobrar si tengo 1, 2 o 3 hijos?

La respuesta no es única, ya que depende de la cantidad de hijos, si alguno tiene discapacidad y de la zona de residencia. Sin embargo, los valores generales ya están confirmados y muestran un incremento significativo respecto a meses anteriores.

¿Qué es el combo AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen hijos de hasta 17 años y/o menores de 3 años pueden recibir pagos combinados de estos programas:

1. AUH mensual

La AUH volvió a actualizarse en septiembre a través de la fórmula de movilidad, que ajusta las prestaciones en función de la inflación y la recaudación.

  • Monto total por hijo menor de 18 años: $115.064,72.

  • Pago en mano (80%): $92.051,78.

  • Monto retenido (20%): $23.012,94.

En el caso de hijos con discapacidad, los valores son más altos:

  • Monto total por hijo con discapacidad: $374.670,30.

  • Pago en mano (80%): $299.736,24.

  • Retención (20%): $74.934,06.

La diferencia entre el total y lo que efectivamente se cobra mes a mes se debe a que ANSES retiene un 20% de cada asignación. Ese dinero solo se libera cuando la familia presenta la Libreta AUH 2024, trámite que certifica salud, vacunación y escolaridad

2. Tarjeta Alimentar (Programa Argentina contra el Hambre)

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

  • Se paga en la misma fecha que la AUH

  • No requiere trámite si ya cobrás AUH

3. Complemento Leche (Plan de los 1000 Días)

  • Monto: $44.230 por hijo menor de 3 años

  • Es adicional a la AUH y a la Tarjeta Alimentar

  • Se deposita automáticamente

ANSES_calendario

¿Quiénes pueden acceder a estos pagos?

Este combo está disponible para:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 17 años , acceden a Tarjeta Alimentar

  • Titulares de AUH con hijos menores de 3 años , acceden al Complemento Leche

  • Quienes tengan los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES

  • Quienes tengan CBU validada a su nombre

No importa si el titular está desempleado, trabaja en la informalidad o cobra otro plan. Tampoco es necesario tener tarjeta física para cobrar Alimentar: el pago va directo a la cuenta donde se cobra la AUH.

¿Qué es la Tarjeta Alimentar y cómo se cobra en septiembre?

La Tarjeta Alimentar es un beneficio incluido en el Programa Argentina contra el Hambre, orientado a garantizar el acceso a alimentos esenciales. Se paga automáticamente a:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

  • Titulares de la AUH por discapacidad, sin límite de edad

  • Embarazadas desde la semana 12 con AUE

  • Beneficiarias de pensiones no contributivas por madre de 7 hijos

Se paga en la misma fecha que la AUH y en la misma cuenta bancaria. Ya no se entrega tarjeta física salvo excepciones.

¿Qué es el Complemento Leche y quién lo cobra?

El Complemento Leche 1000 Días forma parte de una política sanitaria que apunta a garantizar la nutrición en la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 3 años.

Este beneficio se activa automáticamente si:

  • Sos titular de la AUH

  • Tenés hijos de 0 a 3 años

  • Están cargados correctamente en ANSES

  • No necesitás presentar ningún trámite adicional

En octubre será de $44.230 por hijo menor de 3 años

Se deposita todos los meses, junto con la AUH, y puede coexistir con Tarjeta Alimentar.

¿Cómo verificar si estoy cobrando el combo completo?

Desde la app o web de Mi ANSES podés chequear en segundos si estás cobrando todos los beneficios:

  • Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y clave de seguridad social

  • En el menú, elegí “Cobros” → “Consultar prestaciones”

  • Allí vas a ver los montos desglosados por programa:

    • Asignación Universal por Hijo

    • Tarjeta Alimentar

    • Complemento Leche 1000 días

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH Tarjeta Alimentar ANSES
Notas relacionadas
Atención beneficiarios AUH de ANSES: paso a paso para pedir el crédito de $1 millón
Calendario ANSES: cuánto y cuándo se cobra con el aumento en octubre
Tarjeta Alimentar: cómo hacer para cobrar más de $100.000

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar