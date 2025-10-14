En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Calendario
ANSES
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Calendario ANSES octubre 2025: nuevas fechas de cobro y bono confirmado

La ANSES confirmó el cronograma de pagos de octubre 2025 con ajuste por movilidad del 1,88 % y bono de $70.000 para jubilados con la mínima. El calendario se modificó por el feriado del Día de la Raza.

Calendario ANSES octubre 2025: nuevas fechas de cobro y bono confirmado

Calendario ANSES octubre 2025: nuevas fechas de cobro y bono confirmado

Durante octubre 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,88 % por movilidad en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Además, mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima, una medida que alcanza a más de 5 millones de beneficiarios en todo el país.

Leé también AUH de ANSES: cómo pedir el crédito de $1 millón paso a paso en 2025
AUH de ANSES: cómo pedir el crédito de $1 millón paso a paso en 2025

El nuevo calendario de pagos de ANSES ya está disponible e incluye adelantos de fechas debido al fin de semana largo del 10 al 12 de octubre, con el objetivo de evitar demoras en los bancos y garantizar que todos los beneficiarios puedan acceder a sus haberes en tiempo y forma.

Fechas de cobro para jubilaciones y pensiones

Los jubilados y pensionados con la mínima cobrarán entre el 8 y el 21 de octubre, mientras que quienes perciben haberes superiores lo harán del 22 al 28 del mes.

El pago del bono de $70.000 se acreditará junto con la jubilación, sin necesidad de trámite adicional.

Calendario completo de jubilaciones mínimas:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

  • DNI terminados en 3 al 9: del 13 al 21 de octubre

Haberes mayores a la mínima:

  • DNI 0 y 1: 22 de octubre

  • DNI 2 y 3: 23 de octubre

  • DNI 4 y 5: 24 de octubre

  • DNI 6 y 7: 27 de octubre

  • DNI 8 y 9: 28 de octubre

Cuándo cobran AUH, AUE y Asignaciones Familiares

emabrazo prenatal maternidad anses calendario
Calendario ANSES octubre 2025: nuevas fechas de cobro y bono confirmado

Calendario ANSES octubre 2025: nuevas fechas de cobro y bono confirmado

La AUH y Asignación Familiar (SUAF) se abonarán del 8 al 21 de octubre, y la AUE entre el 9 y 23 de octubre.

ANSES recordó que el 20 % retenido de la AUH puede cobrarse una vez presentada la Libreta AUH 2024, que acredita controles médicos y asistencia escolar.

El organismo señaló que estos pagos también incluyen el ajuste por movilidad del 1,88 %, basado en el IPC de agosto publicado por el INDEC.

Qué dijo el Gobierno sobre los haberes de octubre

El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello destacaron que la actualización “busca garantizar previsibilidad” y mantener la asistencia a los sectores más vulnerables.

Desde la ANSES explicaron que las fechas fueron adaptadas “para evitar demoras por el feriado largo y optimizar el flujo de pagos en todo el país”.

El bono de $70.000 continuará vigente hasta nuevo aviso, mientras se analiza la próxima actualización del esquema de movilidad, que se basa en la inflación mensual.

Cómo consultar las fechas de cobro

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de pago desde la web www.anses.gob.ar o ingresando a la app Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El organismo reiteró que no se requiere turno previo ni gestión presencial para cobrar los haberes o el bono.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Calendario ANSES octubre Fechas Cobro
Notas relacionadas
Créditos para jubilados ANSES: requisitos y cómo solicitar hasta $1.500.000
Ahora se pueden tramitar dos pensiones desde la app Mi ANSES: paso a paso cómo hacerlo
Milei y Pettovello activaron un beneficio clave: gran noticia para jubilados

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar