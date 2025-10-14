Calendario completo de jubilaciones mínimas:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3 al 9: del 13 al 21 de octubre

Haberes mayores a la mínima:

DNI 0 y 1: 22 de octubre

DNI 2 y 3: 23 de octubre

DNI 4 y 5: 24 de octubre

DNI 6 y 7: 27 de octubre

DNI 8 y 9: 28 de octubre

Cuándo cobran AUH, AUE y Asignaciones Familiares

emabrazo prenatal maternidad anses calendario Calendario ANSES octubre 2025: nuevas fechas de cobro y bono confirmado

La AUH y Asignación Familiar (SUAF) se abonarán del 8 al 21 de octubre, y la AUE entre el 9 y 23 de octubre.

ANSES recordó que el 20 % retenido de la AUH puede cobrarse una vez presentada la Libreta AUH 2024, que acredita controles médicos y asistencia escolar.

El organismo señaló que estos pagos también incluyen el ajuste por movilidad del 1,88 %, basado en el IPC de agosto publicado por el INDEC.

Qué dijo el Gobierno sobre los haberes de octubre

El presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello destacaron que la actualización “busca garantizar previsibilidad” y mantener la asistencia a los sectores más vulnerables.

Desde la ANSES explicaron que las fechas fueron adaptadas “para evitar demoras por el feriado largo y optimizar el flujo de pagos en todo el país”.

El bono de $70.000 continuará vigente hasta nuevo aviso, mientras se analiza la próxima actualización del esquema de movilidad, que se basa en la inflación mensual.

Cómo consultar las fechas de cobro

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de pago desde la web www.anses.gob.ar o ingresando a la app Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El organismo reiteró que no se requiere turno previo ni gestión presencial para cobrar los haberes o el bono.