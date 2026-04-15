Cambia el bono de ANSES y el Gobierno se lo pagará a estas personas

La lógica aplicada es clara: quienes cobran menos, reciben más ayuda proporcional; quienes superan cierto umbral, quedan fuera del esquema de asistencia extraordinaria.

Quiénes quedan afuera del bono de $70.000

Uno de los puntos que generó mayor inquietud es la confirmación de que los jubilados que perciban haberes superiores al monto mínimo más el bono no recibirán ningún tipo de refuerzo.

En términos concretos, esto implica que:

Los beneficiarios que cobren hasta $380.319,31 recibirán el bono completo de $70.000.

recibirán el bono completo de $70.000. Quienes superen ese monto pero no alcancen los $450.319,31 , percibirán un bono proporcional que complete ese tope.

, percibirán un bono proporcional que complete ese tope. Aquellos cuyos ingresos superen los $450.319,31 quedarán excluidos del beneficio.

Este esquema deja en evidencia una situación que se repite en cada actualización: una franja intermedia de jubilados queda en desventaja, ya que no accede al refuerzo completo y, en algunos casos, tampoco logra compensar la pérdida frente a la inflación.

Los nuevos valores de las prestaciones en abril

Con la actualización aplicada, los haberes previsionales quedan definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $450.319,31 (incluye bono)

$450.319,31 (incluye bono) Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $374.255,44

$374.255,44 Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $336.224,52

$336.224,52 PNC para madres de siete hijos: $450.319,31

$450.319,31 Jubilación máxima: $2.559.188,14

Estos números reflejan el intento de sostener los ingresos más bajos mediante bonos, mientras que las jubilaciones más altas no reciben ningún tipo de refuerzo adicional, manteniéndose únicamente con el ajuste porcentual.

Calendario de pagos: cómo y cuándo se cobra

La ANSES también difundió el cronograma de pagos correspondiente a abril, que comenzó el día 10 y se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril

Este esquema busca ordenar el flujo de pagos y evitar aglomeraciones, aunque para muchos beneficiarios las fechas se convierten en un factor clave para organizar gastos básicos en un contexto económico ajustado.

La mirada puesta en mayo: otro aumento en camino

Mientras se implementa el incremento de abril, ya comienzan a proyectarse los valores del mes siguiente. El último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), difundido por el INDEC, marcó una suba que impactará directamente en los haberes previsionales.

Según esa medición, en mayo los jubilados recibirán un aumento del 3,4%, lo que llevará la jubilación mínima a $393.250,17. Con la suma del bono de $70.000, el ingreso total ascendería a $463.250,17.

En tanto, la jubilación máxima se mantendría en $2.559.188,14, sin cambios en cuanto a la incorporación de bonos o refuerzos.