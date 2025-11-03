Ángel de Brito confirmó que una famosa conductora será mamá por primera vez

De Brito también compartió una anécdota personal sobre cómo se enteró de la noticia: "Ya está de 3 meses pasaditos. Ya le pudieron avisar a toda la familia. Yo me enteré en el día 20 de embarazo, el primer mes. La llamé y ese día me dice: 'No puedo creer que me estés llamando en este momento'. '¿Por qué?', le digo. 'Me estoy haciendo la eco, ya sabés', me dice. Le digo: 'Sí, ya me avisaron'".

Una de las panelistas quiso saber más y preguntó: "¿Ya sabés el sexo del bebé?". De Brito, con humor, respondió: "Claro, si me enteré casi antes que el padre".

Por último, el periodista reveló el dato que todos esperaban: Ludueña y Macri serán padres de un varón.

Qué desgarradora confesión hizo Belén Ludueña en su programa

Hace seis meses María Belén Ludueña vivió un momento de profunda emoción durante la emisión de Mujeres Argentinas (El Trece), luego de mantener una entrevista con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien además es su esposo.

Durante el reportaje, se produjo un cruce inesperado cuando Amalia Díaz Guiñazú, integrante del panel, le planteó al funcionario una situación personal que había atravesado: fue atropellada por un colectivo mientras andaba en bicicleta y denunció que las cámaras de seguridad del lugar no funcionaban. El intercambio generó tensión en el estudio.

Tras ese episodio, Ludueña no logró contener la emoción y, visiblemente afectada, expresó su deseo más profundo: convertirse en madre. "Quiero pedir disculpas. Pasó algo recién al aire. Este es el lado de la política de la que tanto hablan", dijo entre lágrimas. "A veces las cuestiones políticas son muy duras. Yo soy la mujer del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y estamos viviendo una campaña. Hay cosas que me duelen como mujer, trato de hacer lo mejor que puedo, este es mi laburo y mis compañeras lo saben", agregó conmovida.

La periodista hizo una pausa para dirigirse a los televidentes y subrayó: "Quiero pedirles disculpas a la audiencia. Yo soy auténtica, se la pasa mal de este lado".

Más adelante, Ludueña se abrió aún más y compartió el difícil momento que atraviesa: "En lo personal estoy pasando momentos muy difíciles porque como muchas mujeres estoy buscando convertirme en mamá. Estoy esperando que pase este tiempo que son las elecciones".

Por último, la conductora cerró con una reflexión sobre su carrera y el esfuerzo que implica estar al frente de un programa en vivo: "Soy profesional, quiero terminar mi programa. Hace muchos años que lucho por estar acá, me costó mucho llegar y a veces suceden cosas al aire en las que una no puede dejar de lado la persona que es".