Clara Salguero confirmó cuándo se pagarán las pensiones suspendidas

Para cumplir con la resolución, ANDIS emitió la Resolución 12621/2025, que dispone la reactivación de las PNC y la notificación a ANSES para que procese las liquidaciones correspondientes.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo bonaerense difundió un listado nacional de beneficiarios restituidos, a fin de facilitar la verificación de los casos alcanzados por la medida.

De acuerdo con la información difundida por Salguero, 119.033 beneficiarios recuperarán su pensión. Quienes vuelvan a percibir el pago lo harán en la misma cuenta bancaria donde cobraban anteriormente.

Además del haber mensual, recibirán el bono extraordinario de $70.000 y, en caso de tener hijos menores o con discapacidad a cargo, la asignación familiar del SUAF.

ANDIS: cuándo se acreditarán los haberes las PNC

Aunque la Agencia Nacional de Discapacidad aún no informó una fecha exacta para el reinicio de los pagos, se estima que la ANSES realizará las acreditaciones en diciembre, dado que el proceso de liquidación de noviembre ya se encontraba cerrado al momento de la restitución.