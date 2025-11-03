Clara Salguero confirmó cuándo se pagarán las pensiones suspendidas

La especialista en temas previsionales Clara Salguero confirmó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará el pago de las Pensiones no Contributivas (PNC) en diciembre de 2025.
La Agencia Nacional de Discapacidad dispuso la reactivación de los beneficios y comunicó a ANSES para efectuar las liquidaciones correspondientes.
Clara Salguero adelantó en su programa cuándo se pagarán las pensiones suspendidas por Andis (Foto: archivo).
Según explicó en el programa Lo Justo y Necesario, la liquidación correspondiente a noviembre ya había sido cerrada antes de que se dispusiera la restitución formal, motivo por el cual el reintegro se concretará recién en el próximo calendario de pagos.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deberá restablecer las pensiones que habían sido dadas de baja en todo el país, en cumplimiento de un fallo del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca.
La medida judicial ordena además el pago retroactivo desde la fecha en que se suspendieron los beneficios, por lo que los titulares recibirán los montos adeudados junto con sus haberes actualizados.
Para cumplir con la resolución, ANDIS emitió la Resolución 12621/2025, que dispone la reactivación de las PNC y la notificación a ANSES para que procese las liquidaciones correspondientes.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo bonaerense difundió un listado nacional de beneficiarios restituidos, a fin de facilitar la verificación de los casos alcanzados por la medida.
De acuerdo con la información difundida por Salguero, 119.033 beneficiarios recuperarán su pensión. Quienes vuelvan a percibir el pago lo harán en la misma cuenta bancaria donde cobraban anteriormente.
Además del haber mensual, recibirán el bono extraordinario de $70.000 y, en caso de tener hijos menores o con discapacidad a cargo, la asignación familiar del SUAF.
Aunque la Agencia Nacional de Discapacidad aún no informó una fecha exacta para el reinicio de los pagos, se estima que la ANSES realizará las acreditaciones en diciembre, dado que el proceso de liquidación de noviembre ya se encontraba cerrado al momento de la restitución.