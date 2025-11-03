ANSES actualizó los montos de nacimiento, matrimonio y adopción: los nuevos valores

Quiénes pueden cobrar los $417.115 de ANSES

Pueden acceder a la Asignación por Adopción los siguientes grupos:

Trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia .

Empleados rurales o temporarios .

Titulares de la Prestación por Desempleo .

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra .

Personas que cobran a través de una ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).

Titulares de la AUH, AUH por Discapacidad o Asignación por Embarazo (AUE).

La condición fundamental es contar con la sentencia judicial de adopción firme y que el trámite se inicie dentro de los 2 meses a 2 años posteriores a la fecha de la sentencia.

ANSES_calendario

Cómo tramitar la Asignación por Adopción paso a paso

El trámite puede realizarse tanto de manera presencial como online, a través de la Atención Virtual de ANSES.

Paso 1: Verificar los datos personales

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, y revisá que la información familiar esté completa y actualizada en la sección “Hijos”.

Paso 2: Reunir la documentación necesaria

Sentencia judicial de adopción.

Partida de nacimiento del niño o niña.

DNI del menor y de los padres o madres adoptantes.

Paso 3: Iniciar el trámite

Podés hacerlo de dos formas:

En línea: desde la sección “Atención Virtual” , eligiendo la opción “Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción”.

Presencialmente: solicitando turno previo en cualquier oficina de ANSES del país.

Con este refuerzo económico, el organismo busca acompañar a las familias en momentos significativos, asegurando que los beneficios sociales mantengan su valor frente a la inflación y que el acceso sea ágil y transparente.

Además, el incremento del 2,1% también impacta sobre las otras Asignaciones de Pago Único:

Nacimiento: $104.160

Matrimonio: $155.753

Adopción: $417.115

Estos montos representan un alivio adicional para los hogares que atraviesan cambios familiares relevantes, especialmente en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo.