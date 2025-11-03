En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Asignaciones Pago Unico
Previsional

ANSES actualizó los montos de nacimiento, matrimonio y adopción: los nuevos valores

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,1% en las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los beneficios por nacimiento, matrimonio y adopción.

ANSES confirmó un pago superior a $100.000 para AUH y AUE en noviembre: fechas y requisitos

Este ajuste se aplicará sobre los pagos previstos para noviembre de 2025, en cumplimiento del Decreto 274/24, que actualiza los beneficios sociales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos.

Qué es la Asignación por Adopción de ANSES

La Asignación por Adopción es una prestación de pago único destinada a acompañar económicamente a las familias que adoptan un niño o niña en la Argentina. Se trata de una ayuda económica importante, que en noviembre 2025 alcanzará los $417.115 por cada trámite aprobado.

Este beneficio se suma al conjunto de políticas familiares que impulsa ANSES, junto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y la Asignación por Nacimiento o Matrimonio, entre otras.

Quiénes pueden cobrar los $417.115 de ANSES

Pueden acceder a la Asignación por Adopción los siguientes grupos:

  • Trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia.

  • Empleados rurales o temporarios.

  • Titulares de la Prestación por Desempleo.

  • Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

  • Personas que cobran a través de una ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).

  • Titulares de la AUH, AUH por Discapacidad o Asignación por Embarazo (AUE).

La condición fundamental es contar con la sentencia judicial de adopción firme y que el trámite se inicie dentro de los 2 meses a 2 años posteriores a la fecha de la sentencia.

ANSES_calendario

Cómo tramitar la Asignación por Adopción paso a paso

El trámite puede realizarse tanto de manera presencial como online, a través de la Atención Virtual de ANSES.

Paso 1: Verificar los datos personales

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, y revisá que la información familiar esté completa y actualizada en la sección “Hijos”.

Paso 2: Reunir la documentación necesaria

  • Sentencia judicial de adopción.

  • Partida de nacimiento del niño o niña.

  • DNI del menor y de los padres o madres adoptantes.

Paso 3: Iniciar el trámite

Podés hacerlo de dos formas:

  • En línea: desde la sección “Atención Virtual”, eligiendo la opción “Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción”.

  • Presencialmente: solicitando turno previo en cualquier oficina de ANSES del país.

Con este refuerzo económico, el organismo busca acompañar a las familias en momentos significativos, asegurando que los beneficios sociales mantengan su valor frente a la inflación y que el acceso sea ágil y transparente.

Además, el incremento del 2,1% también impacta sobre las otras Asignaciones de Pago Único:

  • Nacimiento: $104.160

  • Matrimonio: $155.753

  • Adopción: $417.115

Estos montos representan un alivio adicional para los hogares que atraviesan cambios familiares relevantes, especialmente en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo.

