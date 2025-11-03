La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento del 2,1% en los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU), en línea con la inflación de septiembre informada por el INDEC.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,1% en las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los beneficios por nacimiento, matrimonio y adopción.
ANSES actualizó los montos de nacimiento, matrimonio y adopción: los nuevos valores
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento del 2,1% en los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU), en línea con la inflación de septiembre informada por el INDEC.
Este ajuste se aplicará sobre los pagos previstos para noviembre de 2025, en cumplimiento del Decreto 274/24, que actualiza los beneficios sociales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos.
La Asignación por Adopción es una prestación de pago único destinada a acompañar económicamente a las familias que adoptan un niño o niña en la Argentina. Se trata de una ayuda económica importante, que en noviembre 2025 alcanzará los $417.115 por cada trámite aprobado.
Este beneficio se suma al conjunto de políticas familiares que impulsa ANSES, junto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y la Asignación por Nacimiento o Matrimonio, entre otras.
Pueden acceder a la Asignación por Adopción los siguientes grupos:
Trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia.
Empleados rurales o temporarios.
Titulares de la Prestación por Desempleo.
Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
Personas que cobran a través de una ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).
Titulares de la AUH, AUH por Discapacidad o Asignación por Embarazo (AUE).
La condición fundamental es contar con la sentencia judicial de adopción firme y que el trámite se inicie dentro de los 2 meses a 2 años posteriores a la fecha de la sentencia.
El trámite puede realizarse tanto de manera presencial como online, a través de la Atención Virtual de ANSES.
Paso 1: Verificar los datos personales
Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, y revisá que la información familiar esté completa y actualizada en la sección “Hijos”.
Paso 2: Reunir la documentación necesaria
Sentencia judicial de adopción.
Partida de nacimiento del niño o niña.
DNI del menor y de los padres o madres adoptantes.
Paso 3: Iniciar el trámite
Podés hacerlo de dos formas:
En línea: desde la sección “Atención Virtual”, eligiendo la opción “Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción”.
Presencialmente: solicitando turno previo en cualquier oficina de ANSES del país.
Con este refuerzo económico, el organismo busca acompañar a las familias en momentos significativos, asegurando que los beneficios sociales mantengan su valor frente a la inflación y que el acceso sea ágil y transparente.
Además, el incremento del 2,1% también impacta sobre las otras Asignaciones de Pago Único:
Nacimiento: $104.160
Matrimonio: $155.753
Adopción: $417.115
Estos montos representan un alivio adicional para los hogares que atraviesan cambios familiares relevantes, especialmente en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo.