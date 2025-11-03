Mimi Alvarado se metió en la interna familiar y apuntó fuerte contra Juanita Tinelli

Las declaraciones de Mimi se suman a las voces que ya se han expresado sobre el conflicto familiar, y sin dudas, aportan más leña al fuego en una interna que parece lejos de calmarse.

Cuáles fueron las fuertes declaraciones que hizo Soledad Aquino contra Paula Robles y Juanita Tinelli

Soledad Aquino reapareció este lunes en Intrusos (América TV) y no pasó desapercibida. La expareja de Marcelo Tinelli se refirió sin filtro al polémico posteo que Juana Tinelli publicó en Instagram, donde habló de amenazas y lanzó críticas hacia su padre.

"Parece que fuera una madre ausente pero la verdad yo no tengo idea de nada la verdad. En temas de plata no me meto, no me importa", expresó Aquino durante la entrevista con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, dejando en claro que no se involucra en cuestiones económicas.

Al hablar sobre el contenido del mensaje que generó revuelo en redes, Aquino fue contundente: "Alguien que arma tanto bardo no está bien, no corresponde exponer a sus hermanas que tanto la aman, no está bien, no está bueno".

"Yo nunca fui quilombera ni armé bardo con nadie. Lo único que me importa es que mis hijas estén bien y sanas. Si mis hijas Micaela o Candelaria hubieran hecho un quilombo así las cago a pedos. Les diría: ‘¿están locas?’", agregó, visiblemente molesta por la situación.

Cuando le preguntaron si creía en lo que Juana relató en su publicación, Soledad no dudó en dar su opinión: "Tengo familia y tengo moral, por eso me da bronca, ¿cómo se puede exponer una chiquita tan joven? No tiene como sustento. Yo no le creo, para mí lo inventó para llamar la atención del padre. Perdón, para mí no existió".

Además, Aquino reveló que la grabación del reality familiar se vio afectada por el conflicto: "El jueves estábamos por grabar para el reality pero se suspendió porque Juanita inventó, tiró esta".

Por último, también apuntó contra Paula Robles, madre de Juana, al recordar cómo fue el inicio del vínculo entre ambas tras la separación con Tinelli: "Perdonar es divino, soy católica pero soy memoriosa, no me olvido. Me cruzo con ella pero no es de mi estima".