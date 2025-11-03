A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN FILTRO

Mimi Alvarado se metió en la interna familiar y apuntó fuerte contra Juanita Tinelli

Mimi Alvarado, pareja de El Tirri, se metió en la interna de los Tinelli y lanzó fuertes críticas contra Juanita.

3 nov 2025, 22:04
juanita tinelli mimi alvarado
juanita tinelli mimi alvarado

En medio del escándalo que sacude a la familia Tinelli, Mimi Alvarado, pareja de El Tirri, decidió romper el silencio y fue contundente al referirse a Juanita, la hija menor de Marcelo. Lejos de esquivar la polémica, Mimi se expresó sin filtro tanto en televisión como en el reality familiar que se emite por Amazon Prime.

"Es mitómana Juana, de chiquita", dice Mimi en uno de los recortes del reality que lanzó el clan en Amazon Prime.

Leé también

Yanina Latorre puso en duda los dichos de Juanita Tinelli y lanzó una fuerte teoría: "Hace..."

yanina latorre puso en duda los dichos de juanita tinelli y lanzo una fuerte teoria: hace...

En Sálvese quien pueda (América TV), Mimi amplió su opinión y reveló que ya le había dicho lo que pensaba: "Le dije a Juani lo que pienso de ella, es muy joven y cuando uno tiene 22 años es medio caprichoso. La conozco muy bien. En Los Tinelli le dije lo que pensaba de ella".

Además, se refirió a la denuncia que hizo Juanita. "Está bueno que haya hecho la denuncia y le pusieran un botón antipánico, porque uno nunca sabe... pero mi postura es muy parecida a la de Sole (Aquino)... hay cosas que hace que no están buenas, como exponer esas cosas tan delicadas. Me parece un montón", remarcó.

Las declaraciones de Mimi se suman a las voces que ya se han expresado sobre el conflicto familiar, y sin dudas, aportan más leña al fuego en una interna que parece lejos de calmarse.

Embed

Cuáles fueron las fuertes declaraciones que hizo Soledad Aquino contra Paula Robles y Juanita Tinelli

Soledad Aquino reapareció este lunes en Intrusos (América TV) y no pasó desapercibida. La expareja de Marcelo Tinelli se refirió sin filtro al polémico posteo que Juana Tinelli publicó en Instagram, donde habló de amenazas y lanzó críticas hacia su padre.

"Parece que fuera una madre ausente pero la verdad yo no tengo idea de nada la verdad. En temas de plata no me meto, no me importa", expresó Aquino durante la entrevista con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, dejando en claro que no se involucra en cuestiones económicas.

Al hablar sobre el contenido del mensaje que generó revuelo en redes, Aquino fue contundente: "Alguien que arma tanto bardo no está bien, no corresponde exponer a sus hermanas que tanto la aman, no está bien, no está bueno".

"Yo nunca fui quilombera ni armé bardo con nadie. Lo único que me importa es que mis hijas estén bien y sanas. Si mis hijas Micaela o Candelaria hubieran hecho un quilombo así las cago a pedos. Les diría: ‘¿están locas?’", agregó, visiblemente molesta por la situación.

Cuando le preguntaron si creía en lo que Juana relató en su publicación, Soledad no dudó en dar su opinión: "Tengo familia y tengo moral, por eso me da bronca, ¿cómo se puede exponer una chiquita tan joven? No tiene como sustento. Yo no le creo, para mí lo inventó para llamar la atención del padre. Perdón, para mí no existió".

Además, Aquino reveló que la grabación del reality familiar se vio afectada por el conflicto: "El jueves estábamos por grabar para el reality pero se suspendió porque Juanita inventó, tiró esta".

Por último, también apuntó contra Paula Robles, madre de Juana, al recordar cómo fue el inicio del vínculo entre ambas tras la separación con Tinelli: "Perdonar es divino, soy católica pero soy memoriosa, no me olvido. Me cruzo con ella pero no es de mi estima".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mimi Alvarado Juanita Tinelli

Lo más visto