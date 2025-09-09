Chau Becas Progresar: cómo anotarse en el programa que paga $200.000 por mes a los estudiantes

El aporte económico mensual de $200.000 pretende garantizar que los estudiantes puedan sostener sus estudios sin abandonar por motivos económicos.
Cuáles son las carreras incluidas en el programa
El listado de carreras estratégicas es amplio e integra profesiones muy demandadas tanto en educación como en sectores productivos. Algunas de las más destacadas son:
-
Profesorado de Educación Primaria.
-
Profesorado de Inglés.
-
Profesorado de Biología.
-
Profesorado de Educación Tecnológica.
-
Profesorado de Matemática.
-
Profesorado de Lengua y Literatura.
-
Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas.
-
Tecnicatura Superior en Ciencia de datos e Inteligencia Artificial.
-
Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software.
-
Tecnicatura Superior en Gastronomía.
-
Tecnicatura Superior en Cocina Profesional.
-
Tecnicatura Superior en Guía de Turismo.
-
Tecnicatura Superior en Análisis Clínicos.
Con esta lista, el Gobierno busca responder tanto a la falta de docentes en áreas críticas como a la necesidad de técnicos en sectores productivos que demandan innovación constante.
Requisitos para acceder a las Becas Estratégicas
El programa establece diferentes condiciones según se trate de ingresantes o de estudiantes regulares.
Para ingresantes de una carrera estratégica:
-
Ser egresado de una escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires.
-
Tener entre 17 y 24 años cumplidos al momento de iniciar la carrera.
-
No adeudar materias del secundario al momento de postularse.
-
Presentar la solicitud de inscripción y toda la documentación requerida.
-
Rendir una evaluación diagnóstica.
-
Tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para estudiantes regulares:
-
Presentar la solicitud de inscripción en tiempo y forma.
-
Tener aprobado un mínimo del 80% de las materias del ciclo lectivo inmediato anterior.
-
Mantener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además de estos requisitos, la asignación de la beca tendrá en cuenta el mérito académico y la situación socioeconómica de cada postulante.
Cuánto pagan las Becas Estratégicas y cómo se cobra
El monto de las Becas Estratégicas equivale al 15% del salario bruto de un maestro de grado con jornada completa y sin antigüedad, lo que en 2025 representa aproximadamente $200.000 por mes.
Se pagan en 10 cuotas anuales y se renuevan de acuerdo al cumplimiento de los requisitos académicos establecidos.
Cuándo y cómo anotarse a las Becas Estratégicas
La postulación se realiza dos veces al año, durante marzo y agosto. El trámite es 100% online y debe iniciarse en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) con Clave Ciudad.
Los pasos son:
-
Ingresar al portal TAD con usuario y clave.
-
Buscar la opción “becas superiores” en el buscador interno.
-
Iniciar el trámite de inscripción.
-
Completar el formulario con datos personales, académicos, institucionales y socioeconómicos del grupo familiar.
En el caso de los ingresantes, deberán además rendir un examen diagnóstico que evalúa:
-
Comprensión lectora de textos específicos.
-
Interpretación de información.
-
Uso y entendimiento de herramientas, procedimientos y diseños experimentales.
El resultado de esta evaluación será determinante para acceder al beneficio.