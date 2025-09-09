En vivo Radio La Red
Chau Becas Progresar: cómo anotarse en el programa que paga $200.000 por mes a los estudiantes

Se trata de un beneficio que gestiona el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y está destinado a jóvenes que cursan carreras consideradas prioritarias.

Cómo anotarse en el programa Becas Estratégicas

Cómo anotarse en el programa Becas Estratégicas, que paga $200.000 por mes a los estudiantes (Foto: A24.com).

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue contando con un beneficio destinado a estudiantes: las Becas Estratégicas, un plan por el cual jóvenes que cursan carreras consideradas prioritarias de nivel superior reciben un pago mensual de $200.000. La propuesta busca incentivar la formación de profesionales en áreas con alta demanda laboral, tanto en la docencia como en la educación técnico-profesional.

Qué son las Becas Estratégicas y por qué se crearon

Las Becas Estratégicas fueron creadas a partir de la Ley N.º 6615, con el objetivo de acompañar a los estudiantes en la elección de profesiones clave. Desde el Ejecutivo porteño señalaron que el programa está pensado para “impulsar el crecimiento del capital humano en áreas críticas para la Ciudad”.

Existen dos tipos de trayectorias contempladas en este beneficio:

  • Carreras de formación docente: buscan cubrir la falta de profesionales en materias esenciales dentro del sistema educativo.

  • Carreras de formación técnico-profesional de nivel superior: orientadas a quienes elijan disciplinas con impacto directo en el desarrollo socioeconómico y productivo de la Ciudad de Buenos Aires.

El aporte económico mensual de $200.000 pretende garantizar que los estudiantes puedan sostener sus estudios sin abandonar por motivos económicos.

becas estratègicas.jpg

Cuáles son las carreras incluidas en el programa

El listado de carreras estratégicas es amplio e integra profesiones muy demandadas tanto en educación como en sectores productivos. Algunas de las más destacadas son:

  • Profesorado de Educación Primaria.

  • Profesorado de Inglés.

  • Profesorado de Biología.

  • Profesorado de Educación Tecnológica.

  • Profesorado de Matemática.

  • Profesorado de Lengua y Literatura.

  • Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas.

  • Tecnicatura Superior en Ciencia de datos e Inteligencia Artificial.

  • Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software.

  • Tecnicatura Superior en Gastronomía.

  • Tecnicatura Superior en Cocina Profesional.

  • Tecnicatura Superior en Guía de Turismo.

  • Tecnicatura Superior en Análisis Clínicos.

Con esta lista, el Gobierno busca responder tanto a la falta de docentes en áreas críticas como a la necesidad de técnicos en sectores productivos que demandan innovación constante.

Requisitos para acceder a las Becas Estratégicas

El programa establece diferentes condiciones según se trate de ingresantes o de estudiantes regulares.

Para ingresantes de una carrera estratégica:

  • Ser egresado de una escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires.

  • Tener entre 17 y 24 años cumplidos al momento de iniciar la carrera.

  • No adeudar materias del secundario al momento de postularse.

  • Presentar la solicitud de inscripción y toda la documentación requerida.

  • Rendir una evaluación diagnóstica.

  • Tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para estudiantes regulares:

  • Presentar la solicitud de inscripción en tiempo y forma.

  • Tener aprobado un mínimo del 80% de las materias del ciclo lectivo inmediato anterior.

  • Mantener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además de estos requisitos, la asignación de la beca tendrá en cuenta el mérito académico y la situación socioeconómica de cada postulante.

Cuánto pagan las Becas Estratégicas y cómo se cobra

El monto de las Becas Estratégicas equivale al 15% del salario bruto de un maestro de grado con jornada completa y sin antigüedad, lo que en 2025 representa aproximadamente $200.000 por mes.

Se pagan en 10 cuotas anuales y se renuevan de acuerdo al cumplimiento de los requisitos académicos establecidos.

Cuándo y cómo anotarse a las Becas Estratégicas

La postulación se realiza dos veces al año, durante marzo y agosto. El trámite es 100% online y debe iniciarse en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) con Clave Ciudad.

Los pasos son:

  • Ingresar al portal TAD con usuario y clave.

  • Buscar la opción “becas superiores” en el buscador interno.

  • Iniciar el trámite de inscripción.

  • Completar el formulario con datos personales, académicos, institucionales y socioeconómicos del grupo familiar.

En el caso de los ingresantes, deberán además rendir un examen diagnóstico que evalúa:

  • Comprensión lectora de textos específicos.

  • Interpretación de información.

  • Uso y entendimiento de herramientas, procedimientos y diseños experimentales.

El resultado de esta evaluación será determinante para acceder al beneficio.

Becas
