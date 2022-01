Clara Salguero, sobre el acuerdo con el FMI: "Falta conocer la letra chica y los detalles"

“Supimos que es un programa que va a estar vigente durante dos años y medio, y que la política fiscal no va a inhibir la recuperación, teniendo en cuenta que tenemos un serio problema en la Argentina de déficit fiscal”, agregó.

En este sentido, explicó: “También se habló de detalles sobre la expansión de la obra pública como parte de este entendimiento, y de la necesidad de acumular reservas. Además, se hizo hincapié en la importancia que va a tener el acuerdo de precios para que el salario real pueda responder para lograr la recuperación y más demanda”.

Salguero sostuvo, además, que la parte “temida” por los argentinos cada vez que se ha negociar con organismos internacionales por deuda contraída “es el gasto social y el temor al ajuste en las jubilaciones y en salarios. Este fue uno de los puntos primeros de los que habló Alberto Fernández”.

“Falta conocer la letra chica y los detalles que se irán sabiendo a medida que pasen las horas, y además falta el debate que va a llevar adelante en los próximos tiempos el Congreso de la Nación”, recalcó la especialista. “La Argentina viene acumulando problemas y situaciones que no resuelve, y los números preocupan. Era eso la ansiada respuesta de la confirmación de este acuerdo”, sostuvo.

Con respecto al contexto del país afirmó: “Este momento encuentra al país en una situación difícil, donde la ayuda social se ha multiplicado por millones a medida que han pasado los años. Tenemos 25 millos de asistencias sociales distintas”.

Y explicó: “Esta negociación encuentra a la Argentina con un 35 por ciento de empleo no registrado; con 4 millones de trabajadores independientes con ingresos que no son estables y salarios mínimos que no llegan al 50 por ciento de la canasta básica total. Además, hay 8 millones y medio de jubilados de los cuales 4 millones están en las escalas más bajas de ingresos”.

Por último, Salguero concluyó: “Se cierra un acuerdo de entendimiento al que le falta la letra chica, el detalle y el debate por parte del Congreso. Ojalá que con estas situaciones se selle definitivamente la certidumbre y la previsibilidad que necesita tener el futuro d ellos argentinos”.