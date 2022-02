Clara Salguero: "Las moratorias previsiones y sus ampliaciones no resuelven la informalidad y el desempleo"

Según explicó, otra cuestión que se estudia “es alargar la fecha de corte de la moratoria actual, que hoy permite solicitar años hasta el 31 de diciembre de 2003”. En este sentido, argumentó que “en este momento, es muy difícil para los hombres que no tienen 30 con aportes con aportes acceder a alguna moratoria para jubilarse”.

Además, aseveró que “para las mujeres también es dificultoso por este corte que no se amplía. Una mujer que hoy tiene la edad requerida y puede presentar una situación de vulnerabilidad social debería como mínimo tener 25 años de aportes por moratoria, pero el resto, posterior al año 2003, deben ser años genuinos de trabajo”.

Tras mencionar las cifras oficiales, Salguero se preguntó: “¿Qué han provocado las distintas moratorias en Argentina desde hace décadas? Que hoy tengamos que contarles que en sistema previsional hay casi 8 millones y medio de jubilaciones y pensiones entre contributivas y no contributivas, pero solo 3 millones cobran una jubilación por haber cumplido una historial laboral de 30 o más años. El resto es todo asistencial, total o parcial”.

Además, expresó: "No la pasan bien porque hay mas de 5 millones de subsidiados, y esos 3 millones que tuvieron una historia laboral genuina tienen que lidiar con el cálculo del haber inicial cuando se jubilan mal hecho, con los cambios de los mecanismos de actualización que origina que vayan a juicio. Además, tiene que lidiar con los beneficios topeados de jubilación y pensión".

"¿Cómo encaja una ampliación de moratoria previsional en contexto de negociación del FMI, en relación al gasto público y al déficit fiscal?", se preguntó, y afirmó: "Sabemos que por el momento no es parte de este entendimiento ¿Qué pasa puertas adentro? ¿Una posible futura moratoria es una buena noticia? No. Nos confirma una vez más la realidad que tenemos en el país de desempleo e informalidad que no se resuelve".

Por último, Salguero aseguró: “Una ampliación de moratoria previsional alivia, da cobertura y hasta ahí. porque las “ampliaciones de moratoria no se tienen que pensar como la solución a el problema del trabajo registrado que tenemos en la Argentina”. Por último, concluyó: “Las moratorias previsiones y sus correspondientes ampliaciones no resuelven el problema de informalidad, desempleo y trabajo no registrado".