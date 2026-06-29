Se confirmó la notica que todos los jubilados de ANSES esperaban para el aguinaldo

La medida alcanza también a otros grupos de beneficiarios como los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, cuyos ingresos también tendrán modificaciones.

El aumento de julio llega tras conocerse el dato de inflación

La actualización de los haberes previsionales vuelve a estar atada al comportamiento de los precios. La variación mensual registrada por el INDEC determina el porcentaje que se aplica sobre las jubilaciones y pensiones administradas por ANSES.

Durante mayo, la inflación fue del 2,1%, por lo que los ingresos de los adultos mayores tendrán una suba equivalente. El objetivo del mecanismo es que las prestaciones acompañen la evolución del costo de vida, aunque el impacto real depende de la relación entre inflación, consumo y necesidades básicas.

Con el nuevo incremento, los jubilados que cobran el haber mínimo verán una modificación en su ingreso mensual. El aumento representa una actualización necesaria para mantener el poder adquisitivo frente a la suba de precios registrada en distintos sectores de la economía.

El esquema también impactará en quienes cobran jubilaciones superiores. En estos casos, el monto final dependerá del haber individual que tenga cada beneficiario, sin recibir el refuerzo completo destinado únicamente a quienes perciben menores ingresos.

De esta manera, el haber máximo jubilatorio llegará a $2.770.941, una cifra que corresponde a quienes se encuentran en el nivel más alto dentro del sistema previsional.

Cómo quedan los montos de jubilados y pensionados

Con la actualización confirmada, los valores de las principales prestaciones quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima:

El haber base será de $411.787,67. Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanzará los $481.787,67.

Jubilación máxima:

El monto más elevado del sistema llegará a $2.770.941.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

El beneficio pasará a $329.430,13, al que se sumará el bono de $70.000. De esta forma, el total recibido será de $399.430,13.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez:

El nuevo monto será de $288.251,36, y con el refuerzo económico alcanzará los $358.251,36.

PNC para madres de siete hijos:

Este grupo tendrá una equiparación con la jubilación mínima. Con el bono incluido, percibirán un total de $481.787,67.

La decisión busca sostener los ingresos de los sectores más vulnerables dentro del sistema previsional, especialmente aquellos que dependen exclusivamente de estas prestaciones para cubrir gastos cotidianos.

El bono de $70.000 continuará vigente para los haberes más bajos

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es la continuidad del refuerzo económico extraordinario. El bono de $70.000 seguirá aplicándose a los jubilados y pensionados con menores ingresos.

Este complemento fue implementado como una herramienta para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos meses y garantizar que los beneficiarios que cobran menos puedan superar un determinado piso de ingresos.

En la práctica, esto significa que quienes perciban la jubilación mínima no cobrarán únicamente el haber actualizado, sino que recibirán el adicional completo hasta alcanzar el monto final establecido.

Calendario de pagos de ANSES para julio

Además del anuncio del aumento, ANSES dio a conocer el cronograma oficial de pagos correspondiente al mes de julio.

La fecha de cobro dependerá del tipo de prestación y del último número del documento nacional de identidad (DNI) de cada beneficiario.

Para los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo, el calendario quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: cobran el 8 de julio.

cobran el 8 de julio. DNI terminado en 1: cobran el 10 de julio.

cobran el 10 de julio. DNI terminado en 2: cobran el 13 de julio.

cobran el 13 de julio. DNI terminado en 3: cobran el 14 de julio.

cobran el 14 de julio. DNI terminado en 4: cobran el 15 de julio.

cobran el 15 de julio. DNI terminado en 5: cobran el 16 de julio.

cobran el 16 de julio. DNI terminado en 6: cobran el 17 de julio.

cobran el 17 de julio. DNI terminado en 7: cobran el 20 de julio.

cobran el 20 de julio. DNI terminado en 8: cobran el 21 de julio.

cobran el 21 de julio. DNI terminado en 9: cobran el 22 de julio.

El organismo previsional recomendó revisar los canales oficiales antes de asistir a una sucursal bancaria o utilizar otros medios de cobro, ya que las fechas pueden variar según la prestación específica.

Fechas para jubilados con haberes superiores al mínimo

Aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos superen el haber mínimo tendrán un cronograma diferente.

En estos casos, los pagos comenzarán unos días después y se distribuirán según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: cobran el 23 de julio.

cobran el 23 de julio. DNI terminados en 2 y 3: cobran el 24 de julio.

cobran el 24 de julio. DNI terminados en 4 y 5: cobran el 27 de julio.

cobran el 27 de julio. DNI terminados en 6 y 7: cobran el 28 de julio.

cobran el 28 de julio. DNI terminados en 8 y 9: cobran el 29 de julio.

De esta manera, ANSES completará durante julio el pago de todos los jubilados y pensionados incluidos dentro del sistema previsional.