CONFIRMADO por ANSES: compensación económica de $50.000 en septiembre para AUH

En septiembre 2025, ANSES aplica un aumento del 1,9% en la AUH. Además, se suman otros montos y plus que pueden superar los 50 mil pesos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre 2025 rige un aumento del 1,9% en las asignaciones familiares y en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, los titulares reciben la Tarjeta Alimentar, que en algunos casos supera los $50.000 extra, y tienen la posibilidad de acceder a un pago único de hasta $165.000 por hijo gracias a la Libreta AUH 2024.

Con estas medidas, septiembre llega con un combo de beneficios que refuerza el ingreso de miles de hogares en un contexto de inflación.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en septiembre 2025

Tras el aumento de septiembre, la AUH quedó en $115.066 por hijo, aunque las familias perciben en mano el 80%: $92.052, ya que el 20% restante se acumula hasta la presentación de la Libreta.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $374.744, con un pago mensual de $299.795.

Por su parte, la Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes y se acredita de forma automática junto con la asignación:

  • Familias con 1 hijo: $55.250

  • Familias con 2 hijos: $86.936

  • Familias con 3 o más hijos: $114.062

Ejemplo: una familia con dos hijos recibe en total $271.039 entre AUH y Tarjeta Alimentar, sin contar el extra de la Libreta o el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

ANSES septiembre 2025: quiénes cobran la AUH y cuáles son los requisitos

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a los grupos familiares con menores ingresos y exige cumplir con determinadas condiciones:

  • Hijos menores de 18 años (sin límite de edad en caso de discapacidad).

  • No superar un ingreso familiar equivalente a dos salarios mínimos.

  • Ser desocupado, trabajador informal, personal de casas particulares o monotributista social.

  • Presentar cada año la Libreta AUH, con los controles médicos y escolares del niño.

Quienes no presenten la libreta en tiempo y forma pueden sufrir la suspensión del beneficio o la retención de haberes, además de perder la posibilidad de cobrar el 20% acumulado.

AUH y préstamos 2025

Calendario de pagos AUH septiembre 2025

Este mes, ANSES organizó un calendario más ágil que en agosto, con fechas que van del 8 al 19 de septiembre según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

En tanto, la Asignación por Embarazo (AUE) se paga entre el 10 y el 23 de septiembre, también según terminación del DNI.

El plus de la Libreta AUH: hasta $165.000 extra por hijo

Uno de los beneficios más importantes de septiembre es la posibilidad de presentar la Libreta AUH 2024 para cobrar la retención del 20% acumulada durante todo 2024.

  • Este extra puede llegar a $165.000 por hijo.

  • El pago se acredita en la cuenta bancaria del titular en un solo depósito.

  • El trámite se puede hacer en Mi ANSES o en una oficina del organismo con turno previo.

Ejemplo: una familia con tres hijos puede sumar cerca de $495.000 adicionales solo por completar este requisito.

