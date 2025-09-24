CONFIRMADO por ANSES: compensación económica de $50.000 en septiembre para AUH

Por su parte, la Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes y se acredita de forma automática junto con la asignación:

Familias con 1 hijo : $55.250

Familias con 2 hijos : $86.936

Familias con 3 o más hijos: $114.062

Ejemplo: una familia con dos hijos recibe en total $271.039 entre AUH y Tarjeta Alimentar, sin contar el extra de la Libreta o el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

ANSES septiembre 2025: quiénes cobran la AUH y cuáles son los requisitos

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a los grupos familiares con menores ingresos y exige cumplir con determinadas condiciones:

Hijos menores de 18 años (sin límite de edad en caso de discapacidad).

No superar un ingreso familiar equivalente a dos salarios mínimos .

Ser desocupado, trabajador informal, personal de casas particulares o monotributista social .

Presentar cada año la Libreta AUH, con los controles médicos y escolares del niño.

Quienes no presenten la libreta en tiempo y forma pueden sufrir la suspensión del beneficio o la retención de haberes, además de perder la posibilidad de cobrar el 20% acumulado.

AUH y préstamos 2025

Calendario de pagos AUH septiembre 2025

Este mes, ANSES organizó un calendario más ágil que en agosto, con fechas que van del 8 al 19 de septiembre según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

En tanto, la Asignación por Embarazo (AUE) se paga entre el 10 y el 23 de septiembre, también según terminación del DNI.

El plus de la Libreta AUH: hasta $165.000 extra por hijo

Uno de los beneficios más importantes de septiembre es la posibilidad de presentar la Libreta AUH 2024 para cobrar la retención del 20% acumulada durante todo 2024.

Este extra puede llegar a $165.000 por hijo .

El pago se acredita en la cuenta bancaria del titular en un solo depósito .

El trámite se puede hacer en Mi ANSES o en una oficina del organismo con turno previo.

Ejemplo: una familia con tres hijos puede sumar cerca de $495.000 adicionales solo por completar este requisito.