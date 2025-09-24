ANSES AUH: cuánto cobrarán las familias con bonos y aumentos en octubre 2025

El monto de la AUH en octubre 2025 será de $117.250,96 por hijo. Cada mes se abona el 80% ($93.800,77) y el 20% ($23.450,19) queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH con controles de salud, escolaridad y vacunación.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto será de $402.831,11, de los cuales $322.264,88 se pagan de manera mensual.

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en octubre 2025?

Los montos confirmados de la Tarjeta Alimentar para octubre 2025 son:

$52.250 para familias con 1 hijo.

$81.936 para familias con 2 hijos.

$108.062 para familias con 3 o más hijos.

Este beneficio se deposita de forma automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE), sin necesidad de realizar trámites.

¿Quiénes cobran el Complemento Leche del Plan 1000 Días?

El Complemento Leche será de $44.230 en octubre 2025 y corresponde a:

Mujeres embarazadas que cobran la AUE .

Familias con hijos de 0 a 3 años que reciben AUH.

El programa busca garantizar la nutrición en los primeros años de vida, etapa clave para el desarrollo.

¿Cuánto dinero total reciben las familias con AUH y bonos en octubre 2025?

Con la combinación de AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche, los ingresos familiares quedan de la siguiente manera:

Familias con 1 hijo : $93.800,77 (AUH) + $52.250 (Alimentar) = $146.050,77

Familias con 2 hijos : $187.601,54 (AUH) + $81.936 (Alimentar) = $269.537,54

Familias con 3 hijos: $281.402,31 (AUH) + $108.062 (Alimentar) = $389.464,31

En hogares con embarazadas o niños menores de 3 años se suma el Complemento Leche de $44.230, lo que eleva el ingreso total hasta $433.694,31 en octubre 2025.