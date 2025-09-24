En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES AUH: cuánto cobrarán las familias con bonos y aumentos en octubre 2025

La AUH de ANSES tendrá en octubre 2025 nuevos montos junto con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. Con estos beneficios, los ingresos familiares podrán superar los $400.000 según la cantidad de hijos.

ANSES AUH: cuánto cobrarán las familias con bonos y aumentos en octubre 2025

ANSES AUH: cuánto cobrarán las familias con bonos y aumentos en octubre 2025

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES confirmó un aumento en octubre 2025, acompañado de dos beneficios clave: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días. Con estas actualizaciones, los ingresos de las familias con hijos podrán superar los $400.000 mensuales, dependiendo de la composición del hogar.

Leé también Prestación por Desempleo: así podés cobrar hasta $322.000 por mes en ANSES
Prestación por Desempleo: así podés cobrar hasta $322.000 por mes en ANSES

El organismo previsional estableció que la AUH por cada hijo será de $117.250,96, aunque el pago mensual corresponde al 80% ($93.800,77), mientras que el 20% restante ($23.450,19) se entrega al presentar la Libreta AUH. Para el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $402.831,11, con un cobro mensual de $322.264,88.

A estos valores se suma el refuerzo de la Tarjeta Alimentar, que se deposita de manera automática en la misma cuenta, y el Complemento Leche, destinado a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años.

¿Cuánto se cobra por AUH en octubre 2025?

AUH y préstamos 2025
ANSES AUH: cu&aacute;nto cobrar&aacute;n las familias con bonos y aumentos en octubre 2025

ANSES AUH: cuánto cobrarán las familias con bonos y aumentos en octubre 2025

El monto de la AUH en octubre 2025 será de $117.250,96 por hijo. Cada mes se abona el 80% ($93.800,77) y el 20% ($23.450,19) queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH con controles de salud, escolaridad y vacunación.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto será de $402.831,11, de los cuales $322.264,88 se pagan de manera mensual.

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar en octubre 2025?

Los montos confirmados de la Tarjeta Alimentar para octubre 2025 son:

  • $52.250 para familias con 1 hijo.

  • $81.936 para familias con 2 hijos.

  • $108.062 para familias con 3 o más hijos.

Este beneficio se deposita de forma automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE), sin necesidad de realizar trámites.

¿Quiénes cobran el Complemento Leche del Plan 1000 Días?

El Complemento Leche será de $44.230 en octubre 2025 y corresponde a:

  • Mujeres embarazadas que cobran la AUE.

  • Familias con hijos de 0 a 3 años que reciben AUH.

El programa busca garantizar la nutrición en los primeros años de vida, etapa clave para el desarrollo.

¿Cuánto dinero total reciben las familias con AUH y bonos en octubre 2025?

Con la combinación de AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche, los ingresos familiares quedan de la siguiente manera:

  • Familias con 1 hijo: $93.800,77 (AUH) + $52.250 (Alimentar) = $146.050,77

  • Familias con 2 hijos: $187.601,54 (AUH) + $81.936 (Alimentar) = $269.537,54

  • Familias con 3 hijos: $281.402,31 (AUH) + $108.062 (Alimentar) = $389.464,31

En hogares con embarazadas o niños menores de 3 años se suma el Complemento Leche de $44.230, lo que eleva el ingreso total hasta $433.694,31 en octubre 2025.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH octubre
Notas relacionadas
Familias con AUH: así quedan los pagos de ANSES según cantidad de hijos
Jubilados ANSES: el Banco Nación lanza CRÉDITOS de hasta 10 MILLONES
Créditos para jubilados de ANSES: las dos opciones para pedir un préstamo de $800.000

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar