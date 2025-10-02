CONFIRMADO por ANSES: compensación económica de $87.000 en octubre para AUH

De esta manera, los nuevos montos confirmados por ANSES son:

Por hijo menor de 18 años Monto total: $115.064,72 Pago en mano (80%): $92.051,78 Retención (20%): $23.012,94

Por hijo con discapacidad Monto total: $374.670,30 Pago en mano (80%): $299.736,24 Retención (20%): $74.934,06



Es importante recordar que ANSES retiene un 20% de cada asignación, dinero que no se pierde, sino que se libera de manera acumulada una vez al año cuando el titular presenta la Libreta AUH 2024, el formulario que certifica la asistencia escolar, el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles de salud de los hijos.

Tarjeta Alimentar octubre 2025: montos confirmados

En paralelo a la AUH, ANSES acredita automáticamente la Tarjeta Alimentar, un beneficio que depende del Ministerio de Capital Humano y que tiene como objetivo garantizar el acceso a los alimentos básicos en los hogares con niños, niñas y adolescentes.

Los montos vigentes son los siguientes:

$55.250 para familias con un hijo.

$86.936 para familias con dos hijos.

$114.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio llega de manera automática a:

Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.

Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

No es necesario inscribirse ni realizar trámites adicionales: la Tarjeta Alimentar se deposita directamente en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH o la AUE.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuanto cobra cada familia

Al analizar los números, queda claro el impacto directo en los ingresos mensuales:

Familias con 1 hijo AUH en mano: $92.051,78 Tarjeta Alimentar: $55.250 Ingreso total: $147.301,78 por mes



Aquí se ve que la Tarjeta Alimentar funciona como una compensación de más de $55.000 al haber neto de la AUH, lo que eleva el ingreso mensual hasta superar los $147.000. En comparación con el pago base de la AUH, el refuerzo representa un incremento efectivo cercano a los $87.000, según lo calculado por ANSES como promedio para las familias con un hijo.