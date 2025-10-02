En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Previsional

CONFIRMADO por ANSES: compensación económica de $87.000 en octubre para AUH

La ANSES confirmó que en octubre 2025 los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) accederán a una compensación económica que ronda los $87.000. Conocé los montos según la cantidad de hijos, el plus por Libreta AUH y cómo se cobran los pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante octubre 2025 los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar percibirán una compensación económica clave que ronda los $87.000 mensuales, dependiendo de la cantidad de hijos que integren la familia.

Se trata de la combinación de dos de los programas sociales más importantes del país, que funcionan como sostén directo en los hogares más vulnerables: la AUH, que se actualiza por movilidad, y la Tarjeta Alimentar, que se acredita de manera automática en las mismas fechas de pago.

En un escenario de inflación sostenida y pérdida del poder adquisitivo, esta compensación representa una ayuda fundamental para millones de familias argentinas que dependen de los ingresos de ANSES para cubrir gastos básicos como alimentos, transporte y educación.

AUH octubre 2025: cuánto se cobra con aumento

La Asignación Universal por Hijo (AUH) volvió a actualizarse en septiembre a través de la fórmula de movilidad, mecanismo que ajusta las prestaciones sociales de acuerdo a la recaudación tributaria y la inflación registrada en los meses previos.

De esta manera, los nuevos montos confirmados por ANSES son:

  • Por hijo menor de 18 años

    • Monto total: $115.064,72

    • Pago en mano (80%): $92.051,78

    • Retención (20%): $23.012,94

  • Por hijo con discapacidad

    • Monto total: $374.670,30

    • Pago en mano (80%): $299.736,24

    • Retención (20%): $74.934,06

Es importante recordar que ANSES retiene un 20% de cada asignación, dinero que no se pierde, sino que se libera de manera acumulada una vez al año cuando el titular presenta la Libreta AUH 2024, el formulario que certifica la asistencia escolar, el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles de salud de los hijos.

Así se activa el crédito de $800.000 para AUH sin recibo de sueldo ni historial bancario

Tarjeta Alimentar octubre 2025: montos confirmados

En paralelo a la AUH, ANSES acredita automáticamente la Tarjeta Alimentar, un beneficio que depende del Ministerio de Capital Humano y que tiene como objetivo garantizar el acceso a los alimentos básicos en los hogares con niños, niñas y adolescentes.

Los montos vigentes son los siguientes:

  • $55.250 para familias con un hijo.

  • $86.936 para familias con dos hijos.

  • $114.062 para familias con tres o más hijos.

Este beneficio llega de manera automática a:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 14 años.

  • Beneficiarios de AUH por discapacidad (sin límite de edad).

  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

No es necesario inscribirse ni realizar trámites adicionales: la Tarjeta Alimentar se deposita directamente en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH o la AUE.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuanto cobra cada familia

Al analizar los números, queda claro el impacto directo en los ingresos mensuales:

  • Familias con 1 hijo

    • AUH en mano: $92.051,78

    • Tarjeta Alimentar: $55.250

    • Ingreso total: $147.301,78 por mes

Aquí se ve que la Tarjeta Alimentar funciona como una compensación de más de $55.000 al haber neto de la AUH, lo que eleva el ingreso mensual hasta superar los $147.000. En comparación con el pago base de la AUH, el refuerzo representa un incremento efectivo cercano a los $87.000, según lo calculado por ANSES como promedio para las familias con un hijo.

  • Familias con 2 hijos

    • AUH en mano: $184.103,56

    • Tarjeta Alimentar: $86.936

    • Ingreso total: $271.039,56 por mes

  • Familias con 3 hijos

    • AUH en mano: $276.155,34

    • Tarjeta Alimentar: $114.062

    • Ingreso total: $390.217,34 por mes

