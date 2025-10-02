En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
octubre
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES octubre 2025: cuánto cobran AUH, jubilados y quiénes reciben el bono

La ANSES dio a conocer el calendario de pagos de octubre 2025 con aumento del 1,9% y bono de $70.000. Jubilados, AUH, SUAF y PNC ya tienen fechas definidas y montos actualizados.

La ANSES publicó el calendario de cobros de octubre 2025 que alcanza a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), SUAF y Pensiones No Contributivas (PNC). La medida incluye un aumento del 1,88% en haberes y la continuidad del bono de $70.000.

El refuerzo mensual se aplicará de forma completa a quienes perciban la mínima y de manera proporcional para quienes tengan ingresos superiores. Con esta actualización, la jubilación mínima se ubica en $396.298,38, mientras que la AUH pasa a $117.229,14.

El calendario también contempla el feriado nacional del 10 de octubre, lo que podría modificar algunos pagos. ANSES confirmó que en los próximos días se ajustarán las fechas para documentos afectados.

¿Cuándo cobran jubilados y pensionados en octubre 2025?

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobrarán del 8 al 21 de octubre, según la terminación del DNI. Quienes superen la mínima percibirán sus haberes entre el 22 y el 28 del mismo mes.

¿Cuánto reciben jubilados, AUH y SUAF con el aumento y bono?

Los montos actualizados para octubre 2025 son:

  • Jubilación mínima: $396.298,38 (incluye bono de $70.000)

  • PUAM: $331.038,71

  • PNC por invalidez o vejez: $298.408,87

  • AUH por hijo: $117.229,14 (80% en pago mensual y 20% retenido)

  • AUH con discapacidad: $381.789,19

  • SUAF tramo 1: $58.631

  • SUAF hijo con discapacidad: $190.902

¿Qué pasa con el feriado del 10 de octubre y los pagos de ANSES?

El pago previsto para beneficiarios con DNI terminados en 2 y 9 coincide con el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esos cobros podrían adelantarse o reprogramarse al siguiente día hábil.

¿Qué beneficios adicionales tienen AUH y asignaciones familiares?

Además del aumento y el bono, los titulares de AUH y SUAF acceden a beneficios complementarios:

  • Tarjeta Alimentar: hasta $108.062, según cantidad de hijos.

  • Complemento Leche Plan 1000 Días: $42.162 mensuales.

