ANSES octubre 2025: cuánto cobran AUH, jubilados y quiénes reciben el bono

¿Cuánto reciben jubilados, AUH y SUAF con el aumento y bono?

ANSES_jubilados La ANSES dio a conocer el calendario de pagos de octubre 2025 con aumento del 1,9% y bono de $70.000. Jubilados, AUH, SUAF y PNC ya tienen fechas definidas y montos actualizados.

Los montos actualizados para octubre 2025 son:

Jubilación mínima : $396.298,38 (incluye bono de $70.000)

PUAM : $331.038,71

PNC por invalidez o vejez : $298.408,87

AUH por hijo : $117.229,14 (80% en pago mensual y 20% retenido)

AUH con discapacidad : $381.789,19

SUAF tramo 1 : $58.631

SUAF hijo con discapacidad: $190.902

¿Qué pasa con el feriado del 10 de octubre y los pagos de ANSES?

El pago previsto para beneficiarios con DNI terminados en 2 y 9 coincide con el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esos cobros podrían adelantarse o reprogramarse al siguiente día hábil.

¿Qué beneficios adicionales tienen AUH y asignaciones familiares?

Además del aumento y el bono, los titulares de AUH y SUAF acceden a beneficios complementarios: