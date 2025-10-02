ANSES octubre 2025: cuánto cobran AUH, jubilados y quiénes reciben el bono

¿Cuánto reciben jubilados, AUH y SUAF con el aumento y bono?
ANSES_jubilados
La ANSES dio a conocer el calendario de pagos de octubre 2025 con aumento del 1,9% y bono de $70.000. Jubilados, AUH, SUAF y PNC ya tienen fechas definidas y montos actualizados.
Los montos actualizados para octubre 2025 son:
Jubilación mínima: $396.298,38 (incluye bono de $70.000)
PUAM: $331.038,71
PNC por invalidez o vejez: $298.408,87
AUH por hijo: $117.229,14 (80% en pago mensual y 20% retenido)
AUH con discapacidad: $381.789,19
SUAF tramo 1: $58.631
SUAF hijo con discapacidad: $190.902
¿Qué pasa con el feriado del 10 de octubre y los pagos de ANSES?
El pago previsto para beneficiarios con DNI terminados en 2 y 9 coincide con el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esos cobros podrían adelantarse o reprogramarse al siguiente día hábil.
¿Qué beneficios adicionales tienen AUH y asignaciones familiares?
Además del aumento y el bono, los titulares de AUH y SUAF acceden a beneficios complementarios:
Tarjeta Alimentar: hasta $108.062, según cantidad de hijos.
Complemento Leche Plan 1000 Días: $42.162 mensuales.