La acción por Thiago Medina en el hospital que conmovió hasta las lágrimas a Daniela Celis

Thiago Medina lleva más de dos semanas internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno después del grave accidente en moto que sufrió el 12 de septiembre al chocar contra un auto.
Daniela Celis compartió en las redes la acción de un grupo de seguidores de Thiago Medina en la puerta del hospital que la emocionó por completo.
Daniela Celis compartió en las redes sociales el gesto de amor que la conmovió por parte de los seguidores de Thiago en este difícil momento familiar que vive donde el joven de La Matanza lucha por su vida.
Pestañela mostró las fotos de los carteles que un grupo de fans colocaron en la puerta del hospital deseando la pronta recuperación del ex Gran Hermano. "Gracias por cada cartel y amor que le dan a Thiago", indicó movilizada y con el emoji de un corazón la madre de las pequeñas gemelas Laia y Aimé.
"Vamos Thiago fuerza. Desde afuera del hospital estamos clamando a Dios por tu vida. Dios de lo imposible"; "Fuerzas Thiago: tus hijas familia y amigos te esperan...", indicaban los afectuosos letreros que hicieron emocionar a Daniela Celis por las muestras de afecto al padre de sus hijas.
Hace unos días, Daniela Celis remarcó entre lágrimas cuál fue la reacción que tuvo Thiago Medina al verla en terapia intensiva y qué fue lo primero que le preguntó.
"Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos, gracias a todos. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos pero la fe, las esperanzas y las oraciones que no dejen de faltar hasta que esté cien por ciento bien y pueda salir del hospital"
"Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas. Y las nenas, y las nenas y las nenas... Solamente escucha, reacciona y nada más", finalizó muy emocionada y esperanzada la ex GH sobre la leve mejoría que tuvo Thiago en estos últimos días de internación.
Desde que se conoció la noticia del grave accidente, Daniela Celis acompañó de cerca a su ex pareja y padre de sus hijas en toda la internación junto a toda la familia del joven e insisten desde el primer día en las cadenas de oraciones para su mejoría.
El miércoles 1 de octubre, Daniela Celis dio las nuevas novedades sobre el estado de salud de Thiago Medina y contó que sigue evolucionando y se realizará un importante procedimiento.
“Thiago sigue evolucionando favorablemente; está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”, precisó la ex Gran Hermano desde sus historias de Instagram.
Y en ese sentido explicó: “En el día de mañana (por este jueves) se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía de tórax. Por favor, es muy importante que sigamos con la cadena de oración”.
“Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación gracias al trabajo de todos los profesionales y a la energía de su gente. Toda la luz, oraciones y energías que envíen Thiago las recibe”, finalizó Pestañela su mensaje volviendo a reiterar por las oraciones para Thiago Medina.