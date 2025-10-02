La acción por Thiago Medina en el hospital que conmovió hasta las lágrimas a Daniela Celis

Hace unos días, Daniela Celis remarcó entre lágrimas cuál fue la reacción que tuvo Thiago Medina al verla en terapia intensiva y qué fue lo primero que le preguntó.

"Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos, gracias a todos. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos pero la fe, las esperanzas y las oraciones que no dejen de faltar hasta que esté cien por ciento bien y pueda salir del hospital"

"Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas. Y las nenas, y las nenas y las nenas... Solamente escucha, reacciona y nada más", finalizó muy emocionada y esperanzada la ex GH sobre la leve mejoría que tuvo Thiago en estos últimos días de internación.

Desde que se conoció la noticia del grave accidente, Daniela Celis acompañó de cerca a su ex pareja y padre de sus hijas en toda la internación junto a toda la familia del joven e insisten desde el primer día en las cadenas de oraciones para su mejoría.

daniela celis emocion apoyo fans a thiago medina

El último parte médico de Thiago Medina: evolución y cánula nasal para respirar

El miércoles 1 de octubre, Daniela Celis dio las nuevas novedades sobre el estado de salud de Thiago Medina y contó que sigue evolucionando y se realizará un importante procedimiento.

“Thiago sigue evolucionando favorablemente; está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”, precisó la ex Gran Hermano desde sus historias de Instagram.

Y en ese sentido explicó: “En el día de mañana (por este jueves) se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía de tórax. Por favor, es muy importante que sigamos con la cadena de oración”.

“Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación gracias al trabajo de todos los profesionales y a la energía de su gente. Toda la luz, oraciones y energías que envíen Thiago las recibe”, finalizó Pestañela su mensaje volviendo a reiterar por las oraciones para Thiago Medina.