Los jubilados que cobran a través de ANSES recibirán en abril un incremento del 2,9%, calculado según la inflación más reciente publicada por el INDEC. La medida alcanza a todos los haberes del sistema previsional.
En abril de 2026, los jubilados de ANSES tendrán una nueva actualización tras el dato del INDEC. El ajuste se combina con un bono vigente y modifica el ingreso mensual que reciben los beneficiarios.
Confirmado por ANSES: la JUBILACIÓN se actualizan en abril con nuevo AUMENTO
Los jubilados que cobran a través de ANSES recibirán en abril un incremento del 2,9%, calculado según la inflación más reciente publicada por el INDEC. La medida alcanza a todos los haberes del sistema previsional.
La suba impacta en la jubilación mínima, que se actualiza respecto del mes anterior. A este valor se suma el bono extraordinario que el Gobierno mantiene para reforzar los ingresos más bajos.
De esta manera, el monto final que perciben los beneficiarios surge de la suma entre el haber actualizado y este complemento, que se deposita junto con el calendario habitual.
Con el ajuste del 2,9%, la jubilación mínima se ubica en torno a $380.286.
Este valor corresponde al haber base, sin considerar adicionales. La actualización se realiza de forma mensual según el índice de inflación.
El esquema vigente toma como referencia el IPC, lo que define los aumentos mes a mes en función de la evolución de los precios.
El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente durante abril para quienes perciben la jubilación mínima.
Al sumarse este refuerzo, el ingreso total alcanza aproximadamente los $450.286 en el mes.
Para haberes superiores, el monto del bono se reduce de forma gradual hasta llegar al límite establecido.
Las pensiones también se actualizan con el mismo porcentaje.
Los montos estimados son:
PUAM: $304.243, con bono llega a $378.314
Pensiones No Contributivas: $266.170, con bono $340.289
Madres de 7 hijos: $380.312, con bono $454.359
Estos valores reflejan la aplicación del aumento junto con el refuerzo adicional.
El sistema actual ajusta los ingresos previsionales en base a la inflación mensual que informa el INDEC.
Cada nuevo dato del índice se traslada directamente a los haberes, lo que determina los incrementos periódicos.
Este mecanismo se aplica tanto a jubilaciones como a pensiones dentro del sistema administrado por ANSES.