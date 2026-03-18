Este valor corresponde al haber base, sin considerar adicionales. La actualización se realiza de forma mensual según el índice de inflación.

El esquema vigente toma como referencia el IPC, lo que define los aumentos mes a mes en función de la evolución de los precios.

De qué manera influye el bono en el ingreso mensual

ANSES_fechas Confirmado por ANSES: la JUBILACIÓN se actualizan en abril con nuevo AUMENTO

El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente durante abril para quienes perciben la jubilación mínima.

Al sumarse este refuerzo, el ingreso total alcanza aproximadamente los $450.286 en el mes.

Para haberes superiores, el monto del bono se reduce de forma gradual hasta llegar al límite establecido.

Qué valores tendrán las pensiones en abril 2026

Las pensiones también se actualizan con el mismo porcentaje.

Los montos estimados son:

PUAM: $304.243, con bono llega a $378.314

Pensiones No Contributivas: $266.170, con bono $340.289

Madres de 7 hijos: $380.312, con bono $454.359

Estos valores reflejan la aplicación del aumento junto con el refuerzo adicional.

Cómo se aplica la actualización de haberes

El sistema actual ajusta los ingresos previsionales en base a la inflación mensual que informa el INDEC.

Cada nuevo dato del índice se traslada directamente a los haberes, lo que determina los incrementos periódicos.

Este mecanismo se aplica tanto a jubilaciones como a pensiones dentro del sistema administrado por ANSES.