Previsional
ANSES
Jubilados
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Confirmado: ANSES paga hasta $2 MILLONES a jubilados, quiénes lo cobran

ANSES confirmó que algunos jubilados recibirán más de $2.000.000 en agosto 2025 gracias a los haberes, bonos y suplementos. Te contamos quiénes acceden y cuáles son los montos detallados.

Confirmado: ANSES paga hasta $2 MILLONES a jubilados

Confirmado: ANSES paga hasta $2 MILLONES a jubilados, quiénes lo cobran

ANSES confirmó los montos que cobrarán jubilados y pensionados, luego de aplicar el último ajuste por inflación. El incremento responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que fue del 1,90%, y repercutirá directamente en los haberes de millones de beneficiarios en todo el país.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasó a $320.277,18, a la que se suma un bono extraordinario de $70.000, elevando el ingreso total a $390.277,18. Por su parte, la jubilación máxima alcanzará en septiembre los $2.155.162,17, lo que establece el nuevo techo dentro del sistema previsional.

Además, las prestaciones complementarias como la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y las PNC (Pensiones No Contributivas) también recibieron el incremento, quedando en $326.221,74 y $294.194,02 respectivamente, sumando el refuerzo extraordinario que sigue vigente.

¿Quiénes cobran más de $2 millones en agosto?

Confirmado: ANSES paga hasta $2 MILLONES a jubilados, qui&eacute;nes lo cobran

Confirmado: ANSES paga hasta $2 MILLONES a jubilados, quiénes lo cobran

Según la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los jubilados que cuentan con 40 años de aportes o más y se jubilaron con haberes altos son los que superan los $2.000.000 este mes. El monto surge de la suma del haber, el bono de refuerzo, y los distintos suplementos que se pagan en agosto.

Cómo saber si te corresponde cobrar el extra

Los jubilados pueden consultar desde la web oficial de ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí figura la fecha de pago y el detalle del haber con los bonos incluidos. También está disponible la consulta en la aplicación Mi ANSES.

¿Qué pasa con el bono de $70.000 para jubilados y pensionados?

El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente en septiembre, pero mantiene el mismo valor desde marzo de 2024. Esto implica que, pese a los aumentos por inflación, el extra no tuvo actualización, lo que limita su impacto frente a la suba de precios.

El beneficio se otorga de manera automática a jubilados y pensionados que cobran la mínima, sin necesidad de realizar trámites. En el caso de haberes superiores, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar el tope de $390.277,18, cifra a partir de la cual ya no se otorga el refuerzo.

Este esquema también alcanza a la PUAM, que quedó en $256.221,74 más el bono (total $326.221,74), y a las PNC por invalidez o vejez, que subieron a $224.194,02 más el refuerzo (total $294.194,02).

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

El cronograma de pagos de septiembre se organiza, como cada mes, según la terminación del DNI de los beneficiarios. El calendario comienza la segunda semana del mes y se extiende hasta fines de septiembre, abarcando tanto jubilaciones mínimas como aquellas que superan ese monto.

Los haberes se depositan en las cuentas bancarias habituales de los jubilados y pensionados, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Aquellos que no tengan tarjeta de débito pueden retirar el dinero por ventanilla en la sucursal bancaria asignada.

