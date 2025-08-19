Confirmado: ANSES paga hasta $2 MILLONES a jubilados, quiénes lo cobran

Cómo saber si te corresponde cobrar el extra

Los jubilados pueden consultar desde la web oficial de ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí figura la fecha de pago y el detalle del haber con los bonos incluidos. También está disponible la consulta en la aplicación Mi ANSES.

¿Qué pasa con el bono de $70.000 para jubilados y pensionados?

El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente en septiembre, pero mantiene el mismo valor desde marzo de 2024. Esto implica que, pese a los aumentos por inflación, el extra no tuvo actualización, lo que limita su impacto frente a la suba de precios.

El beneficio se otorga de manera automática a jubilados y pensionados que cobran la mínima, sin necesidad de realizar trámites. En el caso de haberes superiores, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar el tope de $390.277,18, cifra a partir de la cual ya no se otorga el refuerzo.

Este esquema también alcanza a la PUAM, que quedó en $256.221,74 más el bono (total $326.221,74), y a las PNC por invalidez o vejez, que subieron a $224.194,02 más el refuerzo (total $294.194,02).

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

El cronograma de pagos de septiembre se organiza, como cada mes, según la terminación del DNI de los beneficiarios. El calendario comienza la segunda semana del mes y se extiende hasta fines de septiembre, abarcando tanto jubilaciones mínimas como aquellas que superan ese monto.

Los haberes se depositan en las cuentas bancarias habituales de los jubilados y pensionados, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Aquellos que no tengan tarjeta de débito pueden retirar el dinero por ventanilla en la sucursal bancaria asignada.