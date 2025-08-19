AUH y Tarjeta Alimentar: el monto del combo que ANSES confirmó para septiembre

Para los beneficiarios que tengan hijos con discapacidad, el monto se elevará a $374.670,30. Sin embargo, ANSES retiene el 20% de cada pago hasta que los titulares presenten la Libreta AUH, documento que acredita salud, educación y vacunación de cada niño. Por lo tanto, en septiembre, los pagos efectivos serán de $92.051,78 por hijo y $299.736,24 por hijo con discapacidad.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

La Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano y ANSES, es un refuerzo que busca garantizar el acceso a alimentos de primera necesidad. Se acredita de manera automática junto con la AUH para familias con hijos de hasta 14 años, mujeres embarazadas que cobran la AUE y personas con discapacidad que perciben AUH.

En septiembre 2025, los montos confirmados son:

$52.250 para familias con 1 hijo .

$81.936 para familias con 2 hijos .

$108.062 para familias con 3 hijos o más.

El combo AUH + Tarjeta Alimentar en septiembre

La combinación de ambos beneficios da como resultado un ingreso que supera los $140.000 en septiembre.

Veamos ejemplos concretos:

Familia con 1 hijo : AUH: $92.051,78 Tarjeta Alimentar: $52.250 Total mensual: $144.301,78

Familia con 2 hijos : AUH: $ 184.103,56 Tarjeta Alimentar: $81.936 Total mensual: $266.039,56

Familia con 3 hijos o más : AUH: $276.155,34 Tarjeta Alimentar: $108.062 Total mensual: $ 384.217,34



Estos montos no incluyen otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan 1000 Días ($42.162), ni los posibles bonos extraordinarios que el Gobierno suele anunciar en meses de alta presión inflacionaria.

Quiénes pueden acceder

El combo AUH + Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive .

Madres embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) .

Personas con discapacidad que perciben AUH sin límite de edad.

No se requiere inscripción adicional: si el titular ya cobra la AUH y cumple las condiciones, el beneficio se deposita en la misma cuenta bancaria.

Cómo saber si cobrás la Tarjeta Alimentar

Aunque en la mayoría de los casos se deposita en automático, ANSES ofrece diferentes canales para verificarlo: