Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Previsional

AUH y Tarjeta Alimentar: el monto del combo que ANSES confirmó para septiembre

En septiembre 2025, ANSES confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. Al combinar ambos beneficios, una familia puede superar los $380.000 mensuales, con aumentos que impactan según la cantidad de hijos y el calendario de pago.

Con el aumento confirmado en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar, muchos hogares verán cómo el ingreso mensual supera los $140.000, una cifra clave en medio de la inflación y el encarecimiento de la canasta básica.

El combo AUH y Tarjeta Alimentar se consolida como una de las principales políticas de contención social del Gobierno. A diferencia de otros programas, no requiere inscripción extra: los pagos se acreditan de manera automática a quienes cumplen los requisitos. Sin embargo, es fundamental conocer los montos exactos, las condiciones y el calendario de septiembre para no perder ninguno de los beneficios.

AUH en septiembre 2025: cuánto se cobra

La AUH recibió un nuevo aumento en septiembre, siguiendo la fórmula de movilidad y las actualizaciones periódicas. Según los datos oficiales, alcanzará $115.064,72 por hijo.

Para los beneficiarios que tengan hijos con discapacidad, el monto se elevará a $374.670,30. Sin embargo, ANSES retiene el 20% de cada pago hasta que los titulares presenten la Libreta AUH, documento que acredita salud, educación y vacunación de cada niño. Por lo tanto, en septiembre, los pagos efectivos serán de $92.051,78 por hijo y $299.736,24 por hijo con discapacidad.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

La Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano y ANSES, es un refuerzo que busca garantizar el acceso a alimentos de primera necesidad. Se acredita de manera automática junto con la AUH para familias con hijos de hasta 14 años, mujeres embarazadas que cobran la AUE y personas con discapacidad que perciben AUH.

En septiembre 2025, los montos confirmados son:

  • $52.250 para familias con 1 hijo.

  • $81.936 para familias con 2 hijos.

  • $108.062 para familias con 3 hijos o más.

El combo AUH + Tarjeta Alimentar en septiembre

La combinación de ambos beneficios da como resultado un ingreso que supera los $140.000 en septiembre.

Veamos ejemplos concretos:

  • Familia con 1 hijo:

    • AUH: $92.051,78

    • Tarjeta Alimentar: $52.250

    • Total mensual: $144.301,78

  • Familia con 2 hijos:

    • AUH: $184.103,56

    • Tarjeta Alimentar: $81.936

    • Total mensual: $266.039,56

  • Familia con 3 hijos o más:

    • AUH: $276.155,34

    • Tarjeta Alimentar: $108.062

    • Total mensual: $ 384.217,34

Estos montos no incluyen otros beneficios compatibles, como el Complemento Leche del Plan 1000 Días ($42.162), ni los posibles bonos extraordinarios que el Gobierno suele anunciar en meses de alta presión inflacionaria.

Quiénes pueden acceder

El combo AUH + Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente a:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

  • Madres embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Personas con discapacidad que perciben AUH sin límite de edad.

No se requiere inscripción adicional: si el titular ya cobra la AUH y cumple las condiciones, el beneficio se deposita en la misma cuenta bancaria.

Cómo saber si cobrás la Tarjeta Alimentar

Aunque en la mayoría de los casos se deposita en automático, ANSES ofrece diferentes canales para verificarlo:

  • Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • App Mi Argentina, donde figura el detalle de asignaciones y programas activos.

  • Línea 130 de ANSES, gratuita y disponible para consultas.

