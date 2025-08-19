Confirman créditos de hasta $2.600.000 para beneficiarios ANSES: usá el simulador y mirá si te aprueban

El simulador del Banco Provincia, por ejemplo, es uno de los más consultados. Allí, cualquier beneficiario puede ingresar el monto deseado y el plazo de devolución para obtener en segundos un cálculo estimativo de su préstamo.

Para ilustrar:

Un crédito de $2.600.000 a 24 meses arroja una cuota inicial de $218.464 .

El ingreso mínimo requerido para acceder a ese financiamiento es de $624.183 .

La tasa aplicada es fija del 79%, con un costo financiero total efectivo cercano al 115% anual.

Estos valores son orientativos, ya que la aprobación definitiva siempre depende de la evaluación crediticia del banco.

image

Ajuste de variables: la herramienta que facilita la decisión

Una de las ventajas del simulador es que no se limita a un monto o plazo estándar. El solicitante puede elegir sumas más bajas, desde $100.000, y extender los pagos hasta 72 meses.

De este modo, el sistema recalcula automáticamente:

Cuota mensual estimada.

Ingreso mínimo necesario.

Intereses aplicados.

Esto permite a cada persona ajustar el crédito a su realidad económica, evitando comprometerse con montos que después resulten imposibles de sostener.

Quiénes pueden pedir un crédito con AUH o SUAF

ANSES establece requisitos básicos que tanto AUH (Asignación Universal por Hijo) como SUAF (Asignación Familiar por Hijo) deben cumplir para poder acceder a un préstamo en Banco Nación o Banco Provincia:

Ser titular de AUH o SUAF.

Cobrar la asignación en Banco Nación o Banco Provincia.

Tener una cuenta activa a nombre del solicitante.

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

No superar el tope de ingresos de $317.800, establecido según el salario mínimo vigente a julio de 2025.

Además, los bancos pueden aplicar filtros adicionales como:

Historial crediticio (pagos atrasados o deudas impagas pueden afectar la aprobación).

Situaciones financieras irregulares, por ejemplo, embargos judiciales.

Con la ayuda del simulador, el interesado puede comprobar en segundos si está dentro de los parámetros aceptados antes de iniciar la solicitud formal.

ANSES_beneficio

El caso de los jubilados: cómo simular su préstamo

Los jubilados y pensionados también pueden acceder a créditos con condiciones similares. En este caso, el simulador toma en cuenta:

Monto del haber mensual.

Edad del solicitante.

Plazo de devolución elegido.

Por ejemplo, un jubilado que cobra la mínima puede ver rápidamente si está en condiciones de acceder a un préstamo de $1.000.000 en 36 meses, qué cuota pagaría y si su ingreso alcanza para cumplir con el requisito de solvencia.

Beneficios de los simuladores online

El objetivo central de esta herramienta es reducir las barreras de acceso al crédito. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

Rapidez: en segundos se obtiene una estimación clara del préstamo.

Transparencia: el usuario puede ver las tasas, cuotas y plazos sin necesidad de ir a una sucursal.

Flexibilidad: permite probar distintas combinaciones de montos y plazos.

Inclusión: habilita a sectores que históricamente quedaban fuera del sistema bancario.

Para muchos beneficiarios de ANSES, esta modalidad representa la primera oportunidad de acceder a un crédito formal, sin tener que recurrir a prestamistas informales con intereses desmedidos.

Cómo avanzar con la solicitud del crédito

Una vez que la persona confirma en el simulador que puede cumplir con los requisitos, el paso siguiente es iniciar la solicitud formal. Esto se hace desde:

Home banking o aplicación del banco (Nación o Provincia).

Sucursal bancaria, solicitando turno previo.

En ambos casos, será necesario contar con:

DNI vigente.

CUIL.

Clave de seguridad social o clave digital bancaria.

Comprobante de cobro de la prestación (AUH, SUAF o jubilación).

El análisis definitivo puede demorar entre 24 y 72 horas, dependiendo del banco y del monto solicitado.

El impacto en el bolsillo de los beneficiarios

Si bien la tasa de interés puede parecer elevada, estos préstamos resultan una alternativa realista frente a la inflación y la falta de crédito privado. Para familias que cobran AUH o SUAF, acceder a un préstamo de $200.000 o $300.000 puede significar:

Comprar electrodomésticos.

Cubrir gastos escolares.

Enfrentar emergencias médicas.

Refaccionar la vivienda.

En el caso de jubilados, los créditos suelen destinarse a medicación, deudas atrasadas o mejoras en el hogar.