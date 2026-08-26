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ANSES confirmó el pago del extra de $113.000 en septiembre: quiénes pueden cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene la liquidación automática de la Tarjeta Alimentar en septiembre. Los hogares con dos hijos a cargo recibirán un plus de $113.299 que se deposita junto a la asignación habitual.

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La ANSES confirmó el pago del extra de $113.000 en septiembre: quiénes lo cobran y cuáles son los requisitos

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¿Quiénes tienen derecho a cobrar el extra de $113.000 de ANSES?

El plus correspondiente a la escala de dos hijos se liquida de manera automática a los siguientes grupos del sistema de protección social:

  • Titulares de la AUH: Padres o madres con dos hijos a cargo de hasta 17 años inclusive.

  • AUH por Discapacidad: Titulares con dos hijos con discapacidad, en este caso sin límite de edad.

  • Madres con PNC: Beneficiarias de Pensiones No Contributivas que cumplan con la cantidad de menores registrada.

¿De cuánto son las escalas de la Tarjeta Alimentar en septiembre?

Dado que el programa de asistencia alimentaria no registrará aumentos para el noveno mes del año, los montos según la cantidad de hijos se mantienen configurados del siguiente modo:

  • Familias con 1 hijo (o AUE): $72.250

  • Familias con 2 hijos: $113.299

  • Familias con 3 o más hijos: $149.425

¿Cómo verificar la acreditación y consultar el saldo retenido?

Los beneficiarios pueden auditar el cobro del extra y el estado de sus liquidaciones a través de los canales digitales oficiales:

  • Ingreso a la plataforma: Acceder a la web o app Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Consulta de liquidación: Dirigirse al menú Hijos y seleccionar la opción Mis Asignaciones para verificar la acreditación del saldo de la Tarjeta Alimentar.

  • Gestión de Libreta AUH: En la sección Hijos > Libreta AUH se puede descargar el formulario para acreditar controles de salud y educación, paso necesario para liberar el 20% de retención acumulado.

¿Qué trámite hay que hacer para cobrar el bono sin costo?

El organismo previsional reitera que el beneficio no exige gestiones intermedias ni inscripciones en oficinas:

  • Cruce de datos automático: La ANSES detecta la compatibilidad cruzando la información de la base de datos de los titulares y sus hijos.

  • Medio de pago: El dinero se deposita directamente en la caja de ahorro donde el titular percibe la asignación mensual.

Escala de montos por cantidad de hijos

  • 1 Hijo / AUE: $72.250

  • 2 Hijos: $113.299

  • 3 o más Hijos: $149.425

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