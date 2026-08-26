ANSES confirmó el pago del extra de $113.000 en septiembre: quiénes pueden cobrarlo

Ingreso a la plataforma: Acceder a la web o app Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Consulta de liquidación: Dirigirse al menú Hijos y seleccionar la opción Mis Asignaciones para verificar la acreditación del saldo de la Tarjeta Alimentar.

Gestión de Libreta AUH: En la sección Hijos > Libreta AUH se puede descargar el formulario para acreditar controles de salud y educación, paso necesario para liberar el 20% de retención acumulado.

¿Qué trámite hay que hacer para cobrar el bono sin costo?

El organismo previsional reitera que el beneficio no exige gestiones intermedias ni inscripciones en oficinas:

Cruce de datos automático: La ANSES detecta la compatibilidad cruzando la información de la base de datos de los titulares y sus hijos.

Medio de pago: El dinero se deposita directamente en la caja de ahorro donde el titular percibe la asignación mensual.

Escala de montos por cantidad de hijos