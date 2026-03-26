Créditos ANSES 2026: el detalle que se debe tener en cuenta sobre el proyecto
La propuesta es impulsada por sectores de la oposición y plantea un esquema diferente para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelva a otorgar financiamiento.
El detalle que se debe tener en cuenta sobre el proyecto de Créditos ANSES (Foto: archivo).
El debate sobre los Créditos ANSES 2026 volvió a escena, pero con una advertencia clave: el proyecto que propone su regreso todavía no fue tratado en el Congreso Nacional. Aunque la iniciativa ya cuenta con estado parlamentario, no existe una fecha definida para su discusión en el recinto.
La propuesta es impulsada por sectores de la oposición y plantea un esquema diferente al que existía anteriormente. Sin embargo, su avance enfrenta obstáculos que podrían frenar su aprobación en el corto plazo.
Qué propone el nuevo esquema de créditos
El proyecto no busca replicar exactamente los antiguos préstamos del organismo. En cambio, propone la creación de un programa específico denominado Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas.
La iniciativa apunta a que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelva a otorgar financiamiento, pero con un objetivo concreto: ayudar a cancelar deudas existentes.
Los destinatarios serían:
Jubilados y pensionados
Trabajadores en relación de dependencia
Monotributistas
Beneficiarios de asignaciones sociales
El foco estaría puesto en aliviar compromisos financieros con tasas elevadas, especialmente aquellos vinculados a tarjetas de crédito, fintechs y mutuales.
Cómo funcionarían los nuevos créditos ANSES
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es su mecanismo de implementación. A diferencia de los esquemas tradicionales, el dinero no sería entregado directamente al beneficiario. En su lugar, la ANSES cancelaría la deuda con la entidad acreedora.
Luego, el organismo recuperaría ese monto mediante descuentos automáticos en los haberes o prestaciones del titular.
Este sistema buscaría reemplazar deudas con tasas altas por un crédito con condiciones más accesibles, reduciendo la carga financiera mensual.
Montos, tasas y límites establecidos
El proyecto establece parámetros concretos para los créditos ANSES 2026:
Monto máximo: hasta $1.500.000 por beneficiario
Tasa de interés: basada en la TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina) + 10 puntos porcentuales
Límite de cuota: no podrá superar el 30% del ingreso mensual
Estas condiciones apuntan a garantizar que los pagos sean sostenibles y evitar situaciones de sobreendeudamiento. El diseño del programa pone el foco en la capacidad de pago del solicitante, un aspecto que fue cuestionado en experiencias previas de financiamiento.
Créditos ANSES 2026: por qué el proyecto no avanza
A pesar de su presentación, el tratamiento legislativo de los créditos ANSES 2026 no será inmediato. El principal obstáculo es la postura del oficialismo, que ya manifestó su rechazo a este tipo de iniciativas. El gobierno encabezado por Javier Milei sostiene que el organismo previsional no debe utilizar sus fondos para otorgar préstamos personales.
Esta posición se basa en una visión donde el financiamiento debe quedar en manos del sector privado. La falta de consenso político reduce significativamente las posibilidades de que el proyecto sea aprobado en el corto plazo.
Los anteriores créditos del organismo fueron eliminados mediante el Decreto 421/2025, una medida que dejó sin efecto el esquema vigente hasta ese momento. Desde entonces, no hubo señales oficiales de que el Gobierno busque restablecer este tipo de herramientas.