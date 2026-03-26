Créditos ANSES 2026: el detalle que se debe tener en cuenta sobre el proyecto

Los destinatarios serían:

Jubilados y pensionados

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Beneficiarios de asignaciones sociales

El foco estaría puesto en aliviar compromisos financieros con tasas elevadas, especialmente aquellos vinculados a tarjetas de crédito, fintechs y mutuales.

Creditos_jubilados

Cómo funcionarían los nuevos créditos ANSES

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es su mecanismo de implementación. A diferencia de los esquemas tradicionales, el dinero no sería entregado directamente al beneficiario. En su lugar, la ANSES cancelaría la deuda con la entidad acreedora.

Luego, el organismo recuperaría ese monto mediante descuentos automáticos en los haberes o prestaciones del titular.

Este sistema buscaría reemplazar deudas con tasas altas por un crédito con condiciones más accesibles, reduciendo la carga financiera mensual.

Montos, tasas y límites establecidos

El proyecto establece parámetros concretos para los créditos ANSES 2026:

Monto máximo: hasta $1.500.000 por beneficiario

Tasa de interés: basada en la TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina) + 10 puntos porcentuales

Límite de cuota: no podrá superar el 30% del ingreso mensual

Estas condiciones apuntan a garantizar que los pagos sean sostenibles y evitar situaciones de sobreendeudamiento. El diseño del programa pone el foco en la capacidad de pago del solicitante, un aspecto que fue cuestionado en experiencias previas de financiamiento.

Créditos ANSES 2026: por qué el proyecto no avanza

A pesar de su presentación, el tratamiento legislativo de los créditos ANSES 2026 no será inmediato. El principal obstáculo es la postura del oficialismo, que ya manifestó su rechazo a este tipo de iniciativas. El gobierno encabezado por Javier Milei sostiene que el organismo previsional no debe utilizar sus fondos para otorgar préstamos personales.

Esta posición se basa en una visión donde el financiamiento debe quedar en manos del sector privado. La falta de consenso político reduce significativamente las posibilidades de que el proyecto sea aprobado en el corto plazo.

Los anteriores créditos del organismo fueron eliminados mediante el Decreto 421/2025, una medida que dejó sin efecto el esquema vigente hasta ese momento. Desde entonces, no hubo señales oficiales de que el Gobierno busque restablecer este tipo de herramientas.