Previsional
Créditos
ANSES
GRAN OPORTUNIDAD

Créditos para beneficiarios ANSES: cuánto te dan si pagas cuotas de $50.000

Un simulador oficial permite conocer en segundos cuánto dinero pueden pedir los beneficiarios de ANSES si eligen pagar cuotas de $50.000 por mes. Descubrí cómo calcular el monto final, los plazos disponibles y qué pasos seguir para solicitar el préstamo online.

Los créditos para beneficiarios de ANSES cuentan desde septiembre 2025 con una nueva herramienta que facilita el acceso y la planificación financiera. Se trata del simulador del Banco Provincia, que permite calcular de manera instantánea cuánta plata puede solicitar un titular de AUH, SUAF, jubilación o pensión, de acuerdo con el monto que desea pagar en concepto de cuota mensual.

Este beneficio está disponible para quienes cobran por ANSES, con montos de hasta $2.500.000 en el Banco Provincia y $3.000.000 en el Banco Nación, según la línea elegida. La novedad del simulador es que responde una de las preguntas más frecuentes de los beneficiarios: “¿Cuánto dinero puedo sacar si quiero pagar $50.000 por mes?”.

¿Cómo funciona el simulador de créditos para beneficiarios de ANSES?

El Banco Provincia habilitó en su web oficial el Simulador de Créditos ANSES, una herramienta pensada para quienes cobran asignaciones, jubilaciones o pensiones. Allí se puede:

  • Ingresar el monto a pedir o bien la cuota que se está dispuesto a pagar.

  • Seleccionar el plazo, que puede ir de 12 a 72 meses.

  • Visualizar de inmediato la tasa de interés, el capital a recibir y la cuota fija.

De este modo, los beneficiarios pueden saber si conviene un préstamo de $200.000, $500.000 o incluso más de $1.000.000, en función de su presupuesto mensual.

¿Cuánto puedo pedir pagando $50.000 por mes en un crédito ANSES?

Según las simulaciones realizadas en septiembre 2025 en el Banco Provincia, quienes optan por una cuota fija de $50.000 durante 72 meses pueden acceder a un préstamo cercano a $800.000. El monto exacto depende de la tasa vigente y de la categoría del solicitante (AUH, SUAF, jubilado o pensionado).

Esto significa que, con solo indicar cuánto se quiere destinar cada mes, el sistema informa en segundos cuál es el préstamo disponible, eliminando la necesidad de cálculos manuales.

¿Qué pasos seguir para solicitar el crédito ANSES online?

El trámite es 100% digital y no requiere acudir a una sucursal bancaria. Los pasos son:

  • Ingresar al home banking del Banco Provincia o Banco Nación.

  • Seleccionar la opción “Préstamos ANSES”.

  • Simular el crédito indicando el monto o la cuota a pagar.

  • Confirmar la solicitud y aceptar las condiciones.

  • Esperar la acreditación, que se concreta en un plazo de hasta 48 horas hábiles.

Con este sistema, los créditos para beneficiarios de ANSES resultan más accesibles, transparentes y rápidos de gestionar.

