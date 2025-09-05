Créditos para beneficiarios ANSES: cuánto te dan si pagas cuotas de $50.000

De este modo, los beneficiarios pueden saber si conviene un préstamo de $200.000, $500.000 o incluso más de $1.000.000, en función de su presupuesto mensual.

¿Cuánto puedo pedir pagando $50.000 por mes en un crédito ANSES?

Según las simulaciones realizadas en septiembre 2025 en el Banco Provincia, quienes optan por una cuota fija de $50.000 durante 72 meses pueden acceder a un préstamo cercano a $800.000. El monto exacto depende de la tasa vigente y de la categoría del solicitante (AUH, SUAF, jubilado o pensionado).

Esto significa que, con solo indicar cuánto se quiere destinar cada mes, el sistema informa en segundos cuál es el préstamo disponible, eliminando la necesidad de cálculos manuales.

¿Qué pasos seguir para solicitar el crédito ANSES online?

El trámite es 100% digital y no requiere acudir a una sucursal bancaria. Los pasos son:

Ingresar al home banking del Banco Provincia o Banco Nación.

Seleccionar la opción “Préstamos ANSES” .

Simular el crédito indicando el monto o la cuota a pagar.

Confirmar la solicitud y aceptar las condiciones.

Esperar la acreditación, que se concreta en un plazo de hasta 48 horas hábiles.

Con este sistema, los créditos para beneficiarios de ANSES resultan más accesibles, transparentes y rápidos de gestionar.