Créditos para jubilados ANSES: cuánto podés pedir y cómo simular tu préstamo

Previsional
Créditos
Jubilados
GRAN OPORTUNIDAD

Los créditos para jubilados ANSES permiten acceder a préstamos de hasta $3.000.000 con gestión 100% online, cuotas descontadas automáticamente y aprobación rápida. Conocé los requisitos y cómo simular el préstamo desde tu celular.

Desde agosto de 2025, los jubilados ANSES pueden acceder a nuevas líneas de créditos a través del Banco Nación y Banco Provincia, con montos que van desde $100.000 hasta $3.000.000 y plazos de devolución de hasta 72 meses. Estos préstamos facilitan reforzar el presupuesto mensual, afrontar gastos imprevistos o realizar inversiones personales, con la comodidad de una gestión completamente digital.

Los créditos para jubilados ANSES se pueden solicitar desde cualquier dispositivo, con la opción de simular el monto, plazo y cuota mensual antes de confirmar la operación. Es importante recordar que estos préstamos no son otorgados por ANSES, sino que están destinados a beneficiarios que cobran prestaciones del organismo.

Créditos ANSES para jubilados: requisitos y condiciones

Jubilados_cobro
Los jubilados que deseen acceder a un crédito deben cumplir ciertos requisitos específicos:

  • Cobrar la jubilación a través del Banco Nación o Banco Provincia.

  • Tener una cuenta bancaria activa.

  • Ser mayor de 18 años y residir legalmente en Argentina.

  • No superar ingresos mensuales de $317.800 (según salario mínimo de julio 2025).

  • Poseer buen historial crediticio, CUIL y clave digital vigente.

Los préstamos tienen cuotas fijas en pesos, una TNA de 79% y un Costo Financiero Total (CFT) de 114,92%, permitiendo prever el gasto mensual a pesar de los intereses acumulados en plazos largos. Los montos disponibles oscilan entre $100.000 y $1.350.000, con plazos de devolución de 12 a 72 meses.

Cómo simular tu crédito para jubilados ANSES

simulador provincia anses.jpg
C&oacute;mo usar el simulador online para cr&eacute;ditos a jubilados de ANSES

Cómo usar el simulador online para créditos a jubilados de ANSES

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia ofrecen un simulador digital que permite calcular en segundos la cuota mensual, el monto máximo disponible y los plazos de pago posibles. El proceso es simple:

  • Ingresar al sitio web del banco con usuario y clave digital.

  • Seleccionar la opción "Créditos ANSES" o "Préstamos personales".

  • Indicar la prestación cobrada (jubilación).

  • Elegir el monto deseado (entre $100.000 y $1.350.000).

  • Seleccionar el plazo de devolución (de 12 a 72 meses).

  • El sistema muestra automáticamente el valor aproximado de la cuota mensual.

Esta herramienta permite planificar el crédito sin sorpresas y comparar diferentes escenarios según la capacidad de pago, asegurando que la cuota no impacte negativamente en el presupuesto familiar.

Bancos que otorgan créditos y paso a paso de solicitud

Los créditos para jubilados ANSES se gestionan exclusivamente a través de bancos estatales, lo que garantiza tasas competitivas y acreditación rápida. Las principales entidades son:

  • Banco Nación: hasta $3.000.000 para jubilados y pensionados.

  • Banco Provincia: préstamos de hasta $2.500.000.

  • Banco Ciudad: opciones de préstamos menores a 50 millones, con plazos de hasta 72 meses.

El trámite es 100% online: se selecciona el préstamo, se ingresan los datos, se valida con el simulador y, tras la aprobación, el dinero se acredita directamente en la cuenta del titular. Las cuotas se descuentan automáticamente del recibo de jubilación, eliminando riesgos de impago.

Qué considerar antes de solicitar el crédito

Antes de confirmar el préstamo, los jubilados deben revisar su historial crediticio, asegurarse de que los datos bancarios estén actualizados y confirmar que cumplen con los requisitos de ingresos. Aunque las cuotas son fijas, los intereses acumulados en plazos largos pueden elevar significativamente el monto total devuelto.

El programa busca ofrecer financiamiento rápido y seguro, con aprobación generalmente en 24 horas y acreditación inmediata. Gracias a la modalidad online, los jubilados pueden realizar todo el trámite sin moverse de su domicilio, utilizando únicamente un celular o computadora.

