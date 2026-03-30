ANSES: los nuevos créditos que podría alcanzar a 10 millones de personas

Quiénes podrían acceder a los nuevos créditos ANSES

Según el borrador que circula en comisiones legislativas, el nuevo esquema de créditos podría alcanzar a más de 10 millones de personas. Entre los posibles beneficiarios se incluyen:

Jubilados y pensionados del SIPA (con ingresos de hasta seis haberes mínimos)

(con ingresos de hasta seis haberes mínimos) Titulares de asignaciones sociales (como AUH y SUAF)

(como AUH y SUAF) Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

Monotributistas

Trabajadores de casas particulares

Este punto marca una diferencia clave con versiones anteriores, ya que se ampliaría significativamente el acceso al crédito.

Creditos_jubilados Jubilados suman hasta $120.000 extra por reintegros en enero

Montos, cuotas y condiciones

El proyecto establece que los préstamos podrían tener un tope de hasta $1.500.000, con actualizaciones periódicas para acompañar la inflación.

En cuanto a las condiciones de pago, se fija un límite claro: la cuota no podrá superar el 30% del ingreso neto del solicitante

El objetivo de esta medida es evitar el sobreendeudamiento y garantizar que las familias puedan cubrir sus gastos básicos.

El cambio clave: para qué servirán los créditos

A diferencia de etapas anteriores, estos nuevos créditos de ANSES tendrían un destino específico: el desendeudamiento

Esto significa que el dinero no se depositaría directamente en la cuenta del beneficiario, sino que se transferiría a las entidades acreedoras, como bancos o tarjetas de crédito.

De esta manera, se busca aliviar la carga financiera de los sectores más vulnerables y ordenar deudas existentes.

Qué falta para que se aprueben

Si bien el proyecto avanza en el Congreso, todavía no hay confirmación oficial. Incluso en caso de ser aprobado, la decisión final quedará en manos del Poder Ejecutivo.

La eventual vuelta de los créditos ANSES podría convertirse en una herramienta clave para muchos argentinos que hoy enfrentan dificultades económicas.