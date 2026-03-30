ANSES: los nuevos créditos que podría alcanzar a 10 millones de personas
Los nuevos préstamos tendrían condiciones distintas y un objetivo claro: ayudar a cancelar deudas. Los detalles.
ANSES: los nuevos créditos que podría alcanzar a 10 millones de personas
En 2026, crece la expectativa por el posible regreso de los créditos de ANSES, una herramienta que supo tener fuerte demanda entre jubilados y trabajadores. La iniciativa apunta a reactivar estos préstamos durante el segundo semestre del año, con montos que podrían llegar hasta $1.500.000 y un alcance mucho más amplio.
Los créditos de ANSES fueron suspendidos tras la asunción de Javier Milei, luego de haber sido una de las principales líneas de financiamiento durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández.
Sin embargo, en las últimas semanas, distintos bloques opositores impulsaron en el Congreso un proyecto para reactivar esta política, con cambios importantes en su funcionamiento y en el universo de beneficiarios.
La propuesta todavía se encuentra en debate, pero ya genera expectativa entre millones de personas que buscan financiamiento accesible.
Quiénes podrían acceder a los nuevos créditos ANSES
Según el borrador que circula en comisiones legislativas, el nuevo esquema de créditos podría alcanzar a más de 10 millones de personas. Entre los posibles beneficiarios se incluyen:
Jubilados y pensionados del SIPA (con ingresos de hasta seis haberes mínimos)
Titulares de asignaciones sociales (como AUH y SUAF)
Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)
Monotributistas
Trabajadores de casas particulares
Este punto marca una diferencia clave con versiones anteriores, ya que se ampliaría significativamente el acceso al crédito.
Montos, cuotas y condiciones
El proyecto establece que los préstamos podrían tener un tope de hasta $1.500.000, con actualizaciones periódicas para acompañar la inflación.
En cuanto a las condiciones de pago, se fija un límite claro: la cuota no podrá superar el 30% del ingreso neto del solicitante
El objetivo de esta medida es evitar el sobreendeudamiento y garantizar que las familias puedan cubrir sus gastos básicos.
El cambio clave: para qué servirán los créditos
A diferencia de etapas anteriores, estos nuevos créditos de ANSES tendrían un destino específico: el desendeudamiento
Esto significa que el dinero no se depositaría directamente en la cuenta del beneficiario, sino que se transferiría a las entidades acreedoras, como bancos o tarjetas de crédito.
De esta manera, se busca aliviar la carga financiera de los sectores más vulnerables y ordenar deudas existentes.
Qué falta para que se aprueben
Si bien el proyecto avanza en el Congreso, todavía no hay confirmación oficial. Incluso en caso de ser aprobado, la decisión final quedará en manos del Poder Ejecutivo.
La eventual vuelta de los créditos ANSES podría convertirse en una herramienta clave para muchos argentinos que hoy enfrentan dificultades económicas.