Cuánto cobran PNC y PUAM en septiembre: la confirmación y el aumento oficial de ANSES

Haber base actualizado: $342.872,98.

Bono extraordinario no remunerativo: $70.000.

Monto final consolidado en mano: $412.872,98.

El plus económico de $70.000 se acredita de forma automática junto con el pago del haber en la fecha estipulada por el calendario bancario.

¿A cuánto suben las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez?

Las prestaciones previsionales no contributivas otorgadas por Invalidez o Vejez equivalen al 70% del haber mínimo previsional. Durante el mes de septiembre de 2026, la liquidación en las cuentas de cobro desglosa los siguientes componentes:

Haber base actualizado: $300.013,85.

Refuerzo de ingresos (bono): $70.000.

Monto neto percibido: $370.013,85.

Al igual que en las jubilaciones ordinarias, el complemento financiero se paga de manera íntegra sin realizar deducciones patronales ni aportes normativos.

¿Cuánto cobran las madres de 7 hijos mediante PNC en septiembre?

Las mujeres beneficiarias de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más perciben por normativa un haber equivalente al 100% de la jubilación mínima del sistema SIPA. Debido a esta equiparación, la escala salarial de cobro queda establecida de la siguiente forma:

Haber mensual base: $428.591,22.

Bono extraordinario completo: $70.000.

Total depositado en bolsillo: $498.591,22.

A esta suma se le añade el pago directo de la Tarjeta Alimentar de $149.425 en caso de contar con hijos menores de 14 años de edad declarados en el sistema informático.

¿Cuáles son los requisitos para mantener el cobro de las PNC y PUAM?

Para mantener el cobro ininterrumpido de estas prestaciones no contributivas y asistenciales, los beneficiarios deben mantener al día los criterios de vulnerabilidad y residencia vigentes:

Residencia en el país: No ausentarse del territorio argentino por más de 90 días corridos.

Compatibilidad de ingresos: No ser titular de prestaciones contributivas en el país ni percibir retribuciones del sector público o privado que superen los umbrales mínimos.

Actualización de datos: Mantener la información del grupo familiar al día en la base de datos de ANSES.

Calendario de cobro de las Pensiones No Contributivas (PNC) en septiembre