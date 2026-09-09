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Cuánto cobran PNC y PUAM en septiembre: la confirmación y el aumento oficial de ANSES

El organismo previsional aplica la suba del 2,1% y la liquidación del refuerzo económico para los titulares de pensiones no contributivas y adultos mayores.

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Cuánto cobran PNC y PUAM en septiembre: la confirmación y el aumento oficial de ANSES

Cuánto cobran PNC y PUAM en septiembre: la confirmación y el aumento oficial de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los valores actualizados de las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para el periodo correspondiente a septiembre de 2026. A través de este ajuste, el organismo estatal garantiza un incremento en las prestaciones asistenciales para acompañar los ingresos de los sectores en situación de vulnerabilidad sin aportes contributivos completos.

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Las asignaciones que integran este sistema no contributivo se actualizan mediante el cálculo del índice de movilidad, manteniendo una correlación fija con los haberes mínimos que percibe el régimen general. Adicionalmente, el Ejecutivo nacional incluyó la asignación del plus económico directo para asegurar que la liquidez final cobrada por los beneficiarios sostenga su poder adquisitivo.

Con el incremento del 2,1% derivado de la fórmula de movilidad y la acreditación del bono no remunerativo de $70.000, un titular de la PUAM cobra $412.872,98 en mano en septiembre de 2026, mientras que las PNC por Invalidez y Vejez perciben $370.013,85 de bolsillo.

¿Cuánto cobra la PUAM con aumento y bono en septiembre?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor equivale por ley al 80% del haber jubilar mínimo. Tras el ajuste dictaminado por la fórmula de movilidad vigente sobre los datos de la inflación, su escala económica se fija en los siguientes valores netos:

  • Haber base actualizado: $342.872,98.

  • Bono extraordinario no remunerativo: $70.000.

  • Monto final consolidado en mano: $412.872,98.

El plus económico de $70.000 se acredita de forma automática junto con el pago del haber en la fecha estipulada por el calendario bancario.

¿A cuánto suben las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez?

Las prestaciones previsionales no contributivas otorgadas por Invalidez o Vejez equivalen al 70% del haber mínimo previsional. Durante el mes de septiembre de 2026, la liquidación en las cuentas de cobro desglosa los siguientes componentes:

  • Haber base actualizado: $300.013,85.

  • Refuerzo de ingresos (bono): $70.000.

  • Monto neto percibido: $370.013,85.

Al igual que en las jubilaciones ordinarias, el complemento financiero se paga de manera íntegra sin realizar deducciones patronales ni aportes normativos.

¿Cuánto cobran las madres de 7 hijos mediante PNC en septiembre?

Las mujeres beneficiarias de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más perciben por normativa un haber equivalente al 100% de la jubilación mínima del sistema SIPA. Debido a esta equiparación, la escala salarial de cobro queda establecida de la siguiente forma:

  • Haber mensual base: $428.591,22.

  • Bono extraordinario completo: $70.000.

  • Total depositado en bolsillo: $498.591,22.

A esta suma se le añade el pago directo de la Tarjeta Alimentar de $149.425 en caso de contar con hijos menores de 14 años de edad declarados en el sistema informático.

¿Cuáles son los requisitos para mantener el cobro de las PNC y PUAM?

Para mantener el cobro ininterrumpido de estas prestaciones no contributivas y asistenciales, los beneficiarios deben mantener al día los criterios de vulnerabilidad y residencia vigentes:

  • Residencia en el país: No ausentarse del territorio argentino por más de 90 días corridos.

  • Compatibilidad de ingresos: No ser titular de prestaciones contributivas en el país ni percibir retribuciones del sector público o privado que superen los umbrales mínimos.

  • Actualización de datos: Mantener la información del grupo familiar al día en la base de datos de ANSES.

Calendario de cobro de las Pensiones No Contributivas (PNC) en septiembre

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 2 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 3 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 4 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 7 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 8 de septiembre

En pocas palabras

  • ANSES formalizó aumentos: Los valores actualizados de las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para septiembre 2026.
  • Montos de cobro: La PUAM alcanza $412.872,98 y las PNC por Invalidez/Vejez $370.013,85, incluyendo bono de $70.000.
  • Requisitos de cobro: Mantener residencia, compatibilidad de ingresos y datos actualizados en ANSES son claves para seguir recibiendo las prestaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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