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ANSES confirmó quiénes cobran más de $400.000 esta semana: la lista completa

El organismo previsional oficializó el esquema de pagos con aumento y bono extraordinario para jubilados y beneficiarios de la PUAM. Consultá los montos finales de bolsillo y las fechas de cobro de todo el mes.

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ANSES confirmó quiénes cobran más de $400.000 esta semana: la lista completa (Foto: A24.com).

ANSES confirmó quiénes cobran más de $400.000 esta semana: la lista completa (Foto: A24.com).

ANSES acredita este mes de septiembre un piso salarial superior a los $400.000 para todos los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, alcanzando un ingreso total de $498.633,20 (integrado por la jubilación básica de $428.633,20 y el bono de $70.000).

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Jubilados de ANSES en septiembre: cuáles son las fechas de cobro.

Asimismo, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también superan dicho umbral al cobrar $412.906,56 de bolsillo. El organismo liquida estos montos junto con el resto de las prestaciones de acuerdo con el calendario oficial ordenado por la terminación de DNI.

¿Quiénes cobran más de $400.000 de ANSES en septiembre?

Los beneficiarios de ANSES que superan la barrera de los $400.000 de haber neto final este mes pertenecen a tres grupos previsionales específicos que reciben la actualización mensual más el refuerzo extraordinario:

  • Jubilados y pensionados de la mínima: Perciben un haber básico de $428.633,20 que, sumado al bono de $70.000, alcanza un consolidado de $498.633,20.

  • Titulares de la PUAM: Reciben el 80% del haber mínimo ($342.906,56) más el bono íntegro de $70.000, lo que da un total en mano de $412.906,56.

  • Jubilados con haberes superiores al mínimo: Perciben montos desde los $498.633,20 hasta el haber máximo establecido en $2.884.295,54.

¿Cuáles son los montos que cobran la AUH y las PNC este mes?

El resto de las prestaciones de la ANSES también registran valores actualizados por la movilidad mensual, aunque con esquemas de liquidación ajustados según la categoría:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): Alcanza un valor total de $154.031 por hijo. En mano se deposita el 80% neto ($123.224,80), mientras que el 20% restante ($30.806,20) es retenido hasta la acreditación de la Libreta AUH. En casos de hijos con discapacidad, el monto asciende a $501.537.

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez): Integran un haber mensual de $300.043,24 más el refuerzo de $70.000, totalizando $370.043,24 de bolsillo. Las PNC para Madres de 7 hijos equiparan la jubilación mínima e ingresan $498.633,20.

¿Cuándo cobran los jubilados que reciben la mínima y la PUAM?

El cronograma de acreditaciones para los jubilados de la mínima, titulares de la PUAM y la AUH comenzó en la primera semana del mes y se extiende de forma gradual según el número final del documento:

  • DNI terminados en 0: Martes 8 de septiembre.

  • DNI terminados en 1: Miércoles 9 de septiembre.

  • DNI terminados en 2: Jueves 10 de septiembre.

  • DNI terminados en 3: Viernes 11 de septiembre.

  • DNI terminados en 4: Lunes 14 de septiembre.

  • DNI terminados en 5: Martes 15 de septiembre.

  • DNI terminados en 6: Miércoles 16 de septiembre.

  • DNI terminados en 7: Jueves 17 de septiembre.

  • DNI terminados en 8: Viernes 18 de septiembre.

  • DNI terminados en 9: Lunes 21 de septiembre.

¿Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo?

Para aquellos beneficiarios cuyos haberes mensuales sobrepasan el monto de la jubilación mínima, la ANSES habilita las acreditaciones bancarias durante la última semana del mes:

  • DNI terminados en 0 y 1: Martes 22 de septiembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 23 de septiembre.

  • DNI terminados en 4 y 5: Jueves 24 de septiembre.

  • DNI terminados en 6 y 7: Viernes 25 de septiembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: Lunes 28 de septiembre.

Calendario de cobro: Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: Martes 8 de septiembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 9 de septiembre.

  • DNI terminados en 4 y 5: Jueves 10 de septiembre.

  • DNI terminados en 6 y 7: Viernes 11 de septiembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: Lunes 14 de septiembre.

En pocas palabras

  • ANSES: Jubilados y PUAM cobran más de $400.000 en septiembre con bono.
  • AUH y PNC: Se actualizan montos, alcanzando $154.031 para AUH y $370.043 para PNC.
  • Fechas de cobro: Cronograma de pagos según terminación de DNI durante todo septiembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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