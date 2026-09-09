ANSES confirmó quiénes cobran más de $400.000 esta semana: la lista completa

Asignación Universal por Hijo (AUH): Alcanza un valor total de $154.031 por hijo. En mano se deposita el 80% neto ( $123.224,80 ), mientras que el 20% restante ( $30.806,20 ) es retenido hasta la acreditación de la Libreta AUH. En casos de hijos con discapacidad, el monto asciende a $501.537 .

Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez): Integran un haber mensual de $300.043,24 más el refuerzo de $70.000, totalizando $370.043,24 de bolsillo. Las PNC para Madres de 7 hijos equiparan la jubilación mínima e ingresan $498.633,20.

¿Cuándo cobran los jubilados que reciben la mínima y la PUAM?

El cronograma de acreditaciones para los jubilados de la mínima, titulares de la PUAM y la AUH comenzó en la primera semana del mes y se extiende de forma gradual según el número final del documento:

DNI terminados en 0: Martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: Miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: Jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: Viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: Lunes 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: Martes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: Miércoles 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: Jueves 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: Viernes 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: Lunes 21 de septiembre.

¿Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo?

Para aquellos beneficiarios cuyos haberes mensuales sobrepasan el monto de la jubilación mínima, la ANSES habilita las acreditaciones bancarias durante la última semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: Martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: Jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: Viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: Lunes 28 de septiembre.

Calendario de cobro: Pensiones No Contributivas (PNC)