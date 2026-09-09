Jubilados de ANSES cobran con aumento y bono confirmado en septiembre 2026

A este importe de la escala base se le adiciona en forma íntegra el refuerzo de ingresos dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 824/2026, lo que eleva la remuneración neta que se deposita en las cuentas bancarias de los adultos mayores de la categoría mínima.

¿Quiénes cobran el bono extraordinario de $70.000 en septiembre?

El bono de $70.000 otorgado bajo la normativa del Decreto 824/2026 está destinado a garantizar un piso de ingresos ante el costo de vida actual. La asignación del plus se realiza bajo dos modalidades de acreditación:

Bono entero ($70.000): Titulares de jubilaciones que cobran el haber mínimo ($428.591,22), alcanzando un haber consolidado de $498.591,22.

Bono proporcional: Para aquellos jubilados que perciben un haber mensual superior a los $428.591,22 pero inferior al techo de $498.591,22. El monto del bono será la diferencia exacta hasta alcanzar dicha suma límite.

Los jubilados y pensionados que cobran el haber máximo topeado quedan excluidos del beneficio de este refuerzo extraordinario.

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en septiembre con aumento y bono. Imagen ilustrativa hecha con IA.

¿A cuánto asciende el haber máximo de jubilación en septiembre?

El techo de las jubilaciones otorgadas por la ANSES también se ajustó en un 2,1% para el noveno mes del año. La escala máxima del sistema previsional argentino se ubica en $2.884.013,07.

Al superar ampliamente la suma de $498.591,22 estipulada como tope para las ayudas estatales compensatorias, este grupo de beneficiarios no percibe ningún tipo de bono compensatorio ni suma no remunerativa sobre sus recibos de sueldo.

¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima el haber con aumento?

El cronograma de liquidación de ANSES se estructura dividiendo a los beneficiarios entre aquellos que no superan el haber mínimo y los que perciben importes superiores. Las fechas se distribuyen según la terminación del documento nacional de identidad:

Calendario de cobro de jubilaciones mínimas en septiembre de 2026