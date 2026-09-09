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Jubilados de ANSES cobran con aumento y bono confirmado en septiembre 2026

El Gobierno nacional ratificó el porcentaje de aumento sobre la escala previsional y la entrega del refuerzo extraordinario para el haber mínimo. Todo lo que tenés que saber.

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Jubilados de ANSES cobran con aumento y bono confirmado en septiembre 2026

Jubilados de ANSES cobran con aumento y bono confirmado en septiembre 2026

El Gobierno nacional formalizó el esquema de pagos mensual para los jubilados de ANSES que perciben el haber mínimo mediante la publicación del Decreto 824/2026. A través de este dictamen oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social liquida un aumento porcentual de movilidad y ratifica la entrega de un bono de $70.000 que actúa como refuerzo extraordinario para reforzar la liquidez directa de los adultos mayores de menores ingresos.

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Esta actualización previsional se enmarca en la aplicación de la normativa de ajuste por inflación mensual, permitiendo recomponer las escalas del sistema de previsión social según el índice de precios al consumidor. Gracias a esta ratificación normativa, el Estado unifica el haber básico con la asistencia extraordinaria en una sola acreditación bancaria directa para facilitar la lectura del recibo de sueldo de cada beneficiario.

En septiembre de 2026, los jubilados de la mínima cobran un total consolidado de $498.591,22 de bolsillo, compuesto por un haber base actualizado de $428.591,22 derivado de la suba del 2,1% y el bono extraordinario no remunerativo de $70.000.

¿De cuánto es la jubilación mínima en septiembre de 2026?

La jubilación mínima de ANSES registró un incremento porcentual ajustado a la inflación de julio, siguiendo la fórmula de movilidad vigente. De esta manera, el haber base pasa de los valores del mes anterior a fijarse estrictamente en $428.591,22.

A este importe de la escala base se le adiciona en forma íntegra el refuerzo de ingresos dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 824/2026, lo que eleva la remuneración neta que se deposita en las cuentas bancarias de los adultos mayores de la categoría mínima.

¿Quiénes cobran el bono extraordinario de $70.000 en septiembre?

El bono de $70.000 otorgado bajo la normativa del Decreto 824/2026 está destinado a garantizar un piso de ingresos ante el costo de vida actual. La asignación del plus se realiza bajo dos modalidades de acreditación:

  • Bono entero ($70.000): Titulares de jubilaciones que cobran el haber mínimo ($428.591,22), alcanzando un haber consolidado de $498.591,22.

  • Bono proporcional: Para aquellos jubilados que perciben un haber mensual superior a los $428.591,22 pero inferior al techo de $498.591,22. El monto del bono será la diferencia exacta hasta alcanzar dicha suma límite.

Los jubilados y pensionados que cobran el haber máximo topeado quedan excluidos del beneficio de este refuerzo extraordinario.

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en septiembre con aumento y bono. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en septiembre con aumento y bono. Imagen ilustrativa hecha con IA.

¿A cuánto asciende el haber máximo de jubilación en septiembre?

El techo de las jubilaciones otorgadas por la ANSES también se ajustó en un 2,1% para el noveno mes del año. La escala máxima del sistema previsional argentino se ubica en $2.884.013,07.

Al superar ampliamente la suma de $498.591,22 estipulada como tope para las ayudas estatales compensatorias, este grupo de beneficiarios no percibe ningún tipo de bono compensatorio ni suma no remunerativa sobre sus recibos de sueldo.

¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima el haber con aumento?

El cronograma de liquidación de ANSES se estructura dividiendo a los beneficiarios entre aquellos que no superan el haber mínimo y los que perciben importes superiores. Las fechas se distribuyen según la terminación del documento nacional de identidad:

Calendario de cobro de jubilaciones mínimas en septiembre de 2026

  • DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre

  • DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre

En pocas palabras

  • ANSES actualizó jubilaciones: Se formalizó el pago mensual para jubilados con haber mínimo y se ratificó un bono de $70.000.
  • Aumento por inflación: La jubilación mínima en septiembre de 2026 es de $428.591,22, más el bono, totalizando $498.591,22.
  • Cronograma de pago: El cobro se distribuirá según la terminación del DNI entre el 8 y el 21 de septiembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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