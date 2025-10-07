Los porcentajes de descuento varían entre el 10 % y el 20 %, con beneficios destacados en artículos de perfumería, limpieza y productos de consumo básico.

Disco, Jumbo y Vea: 10 % en todos los rubros + 20 % en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto y La Anónima: 10 % sin tope en todos los rubros.

Josimar: 15 % sin tope.

Carrefour: 10 % con tope mensual de $35.000 .

Día: 10 % con tope de $2.000 por transacción, acumulable con otras promociones.

Los descuentos se aplican presentando la tarjeta de débito asociada a la cuenta previsional y, en algunos casos, también en compras online.

¿Cómo funcionan los reintegros y beneficios bancarios para jubilados ANSES?

beneficios-anses-2024jpg Descuentos para JUBILADOS de ANSES: supermercados, bancos y farmacias con rebajas

El Banco Nación (BNA) otorga un reintegro adicional del 5 % sobre las compras realizadas con BNA+ MODO, tarjeta de débito o crédito, con un tope mensual de $20.000.

Además, las cuentas previsionales obtienen una remuneración diaria del 32 % TNA sobre saldos de hasta $500.000, lo que genera un ingreso pasivo sin trámites adicionales.

Por su parte, el Banco Galicia se sumó al esquema con descuentos de hasta el 25 % y tres cuotas sin interés, con topes de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Estas cuentas, a su vez, acceden a la cuenta remunerada FIMA, con una TNA del 33,2 %, sin tope de monto.

Ambos bancos informaron que los beneficios estarán vigentes durante todo octubre y podrían extenderse si la demanda y la participación continúan en aumento.

¿Dónde se pueden aprovechar los descuentos de ANSES?

Los beneficios se encuentran disponibles tanto en tiendas físicas como en plataformas online, según el comercio:

Carrefour y Josimar aplican los descuentos en ambas modalidades.

El resto de las cadenas mantiene el beneficio exclusivamente en locales presenciales.

En el caso de las farmacias, las rebajas incluyen medicamentos, artículos de cuidado personal y productos sanitarios, acumulables con los descuentos del PAMI.

Para acceder, los jubilados deben abonar con la tarjeta de débito ANSES vinculada a su prestación. En caso contrario, los descuentos no se aplican automáticamente.

¿Qué impacto tienen los descuentos de ANSES en los jubilados?

De acuerdo con el Ministerio de Capital Humano, el programa no solo reduce los gastos mensuales de los adultos mayores, sino que también favorece el consumo interno y el movimiento del comercio minorista.

Al ofrecer precios más bajos y reintegros directos, el Gobierno busca estimular las compras locales y reforzar la economía doméstica en un contexto de inflación alta.

Expertos en consumo destacaron que esta política mejora la planificación de gastos, permite aprovechar promociones cruzadas y genera un flujo de clientes estable en supermercados y farmacias.

Además, se estima que en los próximos meses nuevos bancos privados y cadenas regionales se incorporarán al esquema de descuentos.

¿Habrá más beneficios para jubilados antes de fin de año?

Fuentes oficiales anticiparon que el plan de descuentos ANSES podría extenderse a nuevas provincias y sumar otros rubros esenciales, como ópticas y comercios de cercanía.

El objetivo, explicaron, es mantener un alivio sostenido para jubilados y pensionados frente a la pérdida del poder adquisitivo.

El Ministerio de Capital Humano evalúa además la posibilidad de agregar operativos móviles de ANSES en zonas rurales y urbanas, para facilitar el acceso a trámites previsionales y programas complementarios.