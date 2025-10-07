Nuevos refuerzos y bonos de ANSES en 2025: de cuánto son y quiénes pueden recibirlos

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la SUAF está destinada a quienes forman parte del sistema formal de empleo o cobertura previsional, por lo que sus ingresos y aportes se registran en la base de datos del organismo.

El objetivo del programa es compensar los gastos de crianza y educación de los niños, niñas y adolescentes, reduciendo la brecha entre los salarios y el costo de vida.

Quiénes pueden cobrar la Asignación Familiar por Hijo

Pueden acceder a la Asignación Familiar por Hijo los siguientes grupos de beneficiarios:

Trabajadores registrados en relación de dependencia bajo el régimen formal.

Monotributistas , siempre que se encuentren dentro de las categorías habilitadas.

Titulares de la Prestación por Desempleo , que hayan perdido su empleo formal.

Personas que perciban la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Jubilados y pensionados nacionales que cumplan con los topes de ingresos familiares establecidos por ANSES.

En todos los casos, la finalidad es acompañar a las familias con hijos menores de 18 años, o sin límite de edad si el hijo o hija posee una discapacidad.

De cuánto son otras asignaciones de ANSES en octubre 2025

Además del aumento en la Asignación Familiar, ANSES confirmó los nuevos valores para los programas de asistencia social y previsional que se acreditan durante octubre:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.252 por cada hijo.

AUH por Hijo con Discapacidad: $381.791.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $58.631.

Asignación por Embarazo: mismo valor que la AUH.

Complemento Leche del Plan 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años.

Tarjeta Alimentar: $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos) y $108.062 (3 o más hijos).

Estos valores surgen de la actualización establecida por la Ley de Movilidad, que combina la variación de precios y los salarios registrados.

Calendario de pagos ANSES octubre 2025

La ANSES mantiene su esquema habitual de acreditación de haberes, que comienza el miércoles 8 de octubre para los titulares de la AUH y continúa en los días siguientes según la terminación del DNI.

El calendario aplica también para asignaciones familiares y prestaciones complementarias, garantizando que todos los beneficiarios reciban sus haberes dentro del mismo mes.

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.

Asignaciones familiares y universales: